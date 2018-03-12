22 февраля РИА "ФедералПресс"

День города в Новосибирске переедет на набережную

НОВОСИБИРСК, 21 февраля, ФедералПресс. День города в Новосибирске в этом году пройдет по-новому: поменяется не только концепция праздника, но и главное место его проведения.