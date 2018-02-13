Первым жильцом Крестов-2 может стать их строительВ Петербурге 27 октября продлен арест бизнесмену Руслану Хамхокову, обвиненному в даче взяток при освоении бюджета следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино. С учетом скорого переезда старых Крестов предприниматель, признавший вину и заключивший сделку со следствием, имеет возможность стать первым клиентом своего детища.
27 октября 2017Фонтанка
«Адмиралтейские верфи» могут попасть под санкции СШАДва петербургских предприятия вошли в список российских компаний, которые могут попасть под новые санкции со стороны США. Новые ограничительные меры называют ответом на «действия России в Восточной Европе» и «вмешательство в американские президентские выборы 2016 года».