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Новости от АиФ Прикамье
13:27 (мск)
АиФ Прикамье
В Прикамье тело футболиста нашли в доме его возлюбленной
Следователи начали проверку.
13:26 (мск)
АиФ Прикамье
В марте жители Пермского края увидят полёт МКС
Станцию лучше всего будет видно на открытой местности и на окраине города.
11:47 (мск)
АиФ Прикамье
В Перми шестилетней девочке ошибочно принесли приглашение на выборы
Выяснилось, что ребёнку не только «напомнили» о дне голосовании, но и внесли его в список избирателей.
10:22 (мск)
АиФ Прикамье
Жительница Прикамья сообщила о своей смерти, чтобы не платить алименты
Вместе с сожителем они накопили долг по содержанию троих детей на 460 тысяч рублей.
08:29 (мск)
АиФ Прикамье
В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию под Очёром
29-летний водитель, выехавший на встречную полосу, погиб, а его дочь впала в кому.
11 марта
АиФ Прикамье
Открывается прямой рейс из Перми в Душанбе
В столицу Таджикистана можно будет улететь с 13 марта.
10 марта
АиФ Прикамье
В Пермском крае закрыта ледовая переправа
Путь по реке Сылва между посёлками Троица и Ильича больше не соответствует требованиям безопасности.
9 марта
АиФ Прикамье
В Прикамье в ночь на 10 марта ожидается похолодание до минус 28 градусов
Температура понизится, если в регионе будет ясная погода.
7 марта
АиФ Прикамье
В Минздраве объяснили, почему лысьвенца положили в коридоре больницы
По словам чиновников, возникла экстренная ситуация.
7 марта
АиФ Прикамье
В Губахе суд вынес приговор мошеннику за обман продавщицы поросят
Мужчина отправится в колонию строгого режима.
7 марта
АиФ Прикамье
В Перми направлено в суд уголовное дело о хищениях на железной дороге
Обвиняемые — два жителя Березников — срезали электропровода с опоры контактной сети.
6 марта
АиФ Прикамье
Побег из детского сада. Полицейские нашли пропавшего в торговом центре
После ЧП в Перми воспитательницу отстранили от работы.
6 марта
АиФ Прикамье
В Пермь прибыл Дмитрий Рогозин
Вице-премьер провёл военно-промышленную конференцию.
6 марта
АиФ Прикамье
Главарю банды чёрных риелторов грозит 20 лет тюрьмы
Женщина настаивает в суде, что её оговорили.
6 марта
АиФ Прикамье
МЧС предупреждает пермяков о начале сезона сосулек и сходов снега с крыши
Перепады температуры приводят к опасным ситуациям.
6 марта
АиФ Прикамье
Грипп и ОРВИ не сдают свои позиции в Пермском крае
Показатели заболеваемости сохраняются на уровне прошлой недели.
6 марта
АиФ Прикамье
Восемь пострадавших на пожаре в общежитии Чусового выписаны домой
Еще двое готовятся к выписке в ближайшие дни.
6 марта
АиФ Прикамье
В Пермском районе произошла авария на газопроводе
В результате этого 500 человек остались без газа.
5 марта
АиФ Прикамье
В Пермском крае мужчина упал в костёр, который развёл, чтобы погреться
Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
5 марта
АиФ Прикамье
DJ Smash выписали из больницы
Музыкант сообщает, что расследование уголовного дела близится к развязке.
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