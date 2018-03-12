9 мартаРИА "ФедералПресс"В Новосибирске открылся V международный Транссибирский арт-фестивальНОВОСИБИРСК, 9 марта, ФедералПресс. Художественная выставка Марии Кононовой в городском центре изобразительного искусства Новосибирска дала старт традиционному Транссибирскому арт-фестивалю. Юбилейный форум будет проходить в течение пяти месяцев в городах России, США и Японии.
5 мартаРИА "ФедералПресс"Василий Юрченко намерен доказать свою невиновностьНОВОСИБИРСК, 5 марта, ФедералПресс. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко намерен продолжать борьбу за отмену обвинительного приговора, который оставила без изменений апелляционная коллегия Новосибирского областного суда.
28 февраляРИА "ФедералПресс"Новосибирску нужно 25 миллиардов на развитие метроНОВОСИБИРСК, 28 февраля, ФедералПресс. Новосибирская мэрия окончательно определилась, как именно станет развиваться метрополитен. Подробно ситуацию обсудили на выездном совещании в тоннеле станции метро «Золотая Нива», работой которого руководил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
22 февраляРИА "ФедералПресс"День города в Новосибирске переедет на набережнуюНОВОСИБИРСК, 21 февраля, ФедералПресс. День города в Новосибирске в этом году пройдет по-новому: поменяется не только концепция праздника, но и главное место его проведения.
20 февраляРИА "ФедералПресс"На городском собрании подняли тему развития метроНОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске состоялось городское собрание общественности по подведению итогов социально-экономического развития города за 2017 год и постановке задач на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.
16 февраляРИА "ФедералПресс"Новосибирскую область посетит Анна КузнецоваНОВОСИБИРСК, 16 февраля, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на следующей неделе посетит сибирскую столицу. Главная цель поездки — знакомство с лучшими государственными и общественными практиками в сфере защиты прав и законных интересов детей.
16 февраляРИА "ФедералПресс"В Новосибирске растут долги по кредитам и налогамВ основном речь идет о взыскании кредитных платежей. Если в 2016 году сумма, подлежащая взысканию, составляла 28,4 млрд рублей, то теперь она выросла до 51,9 млрд. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный пристав региона Эдуард Бабков.