Челябинск ко дню выборов приведут в порядокВ Челябинске начались работы по подготовке к выборам. В городе в усиленном режиме идет подготовка избирательных участков, а городскую инфраструктуру срочно приводят в порядок.
Два южноуральских врача получили престижные наградыДва южноуральских врача получили престижные награды. Почетную грамоту губернатора области и нагрудный знак «Отличник здравоохранения РФ» докторам вручил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.
Начинается третья — Крестопоклонная — неделя постаСегодня, 5 марта начинается третья неделя Великого поста. Ее называют Крестопоклонной, потому что в эту неделю православные вспоминают, какой ценой досталось спасение. В этом году Великий пост завершится 8 апреля, Пасхой.