8 марта ЕАН

В Свердловской области появилась новая епархия РПЦ

Серовская епархия решением Священного синода РПЦ выделена из состава Нижнетагильской и войдет в Екатеринбургскую митрополию наряду с Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархиями. Первое в 2018 году заседание Синода прошло в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.