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Новости от АиФ Иркутск
9 марта
АиФ Иркутск
В Иркутске такси врезалось в тепловоз
Пострадавших в ДТП нет.
7 марта
АиФ Иркутск
«В основном занимаемся зерном». Что Иркутская область посеет этой весной?
Как известно, в 2014 году в России объявили курс на импортозамещение — уже четвёртый год мы должны питаться «всем своим» и «всё своё» выращивать. Правда, рынок семян в Приангарье всё ещё делят между собой отечественные и импортные компании.
6 марта
АиФ Иркутск
35 тыс. литров нелегального алкоголя за неделю изъяли полицейские
По результатам проверок возбудили четыре уголовных дела.
6 марта
АиФ Иркутск
В Иркутске впервые пройдет конкурс «Красавица Сибири»
Уже прошли кастинги в четырех городах Приангарья.
5 марта
АиФ Иркутск
Потепление придёт в Иркутскую область 7 марта
В целом погода в марте ожидается близкой к норме.
5 марта
АиФ Иркутск
Сотрудники МЧС на Байкале спасли туриста из Бразилии
Ветром у путешественника унесло палатку и велосипед.
5 марта
АиФ Иркутск
Сотрудник почты в Иркутске до смерти избил своего коллегу
Конфликт разгорелся в почтово-багажном вагоне.
5 марта
АиФ Иркутск
С июля в Приангарье выдали больше 10 тысяч электронных больничных
К цифровой услуге сейчас подключены 60% застрахованных жителей региона.
2 марта
АиФ Иркутск
Отвалившееся колесо спровоцировало страшное ДТП у поселка Кутулик
Фура перевернулась, ее водитель госпитализирован с серьезными травмами.
2 марта
АиФ Иркутск
Информация о передаче ВМФ истребителей из Иркутска оказалась фейковой
Крайние партии СУ-30СМ отправлялись в морскую авиацию еще в августе 2016 года.
2 марта
АиФ Иркутск
Средняя зарплата в Приангарье в 2017 году составила 37,6 тыс. рублей
По этому показателю область заняла 3-е место в СФО и 22-е в России.
2 марта
АиФ Иркутск
Иркутский авиазавод передал морской авиации ВМФ России партию Су-30СМ
До конца года армия получит еще шесть многофункциональных истребителей.
2 марта
АиФ Иркутск
Путин заявил о намерении реализовать проект по сохранению Байкала
Президент объявил о необходимости повышения качества питьевой воды в России.
1 марта
АиФ Иркутск
Очередь в бесконечность. Реально ли молодым семьям получить субсидию на жил
Среди причин, по которым молодёжь уезжает из Иркутской области в поисках лучшей жизни, часто называют недоступность жилья.
1 марта
АиФ Иркутск
Фильм о Байкале участвует в голосовании международного конкурса
Конкурс проходит в рамках Всемирного водного форума.
1 марта
АиФ Иркутск
В 2017 году в Иркутской области отремонтировали 219 многоквартирных домов
202 дома ремонтировали за счет Фонда капитального ремонта.
1 марта
АиФ Иркутск
В Иркутске Центробанк начинает уроки финансовой грамотности для пенсионеров
Разработано четыре урока для людей старшего поколения о выборе банка и кибергигиене.
28 февраля
АиФ Иркутск
Иркутян приглашают на вечеринку в библиотеке «Молчановке»
Гостей ждут быстрые свидания, спектакль под крышей и кофейные посиделки.
28 февраля
АиФ Иркутск
Более 1350 жителей Приангарья записались наблюдателями на выборы 18 марта
Стать общественным наблюдателем может любой житель Иркутской области старше 18 лет, не находящийся на госслужбе.
28 февраля
АиФ Иркутск
В трех иркутских больницах могут появиться кабинеты для пожилых
Количество жителей Приангарья пожилого возраста увеличилось с 15% до 21%.
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