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Новости от ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
15:43 (мск)
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На сорвавшего в Греции футбольный матч Ивана Саввиди пожалуются в FIFA и UEFA
Футбольный клуб АЕК направит жалобы в FIFA и UEFA на поведение российского предпринимателя Ивана Саввиди, который выбежал на поле во время матча и угрожал судье.
7 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове в праздничные дни прогнозируют дождь и гололед
По сообщениям Гидрометцентра, в Ростове и области с 7 по 11 марта будет дождь и гололед.
7 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове инспекторы ДПС нашли водителей с номерами СССР
В Ростове водители двух иномарок ездили с номерами СССР, на мужчин составлены административные протоколы.
7 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове на нападавшего с ножом на прохожих завели уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ранившего на улице ножом двух прохожих.
5 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове задержали женщину с 1 кг синтетических наркотиков
Около 1 кг синтетических наркотиков изъяли в Ростове-на-Дону полицейские у жительницы Волгограда.
5 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В ростовских школах не нашли взрывных устройств. Ученики вернулись к занятиям
Ростовские полицейские не нашли подозрительных предметов после проверки всех школ города.
4 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове произошло ДТП с шестью машинами
В Ростове-на-Дону в ночь на 4 марта произошла авария с участием нескольких автомобилей.
2 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростовской области пропала девушка
В Батайске полиция разыскивает 28-летнюю девушку.
1 марта
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В ростовской школе произошел пожар
Днем 1 марта в школе № 104 в Ростове-на-Дону произошел пожар в классе.
28 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Донские власти одобрили продажу алкоголя на «Ростов-Арене»
28 февраля правительство Ростовской области одобрило проект документа, который снимает ограничение на продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена».
28 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Жительницу Таганрога убили из-за ювелирных украшений на 14 млн рублей
Пропавшую в Иркутске жительницу Таганрога нашли погибшей. Ее тело обнаружили на берегу реки в Иркутске с огнестрельными ранениями.
27 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростове беременной подозреваемой сменили СИЗО на домашний арест
Ростовский областной суд 27 февраля постановил выпустить из СИЗО Анастасию Хамбурову — беременную девушку, которую подозревают в преступлении по экономической статье.
25 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и два пострадали
В Ростовской области 24 февраля произошла смертельная авария на автодороге Кашары — Морозовск.
24 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
В Ростовской области нашли пропавших мать и ребенка
В Ростовской области полиция нашла исчезнувших мать с дочерью.
23 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
На Дону мужчина погиб при пожаре в частном доме
В поселке Поречье Мартыновского района в результате пожара погиб 53-летний местный житель.
22 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Полиция объяснила, почему беременную женщину отправили в СИЗО в Ростове
В полиции пояснили, почему в Ростове-на-Дону в СИЗО оказалась беременная женщина.
21 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Режиссеру Кириллу Серебренникову разрешили побывать на похоронах матери в Ростове
Режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, рассказал в суде, что ему разрешили приехать в Ростов-на-Дону на похороны матери.
20 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Стоимость реконструкции улицы Станиславского в Ростове выросла в полтора раза
На реконструкцию улицы Станиславского в Ростове потратят 1,2 млрд рублей, ремонт планируют закончить до конца весны этого года.
20 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
На берегу Дона нашли тело подростка
Тело 17-летнего юноши нашли 19 февраля на берегу Дона в Константиновском районе.
20 февраля
ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Стадион «Ростов-Арена» планируют ввести в эксплуатацию в начале марта
В начале весны стадион «Ростов-Арена» собираются ввести в эксплуатацию, об этом сообщил РИА «Новости» заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
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