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Новости от Фонтанка

13 февраляФонтанка
Родители юных акробаток взбунтовались против мандалы и медитацииНа руководителей отделения спортивной акробатики школы олимпийского резерва в Выборгском районе жалуются родители спортсменок: тренеры якобы поднимают командный дух с помощью молитвы и медитации и не гнушаются денежными поборами.
8 февраляФонтанка
Основателя сети «Додо Пицца» допросили по делу о сбыте наркотиков через пиццерииОснователя сети «Додо Пицца» Федора Овчинникова вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии.
7 февраляФонтанка
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулекВ Петербурге открыт сезон сосулек. Фото и видео с опасными «украшениями» на домах горожане публикуют в социальных сетях. Кто-то требует немедленно убрать временные элементы архитектуры, а кто-то видит в них красоту.
28 январяФонтанка
Собчак устроила в Грозном одиночный пикет в защиту арестованного главы «Мемориала»Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Пикет прошел днем 28 января около памятника журналистам, погибшим за свободу слова.
27 декабря 2017Фонтанка
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадалиВ камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв вечером 27 декабря. Троих пострадавших забрала скорая помощь.
27 декабря 2017Фонтанка
Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эрыВ Петербурге рассказали про удивительную находку совместной экспедиции Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества, сделанную в полевом сезоне 2017 года.
12 декабря 2017Фонтанка
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на «Доме Николаевых»Как сообщил 12 декабря комитет по охране памятников (КГИОП), после повреждения лепнины неизвестные покрыли ее «раствором неизвестного состава».
15 ноября 2017Фонтанка
Сотрудники, выгнавшие подростка-колясочника из кафе кинотеатра, временно остались без работыИстория с выдворением школьника на инвалидной коляске из кафе при «Мираж Синема» закончилась отстранением сотрудников от работы.
2 ноября 2017Фонтанка
Советник Вячеслава Макарова приговорена за мошенничествоВ Петербурге за хищение бюджетных средств осуждена помощник спикера Законодательного собрания Надежда Соломахина. Она признана виновной в мошенничестве в бытность замглавы Петроградского района.
1 ноября 2017Фонтанка
Хэллоуин добрался до МКСАстронавт НАСА Рэндольф Брезник показал пользователям Twittter, как отмечается канун Дня всех святых на орбите.
31 октября 2017Фонтанка
За «дурака» на лбу ребёнка петербургская учительница наказана минимальноДать характеристику и написать её на лбу второклассника стоило бывшему педагогу петербургской школы тысячи рублей. Минимальный размер штрафа ей обеспечила чистая биография и собственный ребёнок.
31 октября 2017Фонтанка
На улице Маяковского прошел «Бессмертный ГУЛАГ»Акцию «Бессмертный ГУЛАГ» провели 30 октября активисты движения «Весна» в Петербурге.
30 октября 2017Фонтанка
Колесов: Ураган «Герварт» не грозит ПетербургуСтихия, с воскресенья бушующая в Европе, не отразится на погоде Северной столицы — ураган «Герварт» не добавит скорости северному ветру.
27 октября 2017Фонтанка
Первым жильцом Крестов-2 может стать их строительВ Петербурге 27 октября продлен арест бизнесмену Руслану Хамхокову, обвиненному в даче взяток при освоении бюджета следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино. С учетом скорого переезда старых Крестов предприниматель, признавший вину и заключивший сделку со следствием, имеет возможность стать первым клиентом своего детища.
27 октября 2017Фонтанка
«Адмиралтейские верфи» могут попасть под санкции СШАДва петербургских предприятия вошли в список российских компаний, которые могут попасть под новые санкции со стороны США. Новые ограничительные меры называют ответом на «действия России в Восточной Европе» и «вмешательство в американские президентские выборы 2016 года».
25 октября 2017Фонтанка
«Морской вокзал» прикроют «Морским фасадом»Смольный надеется завлечь инвесторов на «Морской вокзал», реконструкция которого откладывается почти десять лет. Приманкой будет служить слияние с «Морским фасадом».
25 октября 2017Фонтанка
Исаакиевский начали резатьИсаакиевский собор освобождается от музейных «излишеств». Музей расстается с хором, зданием на Думской и создает постоянную экспозицию, посвященную реставрации.
25 октября 2017Фонтанка
В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковкаОператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» создаст перехватывающую парковку на Пулковском шоссе, чтобы решить проблемы с заторами на территории аэропорта и рядом с ним.
24 октября 2017Фонтанка
Петербургский бизнесмен Кришьян получил первый приговор за рейдерский захватСуд вынес приговор петербургскому бизнесмену Михаилу Кришьяну по делу о рейдерском захвате зданий коммерческой организации. Кришьяна также обвиняют в серии особо тяжких преступлений, в частности в убийстве, но это дело расследуется до сих пор.
23 октября 2017Фонтанка
Испорченный газон рядом с Летним садом оценили почти в 3,5 млнЗа отсутствие порубочного билета и небрежность при проведении земляных работ в небольшом безымянном парке неподалёку от Летнего сада строительная компания наказана крупным штрафом.
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Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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