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Новости от Apiural.ru

10:01 (мск)Apiural.ru
Лучшая питьевая вода в феврале была в Верх-Исетском районе ЕкатеринбургаЕКАТЕРИНБУРГ. По итогам февраля первое место по трем основным показателям качества воды досталось Верх-Исетскому району. Водоканал Екатеринбурга составил очередной месячный рейтинг качества питьевой воды, сообщает пресс-служба организации.
08:49 (мск)Apiural.ru
С середины апреля на дорогах Свердловской области будут введены ограничения для большегрузовЕКАТЕРИНБУРГ. Движение тяжеловесного транспорта по региональным дорогам будет ограничено с 15 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 7 марта утвердил постановление о временном ограничении движения транспорта по автодорогам регионального значения Свердловской области в 2018 году.
08:26 (мск)Apiural.ru
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в ЕкатеринбургеЕКАТЕРИНБУРГ. Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в Екатеринбурге. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.
7 мартаApiural.ru
Более 42 процентов предпринимателей Свердловской области — женщиныЕКАТЕРИНБУРГ. По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, 42 процента руководителей малых и средних предприятий области — женщины.
7 мартаApiural.ru
В праздничные выходные в Екатеринбурге будет морозноЕКАТЕРИНБУРГ. Праздничные выходные в Екатеринбурге будут умеренно морозными. Днем столбики термометров покажут минус 8−10. Ночью — до минус 17. Снега не ожидается.
7 мартаApiural.ru
Евгений Куйвашев пожелал свердловчанкам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и красотыЕКАТЕРИНБУРГ. Евгений Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с Международным женским днем. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
7 мартаApiural.ru
«Уральские авиалинии» начнут летать в итальянскую Болонью из шести российских городовЕКАТЕРИНБУРГ. С апреля «Уральские авиалинии» открывают прямые перелеты в Болонью из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
7 мартаApiural.ru
Владимир Путин одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2025ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Евгений Куйвашев ознакомил Владимира Путина с концепцией «умного города», который будет построен в Екатеринбурге к проведению в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
6 мартаApiural.ru
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезено более десяти тысяч тонн снежной массыЕКАТЕРИНБУРГ. За минувшую ночь коммунальщики Екатеринбурга вывезли с городских дорог на снегоприемные полигоны 7 300 тонн снежной массы. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.
6 мартаApiural.ru
Сысертский прокурор встретился с обманутыми дольщикамиЕКАТЕРИНБУРГ. Накануне, 5 марта 2018 года, Сысертский межрайонный прокурор Константин Паначёв в здании Дома культуры г. Арамиль принял участие в личной встрече с гражданами, которые вложили денежные средства в строительство домов в пос. Светлый, а также по ул. Текстильщиков и ул. Рабочая в г. Арамиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
6 мартаApiural.ru
Владимир Путин прибывает сегодня в Свердловскую областьЕКАТЕРИНБУРГ. Президент России Владимир Путин 6 марта совершит рабочую поездку в Свердловскую область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
6 мартаApiural.ru
Евгений Куйвашев встретился с победителями конкурса «Лидеры России»ЕКАТЕРИНБУРГ. Евгений Куйвашев и свердловчане, победившие в конкурсе «Лидеры России» договорились вместе развивать институт наставничества, помогать уральской молодежи в профессиональной ориентации и в поиске жизненного пути.
5 мартаApiural.ru
Рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и снежнойЕКАТЕРИНБУРГ. Начало короткой рабочей недели в Екатеринбурге будет теплым и снежным. Днем столбики термометров покажут минус 3−5 градусов. Ночью — до минус 10. Пройдет снег. Будет дуть порывистый ветер. С четверга начнется небольшое похолодание.
5 мартаApiural.ru
Павел Дацюк посетил Среднеуральский монастырь в честь иконы Божией МатериЕКАТЕРИНБУРГ. Капитан российской сборной по хоккею Павел Дацюк посетил Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», чтобы поблагодарить бога за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
5 мартаApiural.ru
Фестиваль кино «Человек труда» продолжается в ЕкатеринбургеЕКАТЕРИНБУРГ. Третий российский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» проходит в Екатеринбурге. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.
2 мартаApiural.ru
В Нижнем Тагиле нашли двух пропавших подростковНочь они провели в подъезде жилого дома.
2 мартаApiural.ru
В выходные в Екатеринбурге продолжится потеплениеНебольшой снег пройдет в субботу ночью.
1 мартаApiural.ru
В Екатеринбурге из-за реконструкции «Геологической» закроют несколько станций метроЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге из-за реконструкции станции метро «Геологическая» на 4 дня будет закрыто движение поездов от «Площади 1905 года» до «Ботанической». Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие Екатеринбургского метрополитена» на 2014 — 2020 годы, которая была утверждена в 2013 году.
1 мартаApiural.ru
Всероссийская зимняя Универсиада стартовала в Свердловской областиЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области стартовала V Всероссийская зимняя Универсиада. Торжественная церемония открытия состоялось на биатлонном комплексе «Динамо» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
28 февраляApiural.ru
Смотритель кладбищ в Екатеринбурге обвиняется в мошенничествеЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге перед судом предстанет смотритель городских кладбищ, обвиняемый в мошенничестве при выделении земельных участков на погребение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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