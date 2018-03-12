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Новости от АиФ Волгоград

10:26 (мск)АиФ Волгоград
Волгоградские автомобилисты устроят 18 марта флешмоб в честь референдумаВолгоградские автомобилисты собираются провести флешмоб в день референдума, посвященного переводу времени в регионе.
10:24 (мск)АиФ Волгоград
Пожар уничтожил дом волгоградской активистки Елены СамошинойВ доме гражданской активистки Елены Самошиной 11 марта произошел пожар, женщина осталась без жилья.
10:05 (мск)АиФ Волгоград
В Волгограде с 12 марта на трех улицах вводится одностороннее движениеВолгоградцам напоминают, что с 12 марта на отдельных участках улиц Володарского, Ленина и Пушкина в Волгограда вводится одностороннее движение машин.
09:17 (мск)АиФ Волгоград
Волгоградцев предупреждают о морозе до -26ºС в начале новой неделиЖителей Волгоградской области предупреждают о ночных морозах до -26ºС в начале рабочей недели, самым холодным днем станет 13 марта.
7 мартаАиФ Волгоград
Астраханцы опасаются борьбы с комарами в Волгограде к ЧМ-2018Из-за уничтожения кровососущих соседний город может остаться без рыбы.
7 мартаАиФ Волгоград
Терминал «B» откроют в аэропорту Волгограда 9 маяСтоимость строительства объекта превышает два миллиарда рублей.
7 мартаАиФ Волгоград
На маршрут № 31к вышло еще четыре микроавтобусаВ течение месяца перевозчик должен будет заменить устаревший транспорт на новый.
7 мартаАиФ Волгоград
Терминал B в волгоградском аэропорту готов на 75%Строительство объекта выходит на финишную прямую.
7 мартаАиФ Волгоград
Фирму, ремонтировавшую набережную, оштрафовали за падение ребенка в ВолгуКомпанию наказали за нарушения при проведении строительных работ.
7 мартаАиФ Волгоград
В Волгограде грузовик прижал своего водителя к забору и чуть не раздавилМужчину с травмами доставили в больницу.
7 мартаАиФ Волгоград
В Волжском временно ограничат движение большегрузовЗапрет на проезд будет действовать на автомобильных дорогах местного значения.
7 мартаАиФ Волгоград
Прощание с худруком волгоградского НЭТа пройдет 10 мартаОснователь театра умер в возрасте 74 лет.
7 мартаАиФ Волгоград
В праздничные дни волгоградцев ждут туман и гололедВ Международный женский день ожидаются морозы до -9ºС.
7 мартаАиФ Волгоград
Известный певец Дима Билан посетил Мамаев курганАртист назвал скульптуру Родины-матери невероятной.
6 мартаАиФ Волгоград
Скончался худрук волгоградского НЭТа Отар ДжангишерашвилиХудожественный руководитель Волгоградского экспериментального театра Отар Джангишерашвили умер 6 марта. Об этом корреспонденту «АиФ-Волгоград» рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью НЭТа.
6 мартаАиФ Волгоград
Принят порядок выплаты компенсации волгоградским медработникам до 50 летАдминистрация Волгоградской области утвердила Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, находящимся в возрасте до 50 лет.
6 мартаАиФ Волгоград
Волгоградская предпринимательница хотела незаконно получить 18,5 млн45-летняя волгоградка Марина Капитанова осуждена за покушение на мошенничество при возмещении НДС на 18,5 миллиона рублей.
6 мартаАиФ Волгоград
Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареекВ Волгограде впервые местная компания получила лицензию на транспортировку батареек, теперь во всех районах города будут установлены специальные контейнеры для сбора этих источников электричества.
6 мартаАиФ Волгоград
Волгоградцы продолжают жаловаться на опасные сосульки на крышах домовВ Волгограде продолжают привлекать к ответственности управляющие компании, не убирающие наледь и опасные сосульки с крыш домов.
5 мартаАиФ Волгоград
Омбудсмен по правам человека обеспокоен жалобами волгоградцев в соцсфереУполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков представил доклад по итогам своей работы за 2017 год.
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