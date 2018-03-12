10 марта Фонтанка

В Петербурге брокера будут судить за аферу на 37 млн

Брокера, обвиняемого в мошенничестве с ценными бумагами, будут судить в Петербурге. По версии следствия, он обманул граждан, по меньшей мере, на 37 млн.