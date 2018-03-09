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Новости от АиФ Иркутск

9 мартаАиФ Иркутск
В Иркутске такси врезалось в тепловозПострадавших в ДТП нет.
7 мартаАиФ Иркутск
«В основном занимаемся зерном». Что Иркутская область посеет этой весной?Как известно, в 2014 году в России объявили курс на импортозамещение — уже четвёртый год мы должны питаться «всем своим» и «всё своё» выращивать. Правда, рынок семян в Приангарье всё ещё делят между собой отечественные и импортные компании.
6 мартаАиФ Иркутск
35 тыс. литров нелегального алкоголя за неделю изъяли полицейскиеПо результатам проверок возбудили четыре уголовных дела.
6 мартаАиФ Иркутск
В Иркутске впервые пройдет конкурс «Красавица Сибири»Уже прошли кастинги в четырех городах Приангарья.
5 мартаАиФ Иркутск
Потепление придёт в Иркутскую область 7 мартаВ целом погода в марте ожидается близкой к норме.
5 мартаАиФ Иркутск
Сотрудники МЧС на Байкале спасли туриста из БразилииВетром у путешественника унесло палатку и велосипед.
5 мартаАиФ Иркутск
Сотрудник почты в Иркутске до смерти избил своего коллегуКонфликт разгорелся в почтово-багажном вагоне.
5 мартаАиФ Иркутск
С июля в Приангарье выдали больше 10 тысяч электронных больничныхК цифровой услуге сейчас подключены 60% застрахованных жителей региона.
2 мартаАиФ Иркутск
Отвалившееся колесо спровоцировало страшное ДТП у поселка КутуликФура перевернулась, ее водитель госпитализирован с серьезными травмами.
2 мартаАиФ Иркутск
Информация о передаче ВМФ истребителей из Иркутска оказалась фейковойКрайние партии СУ-30СМ отправлялись в морскую авиацию еще в августе 2016 года.
2 мартаАиФ Иркутск
Средняя зарплата в Приангарье в 2017 году составила 37,6 тыс. рублейПо этому показателю область заняла 3-е место в СФО и 22-е в России.
2 мартаАиФ Иркутск
Иркутский авиазавод передал морской авиации ВМФ России партию Су-30СМДо конца года армия получит еще шесть многофункциональных истребителей.
2 мартаАиФ Иркутск
Путин заявил о намерении реализовать проект по сохранению БайкалаПрезидент объявил о необходимости повышения качества питьевой воды в России.
1 мартаАиФ Иркутск
Очередь в бесконечность. Реально ли молодым семьям получить субсидию на жилСреди причин, по которым молодёжь уезжает из Иркутской области в поисках лучшей жизни, часто называют недоступность жилья.
1 мартаАиФ Иркутск
Фильм о Байкале участвует в голосовании международного конкурсаКонкурс проходит в рамках Всемирного водного форума.
1 мартаАиФ Иркутск
В 2017 году в Иркутской области отремонтировали 219 многоквартирных домов202 дома ремонтировали за счет Фонда капитального ремонта.
1 мартаАиФ Иркутск
В Иркутске Центробанк начинает уроки финансовой грамотности для пенсионеровРазработано четыре урока для людей старшего поколения о выборе банка и кибергигиене.
28 февраляАиФ Иркутск
Иркутян приглашают на вечеринку в библиотеке «Молчановке»Гостей ждут быстрые свидания, спектакль под крышей и кофейные посиделки.
28 февраляАиФ Иркутск
Более 1350 жителей Приангарья записались наблюдателями на выборы 18 мартаСтать общественным наблюдателем может любой житель Иркутской области старше 18 лет, не находящийся на госслужбе.
28 февраляАиФ Иркутск
В трех иркутских больницах могут появиться кабинеты для пожилыхКоличество жителей Приангарья пожилого возраста увеличилось с 15% до 21%.
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