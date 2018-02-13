27 октября 2017 Фонтанка

«Адмиралтейские верфи» могут попасть под санкции США

Два петербургских предприятия вошли в список российских компаний, которые могут попасть под новые санкции со стороны США. Новые ограничительные меры называют ответом на «действия России в Восточной Европе» и «вмешательство в американские президентские выборы 2016 года».