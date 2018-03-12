15:43 (мск) ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На сорвавшего в Греции футбольный матч Ивана Саввиди пожалуются в FIFA и UEFA

Футбольный клуб АЕК направит жалобы в FIFA и UEFA на поведение российского предпринимателя Ивана Саввиди, который выбежал на поле во время матча и угрожал судье.