Сысертский прокурор встретился с обманутыми дольщикамиЕКАТЕРИНБУРГ. Накануне, 5 марта 2018 года, Сысертский межрайонный прокурор Константин Паначёв в здании Дома культуры г. Арамиль принял участие в личной встрече с гражданами, которые вложили денежные средства в строительство домов в пос. Светлый, а также по ул. Текстильщиков и ул. Рабочая в г. Арамиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и снежнойЕКАТЕРИНБУРГ. Начало короткой рабочей недели в Екатеринбурге будет теплым и снежным. Днем столбики термометров покажут минус 3−5 градусов. Ночью — до минус 10. Пройдет снег. Будет дуть порывистый ветер. С четверга начнется небольшое похолодание.
5 мартаApiural.ru
Павел Дацюк посетил Среднеуральский монастырь в честь иконы Божией МатериЕКАТЕРИНБУРГ. Капитан российской сборной по хоккею Павел Дацюк посетил Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», чтобы поблагодарить бога за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Всероссийская зимняя Универсиада стартовала в Свердловской областиЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области стартовала V Всероссийская зимняя Универсиада. Торжественная церемония открытия состоялось на биатлонном комплексе «Динамо» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.