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Новости от АиФ Волгоград
10:26 (мск)
АиФ Волгоград
Волгоградские автомобилисты устроят 18 марта флешмоб в честь референдума
Волгоградские автомобилисты собираются провести флешмоб в день референдума, посвященного переводу времени в регионе.
10:24 (мск)
АиФ Волгоград
Пожар уничтожил дом волгоградской активистки Елены Самошиной
В доме гражданской активистки Елены Самошиной 11 марта произошел пожар, женщина осталась без жилья.
10:05 (мск)
АиФ Волгоград
В Волгограде с 12 марта на трех улицах вводится одностороннее движение
Волгоградцам напоминают, что с 12 марта на отдельных участках улиц Володарского, Ленина и Пушкина в Волгограда вводится одностороннее движение машин.
09:17 (мск)
АиФ Волгоград
Волгоградцев предупреждают о морозе до -26ºС в начале новой недели
Жителей Волгоградской области предупреждают о ночных морозах до -26ºС в начале рабочей недели, самым холодным днем станет 13 марта.
7 марта
АиФ Волгоград
Астраханцы опасаются борьбы с комарами в Волгограде к ЧМ-2018
Из-за уничтожения кровососущих соседний город может остаться без рыбы.
7 марта
АиФ Волгоград
Терминал «B» откроют в аэропорту Волгограда 9 мая
Стоимость строительства объекта превышает два миллиарда рублей.
7 марта
АиФ Волгоград
На маршрут № 31к вышло еще четыре микроавтобуса
В течение месяца перевозчик должен будет заменить устаревший транспорт на новый.
7 марта
АиФ Волгоград
Терминал B в волгоградском аэропорту готов на 75%
Строительство объекта выходит на финишную прямую.
7 марта
АиФ Волгоград
Фирму, ремонтировавшую набережную, оштрафовали за падение ребенка в Волгу
Компанию наказали за нарушения при проведении строительных работ.
7 марта
АиФ Волгоград
В Волгограде грузовик прижал своего водителя к забору и чуть не раздавил
Мужчину с травмами доставили в больницу.
7 марта
АиФ Волгоград
В Волжском временно ограничат движение большегрузов
Запрет на проезд будет действовать на автомобильных дорогах местного значения.
7 марта
АиФ Волгоград
Прощание с худруком волгоградского НЭТа пройдет 10 марта
Основатель театра умер в возрасте 74 лет.
7 марта
АиФ Волгоград
В праздничные дни волгоградцев ждут туман и гололед
В Международный женский день ожидаются морозы до -9ºС.
7 марта
АиФ Волгоград
Известный певец Дима Билан посетил Мамаев курган
Артист назвал скульптуру Родины-матери невероятной.
6 марта
АиФ Волгоград
Скончался худрук волгоградского НЭТа Отар Джангишерашвили
Художественный руководитель Волгоградского экспериментального театра Отар Джангишерашвили умер 6 марта. Об этом корреспонденту «АиФ-Волгоград» рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью НЭТа.
6 марта
АиФ Волгоград
Принят порядок выплаты компенсации волгоградским медработникам до 50 лет
Администрация Волгоградской области утвердила Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, находящимся в возрасте до 50 лет.
6 марта
АиФ Волгоград
Волгоградская предпринимательница хотела незаконно получить 18,5 млн
45-летняя волгоградка Марина Капитанова осуждена за покушение на мошенничество при возмещении НДС на 18,5 миллиона рублей.
6 марта
АиФ Волгоград
Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареек
В Волгограде впервые местная компания получила лицензию на транспортировку батареек, теперь во всех районах города будут установлены специальные контейнеры для сбора этих источников электричества.
6 марта
АиФ Волгоград
Волгоградцы продолжают жаловаться на опасные сосульки на крышах домов
В Волгограде продолжают привлекать к ответственности управляющие компании, не убирающие наледь и опасные сосульки с крыш домов.
5 марта
АиФ Волгоград
Омбудсмен по правам человека обеспокоен жалобами волгоградцев в соцсфере
Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков представил доклад по итогам своей работы за 2017 год.
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