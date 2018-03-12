В Екатеринбурге сносят самую известную в городе рекламуАрбитражный суд Свердловской области принял решение о демонтаже, возможно, самой известной рекламной конструкции Екатеринбурга — рекламы оператора сотовой связи «Мотив», около 15 лет назад размещенной на крыше колледжа имени Ползунова.
8 мартаЕАН
В Свердловской области появилась новая епархия РПЦСеровская епархия решением Священного синода РПЦ выделена из состава Нижнетагильской и войдет в Екатеринбургскую митрополию наряду с Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархиями. Первое в 2018 году заседание Синода прошло в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.