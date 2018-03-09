7 марта АиФ Иркутск

«В основном занимаемся зерном». Что Иркутская область посеет этой весной?

Как известно, в 2014 году в России объявили курс на импортозамещение — уже четвёртый год мы должны питаться «всем своим» и «всё своё» выращивать. Правда, рынок семян в Приангарье всё ещё делят между собой отечественные и импортные компании.