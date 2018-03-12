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Новости от ЕАН

16:25 (мск)ЕАН
В Свердловской области продолжается сезон опасного смогаСвердловскую область с вечера 12 марта накроет смог первой степени опасности, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
16:14 (мск)ЕАН
Инспекция МБВ начнет проверять готовность Екатеринбурга к «Экспо» 2 апреляИнспекция Международного бюро выставок будет работать в Екатеринбурге 2 и 3 апреля, сообщили ЕАН в пресс-службе заявочного комитета «Экспо-2025».
15:42 (мск)ЕАН
Центр Екатеринбурга сможет принимать скоростной поезд «Ласточка»На станции Первомайской в центре Екатеринбурга закончен монтаж низкой части пассажирской платформы.
14:43 (мск)ЕАН
К концу недели в Екатеринбурге ожидают плюсовые температурыВ Екатеринбурге потеплеет к концу этой недели, свидетельствуют данные gismeteo.ru.
14:38 (мск)ЕАН
Свердловский министр предложил жителям старых домов самим делать капремонтМинистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов считает, что в регионе надо активнее исключать из программы капремонта старые дома с высокой степенью износа.
11:02 (мск)ЕАН
В Екатеринбурге снесли киоск и две будки охраныВ феврале земельный участок площадью 10 кв. м на улице Симферопольской, 25а освободили от незаконно размещенного киоска, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
10:09 (мск)ЕАН
Имя «хозяина Шарташа» назовут до конца неделиИмя директора Шарташского лесопарка будет названо на этой неделе, заявили в правительстве Свердловской области.
08:46 (мск)ЕАН
В Екатеринбурге МАЗ сбил пенсионеркуВ Екатеринбурге на улице Фурманова грузовик сбил женщину, сообщили в городской ГИБДД.
08:23 (мск)ЕАН
Губернатор Куйвашев отчитается перед депутатами не раньше маяОтчет губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе регионального правительства перед депутатами Законодательного собрания состоится не раньше мая.
07:37 (мск)ЕАН
Австрийский спортсмен-победитель извинился за падение ШипулинаАвстриец Юлиан Эберхард принес извинения россиянину Антону Шипулину, который из-за падения не смог побороться за золото в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону, пишет ТАСС.
07:04 (мск)ЕАН
В Екатеринбурге ночью загорелась пятиэтажкаВ Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пехотинцев, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
07:02 (мск)ЕАН
В районе екатеринбургского автовокзала отключат холодную водуЖителей домов в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге предупредили о перебоях с холодной водой, сообщили в УК «Стандарт», которая обслуживает жилфонд.
11 мартаЕАН
Свердловчан вновь ждут 20-градусные морозыСвердловскую область на предстоящей неделе ожидают ночные похолодания и резкие перепады температур.
11 мартаЕАН
Пропавший в праздники первоуралец найден мертвымПоисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о прекращении розысков пропавшего 8 марта в Первоуральске 25-летнего Дениса Фатихова.
10 мартаЕАН
Дмитрий Медведев поздравил свердловских паралимпийцев с медалямиГлава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Екатерину Румянцеву, Михалину Лысову и Анну Миленину с медалями на Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
9 мартаЕАН
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Сочи, сел в Минеральных ВодахСамолет «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга и должен был совершить посадку в Сочи, приземлился в Минеральных Водах, сообщают пассажиры рейса.
9 мартаЕАН
В Екатеринбурге сносят самую известную в городе рекламуАрбитражный суд Свердловской области принял решение о демонтаже, возможно, самой известной рекламной конструкции Екатеринбурга — рекламы оператора сотовой связи «Мотив», около 15 лет назад размещенной на крыше колледжа имени Ползунова.
8 мартаЕАН
В Свердловской области появилась новая епархия РПЦСеровская епархия решением Священного синода РПЦ выделена из состава Нижнетагильской и войдет в Екатеринбургскую митрополию наряду с Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархиями. Первое в 2018 году заседание Синода прошло в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.
7 мартаЕАН
В Екатеринбурге дым от мусора стал причиной эвакуации более 200 посетителей супермаркетаВ Екатеринбурге из-за задымления в помещении с банкоматом эвакуировали более 200 человек из здания супермаркета на улице Сиреневый бульвар, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
7 мартаЕАН
В числе погибших в катастрофе Ан-26 в Сирии есть уральцыСреди погибших во время катастрофы самолета Ан-26 в Сирии есть военные, которые связаны с Еланским гарнизоном, сообщается в паблике учебного центра.
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