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Новости от Uralpress.ru

15:23 (мск)Uralpress.ru
Спасатели эвакуировали с горы Иремель туриста, потерявшего сознание от болиСпасатели эвакуировали с горы Большой Иремель (Челябинская область) туриста, потерявшего сознание от боли. Он получил перелом и не мог самостоятельно передвигаться.
14:28 (мск)Uralpress.ru
В Челябинске еще на сутки продлили НМУВ Челябинске неблагоприятные метеорологические условия продлены еще на сутки — до вечера 13 марта. НМУ первой степени опасности стоят в городе с выходных.
13:09 (мск)Uralpress.ru
Госавтоинспекция озвучила подробности ДТП с тремя погибшими в Брединском районеОбластная Госавтоинспекция озвучила подробности субботнего ДТП в Брединском районе, где погибли три человека. Оказалось, что обе пассажирки иномарки «Киа Сид», женщины 1974-го и 1982-го годов рождения, ехали с водителем в качестве попутчиц.
10:59 (мск)Uralpress.ru
Братья-четвероклассники, пропавшие в Магнитогорске, найдены спустя восемь днейВ Челябинской области братья-четвероклассники, пропавшие в Магнитогорске второго марта, найдены живыми спустя восемь дней. Сообщение о том, что поиски мальчиков 2006-го и 2007-го годов рождения, благополучно завершены, появилось в группе «Легион-Спас» ВКонтакте десятого марта.
10:04 (мск)Uralpress.ru
Челябинск ко дню выборов приведут в порядокВ Челябинске начались работы по подготовке к выборам. В городе в усиленном режиме идет подготовка избирательных участков, а городскую инфраструктуру срочно приводят в порядок.
07:35 (мск)Uralpress.ru
В Троицке и Озерске отменили занятия для школьниковВ Троицке и Озерске (Челябинская область) сегодня, 12 марта, отменены занятия для школьников в связи с морозами.
11 мартаUralpress.ru
Челябинцы жалуются на выбросы — НМУ продлены до вечера понедельникаВ Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
10 мартаUralpress.ru
В Челябинской области объявлены НМУВ Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
7 мартаUralpress.ru
На Таганае обнаружили «Робинзона»На Таганае инспекторы обнаружили молодого человека, который собирался поселиться в избушке. Ни продуктов, ни тёплой одежды у него с собой не было.
7 мартаUralpress.ru
Моя жена — хамелеон: в челябинском зоопарке подвели итоги необычного конкурсаВ челябинском зоопарке подвели итоги необычного конкурса, заключавшегося в добром подшучивании мужчин над женщинами по случаю неумолимо надвигающегося 8 Марта.
7 мартаUralpress.ru
Два южноуральских врача получили престижные наградыДва южноуральских врача получили престижные награды. Почетную грамоту губернатора области и нагрудный знак «Отличник здравоохранения РФ» докторам вручил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.
6 мартаUralpress.ru
Росприроднадзор проверит утвержденные нормативы выбросов в ЧелябинскеРосприроднадзор проверит ранее утвержденные проекты нормативов предельно допустимых выбросов в Челябинске.
6 мартаUralpress.ru
37 лет на двоих получили убийцы челябинской пенсионерки и ее сына37 лет на двоих получили убийцы челябинской пенсионерки и ее сына. Ранее судимые жители Свердловской области отбывать наказание будут в колонии строгого режима.
6 мартаUralpress.ru
В 2018 году на «бережливое производство» перейдут 34 поликлиники Челябинской областиВ 2018 году в 2018 году проект «Открытая поликлиника», в рамках внедряются принципы «бережливого производства», будет распространен на 34 медицинские организации Челябинской области.
6 мартаUralpress.ru
В Челябинскую область пришли «свиной» и «гонконгский» гриппВ Челябинской области циркулируют «свиной» грипп А H1N1/pdm2009 и «гонконгский» грипп А H3N2. Также зафиксированы случаи заражения гриппом В, парагриппом, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.
5 мартаUralpress.ru
В Магнитогорске перевозчики начали снижать цены на проезд в маршруткахВ Магнитогорске (Челябинская область) один из четырех перевозчиков, поднявших цены на проезд в маршрутках с 20-ти до 25-ти рублей, исполнил предписание антимонопольщиков и вернул прежнюю стоимость проезда в маршрутных такси своего предприятия.
5 мартаUralpress.ru
События преступления нет: защита Цыбко попросила суд оправдать экс-сенатораСторона защиты бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко сегодня, пятого марта, попросила челябинский областной суд оправдать экс-сенатора за отсутствием события преступления.
5 мартаUralpress.ru
Во вторник в Челябинскую область прилетит глава минприроды России Сергей ДонскойМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской во вторник, 6 февраля, посетит Челябинск.
5 мартаUralpress.ru
В Челябинской области полицейские «фильтруют» авто- и авиапассажировВ Челябинской области полицейские организовали круглосуточную фильтрационную работу в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе.
5 мартаUralpress.ru
Начинается третья — Крестопоклонная — неделя постаСегодня, 5 марта начинается третья неделя Великого поста. Ее называют Крестопоклонной, потому что в эту неделю православные вспоминают, какой ценой досталось спасение. В этом году Великий пост завершится 8 апреля, Пасхой.
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