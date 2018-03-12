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Новости от АиФ Прикамье

13:27 (мск)АиФ Прикамье
В Прикамье тело футболиста нашли в доме его возлюбленнойСледователи начали проверку.
13:26 (мск)АиФ Прикамье
В марте жители Пермского края увидят полёт МКССтанцию лучше всего будет видно на открытой местности и на окраине города.
11:47 (мск)АиФ Прикамье
В Перми шестилетней девочке ошибочно принесли приглашение на выборыВыяснилось, что ребёнку не только «напомнили» о дне голосовании, но и внесли его в список избирателей.
10:22 (мск)АиФ Прикамье
Жительница Прикамья сообщила о своей смерти, чтобы не платить алиментыВместе с сожителем они накопили долг по содержанию троих детей на 460 тысяч рублей.
08:29 (мск)АиФ Прикамье
В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию под Очёром29-летний водитель, выехавший на встречную полосу, погиб, а его дочь впала в кому.
11 мартаАиФ Прикамье
Открывается прямой рейс из Перми в ДушанбеВ столицу Таджикистана можно будет улететь с 13 марта.
10 мартаАиФ Прикамье
В Пермском крае закрыта ледовая переправаПуть по реке Сылва между посёлками Троица и Ильича больше не соответствует требованиям безопасности.
9 мартаАиФ Прикамье
В Прикамье в ночь на 10 марта ожидается похолодание до минус 28 градусовТемпература понизится, если в регионе будет ясная погода.
7 мартаАиФ Прикамье
В Минздраве объяснили, почему лысьвенца положили в коридоре больницыПо словам чиновников, возникла экстренная ситуация.
7 мартаАиФ Прикамье
В Губахе суд вынес приговор мошеннику за обман продавщицы поросятМужчина отправится в колонию строгого режима.
7 мартаАиФ Прикамье
В Перми направлено в суд уголовное дело о хищениях на железной дорогеОбвиняемые — два жителя Березников — срезали электропровода с опоры контактной сети.
6 мартаАиФ Прикамье
Побег из детского сада. Полицейские нашли пропавшего в торговом центреПосле ЧП в Перми воспитательницу отстранили от работы.
6 мартаАиФ Прикамье
В Пермь прибыл Дмитрий РогозинВице-премьер провёл военно-промышленную конференцию.
6 мартаАиФ Прикамье
Главарю банды чёрных риелторов грозит 20 лет тюрьмыЖенщина настаивает в суде, что её оговорили.
6 мартаАиФ Прикамье
МЧС предупреждает пермяков о начале сезона сосулек и сходов снега с крышиПерепады температуры приводят к опасным ситуациям.
6 мартаАиФ Прикамье
Грипп и ОРВИ не сдают свои позиции в Пермском краеПоказатели заболеваемости сохраняются на уровне прошлой недели.
6 мартаАиФ Прикамье
Восемь пострадавших на пожаре в общежитии Чусового выписаны домойЕще двое готовятся к выписке в ближайшие дни.
6 мартаАиФ Прикамье
В Пермском районе произошла авария на газопроводеВ результате этого 500 человек остались без газа.
5 мартаАиФ Прикамье
В Пермском крае мужчина упал в костёр, который развёл, чтобы погретьсяПострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
5 мартаАиФ Прикамье
DJ Smash выписали из больницыМузыкант сообщает, что расследование уголовного дела близится к развязке.
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