6 марта Apiural.ru

Сысертский прокурор встретился с обманутыми дольщиками

ЕКАТЕРИНБУРГ. Накануне, 5 марта 2018 года, Сысертский межрайонный прокурор Константин Паначёв в здании Дома культуры г. Арамиль принял участие в личной встрече с гражданами, которые вложили денежные средства в строительство домов в пос. Светлый, а также по ул. Текстильщиков и ул. Рабочая в г. Арамиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.