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Новости от РИА "ФедералПресс"

11:19 (мск)РИА "ФедералПресс"
В Новосибирской области усилят меры безопасности в период весеннего паводкаНОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил в период весеннего половодья усилить контроль за ситуацией в регионе и максимально защитить население.
08:21 (мск)РИА "ФедералПресс"
Под Новосибирском разбился мини-вертолет, пилот не выжил. СК организовал проверкуНОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте организовали проверку по факту крушения легкомоторного вертолета.
11 мартаРИА "ФедералПресс"
В Новосибирске на 14-летнюю девочку завели уголовное дело за кражу смартфонаНОВОСИБИРСК, 11 марта, ФедералПресс. В Новосибирске возбудили уголовное дело на 14-летнюю девочку, которую подозревают в краже сотового телефона за 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.
9 мартаРИА "ФедералПресс"
В Новосибирске открылся V международный Транссибирский арт-фестивальНОВОСИБИРСК, 9 марта, ФедералПресс. Художественная выставка Марии Кононовой в городском центре изобразительного искусства Новосибирска дала старт традиционному Транссибирскому арт-фестивалю. Юбилейный форум будет проходить в течение пяти месяцев в городах России, США и Японии.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
В Новосибирской области определились главные резиденты для ТОСЭР в Линево и ГорномМинистр экономического развития региона Ольга Молчанова рассказала о ходе получения поселками Горный и Линево статуса территорий опережающего социально-экономического развития.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
Новосибирскую область скуют весенние морозыНОВОСИБИРСК, 7 марта, ФедералПресс. В ближайшие сутки в Новосибирскую область придет похолодание, которое принесет холодный фронт.
5 мартаРИА "ФедералПресс"
Василий Юрченко намерен доказать свою невиновностьНОВОСИБИРСК, 5 марта, ФедералПресс. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко намерен продолжать борьбу за отмену обвинительного приговора, который оставила без изменений апелляционная коллегия Новосибирского областного суда.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
Андрей Шимкив: Новосибирск звучал в послании Путина в контексте перспективных направлений развития страныНОВОСИБИРСК, 1 марта, ФедералПресс. Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поделился своими впечатлениями от послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
28 февраляРИА "ФедералПресс"
Травников предложил внести изменения в работу Инвестсовета Новосибирской областиНОВОСИБИРСК, 28 февраля, ФедералПресс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможной нецелесообразности работы Инвестсовета в действующем формате, заявив, что он «ума не приложит», что на нем будет обсуждаться.
28 февраляРИА "ФедералПресс"
Новосибирску нужно 25 миллиардов на развитие метроНОВОСИБИРСК, 28 февраля, ФедералПресс. Новосибирская мэрия окончательно определилась, как именно станет развиваться метрополитен. Подробно ситуацию обсудили на выездном совещании в тоннеле станции метро «Золотая Нива», работой которого руководил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
27 февраляРИА "ФедералПресс"
Жители возмущены: в Новосибирске женился 11-летний мальчикНОВОСИБИРСК, 27 февраля, ФедералПресс. Резонансная история произошла в Новосибирске.
26 февраляРИА "ФедералПресс"
Расходы бюджета правительства Новосибирской области увеличат на 500 миллионовНОВОСИБИРСК, 26 февраля, ФедералПресс. В понедельник, 26 февраля, комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял решение о вынесении изменений в бюджет текущего года на сессию регионального парламента.
22 февраляРИА "ФедералПресс"
День города в Новосибирске переедет на набережнуюНОВОСИБИРСК, 21 февраля, ФедералПресс. День города в Новосибирске в этом году пройдет по-новому: поменяется не только концепция праздника, но и главное место его проведения.
21 февраляРИА "ФедералПресс"
В центре Новосибирска откроют двухстороннее движениеНОВОСИБИРСК, 21 февраля, ФедералПресс. Власти Новосибирска приняли решение открыть двустороннее движение по улице Советская.
20 февраляРИА "ФедералПресс"
На городском собрании подняли тему развития метроНОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске состоялось городское собрание общественности по подведению итогов социально-экономического развития города за 2017 год и постановке задач на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.
19 февраляРИА "ФедералПресс"
Одна из улиц Новосибирска перекрыта из-за коммунальной аварииНОВОСИБИРСК, 19 февраля, ФедералПресс. Движение на одной из центральных магистралей Новосибирска перекрыли сотрудники коммунальных служб.
19 февраляРИА "ФедералПресс"
S7 открыла новые рейсы в Надым, Когалым и БелоярскийНАДЫМ, 19 февраля, ФедералПресс. Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи на новые прямые рейсы из Новосибирска в Надым, Когалым и Белоярский.
16 февраляРИА "ФедералПресс"
Новосибирскую область посетит Анна КузнецоваНОВОСИБИРСК, 16 февраля, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на следующей неделе посетит сибирскую столицу. Главная цель поездки — знакомство с лучшими государственными и общественными практиками в сфере защиты прав и законных интересов детей.
16 февраляРИА "ФедералПресс"
В Новосибирске растут долги по кредитам и налогамВ основном речь идет о взыскании кредитных платежей. Если в 2016 году сумма, подлежащая взысканию, составляла 28,4 млрд рублей, то теперь она выросла до 51,9 млрд. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный пристав региона Эдуард Бабков.
15 февраляРИА "ФедералПресс"
«Приятно, что справились самостоятельно». Новосибирские парламентарии готовы выделить средства на ледовый дворецО том, что Россия будет хозяйкой мировых первенств по хоккею среди молодежных сборных, стало известно 13 февраля.
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