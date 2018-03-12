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Новости от Фонтанка

16:12 (мск)Фонтанка
В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт — «Вышку»Публичные слушания состоялись 1 февраля.
12:38 (мск)Фонтанка
Чиновник Смольного угнал автомобиль под носом у водителяУголовным делом закончилась поездка в такси для сотрудника комитета по образованию Петербурга. Быть пассажиром ему не понравилось, но водителя из чиновника не вышло.
11 мартаФонтанка
Падающие сосульки отправили в больницу двух петербурженок«Град» из наледи, обрушившийся на улицы Северной столицы 11 марта, причинил не только материальные потери многочисленным автомобилям, но и нанёс весомый физический урон двум горожанкам.
10 мартаФонтанка
Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из домаЖгучее желание развода охватило жительницу Петербурга через сорок лет после ухода мужа из дома. Брачный статус мешает 63-летней гражданке начать жизнь заново.
10 мартаФонтанка
В Петербурге брокера будут судить за аферу на 37 млнБрокера, обвиняемого в мошенничестве с ценными бумагами, будут судить в Петербурге. По версии следствия, он обманул граждан, по меньшей мере, на 37 млн.
9 мартаФонтанка
Спасатели вытащили из Невы бразильцаПрогулка по льду Невы закончилась для туриста купанием в ледяной воде. Из полыньи гражданина Бразилии вытащили петербургские спасатели.
8 мартаФонтанка
В Петербурге умер режиссер Павел ПодервянскийОснователь и руководитель Театра драматических импровизаций, его главный режиссер Павел Подервянский скончался 8 марта на 87-м году жизни.
8 мартаФонтанка
В Купчино женщина выпила чай и впала в комуПолицейские Фрунзенского района Петербурга выясняют, что привело на больничную койку пациентку с отравлением.
8 мартаФонтанка
В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетомТурагентство в центре Петербурга навестил клиент с неясными намерениями. Оружие решительности не прибавило, и он предпочел скрыться, так и не сформулировав свои пожелания.
8 мартаФонтанка
Бомбу в Пулково не нашлиОколо трех часов в петербургском аэропорту длилась проверка, спровоцированная анонимным «минером». Единственный задержанный из-за неё рейс вылетел в Сыктывкар.
8 мартаФонтанка
Неизвестный «заминировал» ПулковоВ петербургском аэропорту усилены меры безопасности утром 8 марта. Пассажиров и территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов.
8 мартаФонтанка
Лопнувшая труба превратила в «парную» улицу Танкиста ХрустицкогоС завесы пара и прорыва кипятка началось праздничное утро у жителей Кировского района Петербурга. В зону коммунальной аварии попали больше полусотни зданий.
7 мартаФонтанка
Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к концу 2020 годаОриентировочный срок ввода в эксплуатацию съезда с Западного скоростного диаметра в районе Шкирперского протока — декабрь 2020 года. Две другие развязки введут раньше.
7 мартаФонтанка
Депутаты Петербурга утвердили создание Фонда креативных пространствПетербургский парламент 7 марта в третьем чтении принял закон, предоставляющий льготы на аренду недвижимости компаниям, занимающимся креативной деятельностью. Таким образом депутаты и чиновники хотят создать Фонд креативных пространств.
7 мартаФонтанка
«Чижика» обстреляли из пневматикиТрамвай 8-го маршрута «Чижик», который 7 марта начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, был обстрелян из пневматического оружия. Запасных вагонов на линии не осталось.
7 мартаФонтанка
Водитель, сбивший выпускниц на Васильевском, заплатит роднымБолее семи лет длятся судебные тяжбы после страшного ДТП с выпускницами, которое произошло 21 июня 2012 года на набережной Лейтенанта Шмидта. Василеостровский районный суд рассмотрел гражданский иск к виновнику ДТП, сообщает 7 марта пресс-служба городской прокуратуры.
7 мартаФонтанка
Проходчики СМУ-11 продолжают бастоватьУтренняя смена СМУ-11 не вышла на проходку тоннеля от «Театральной» до «Горного института» в Петербурге. Щит не запущен.
7 мартаФонтанка
«Горьковскую» будут закрывать по утрам из-за ремонта эскалатораНа станции метро Петербурга «Горьковская» отремонтируют эскалатор. Это изменит режим работы наземного вестибюля.
7 мартаФонтанка
«Чижик» начал возить пассажировЧастный трамвай в Красногвардейском районе Петербурга начал пассажирское движение 7 марта. До конца месяца он будет возить горожан бесплатно.
6 мартаФонтанка
«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в КупчиноФК «Зенит» не будет строить стадион во Фрунзенском районе, как собирался ранее, рассказали «Фонтанке» 6 марта в пресс-службе клуба.
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