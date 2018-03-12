«Чижика» обстреляли из пневматикиТрамвай 8-го маршрута «Чижик», который 7 марта начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе Петербурга, был обстрелян из пневматического оружия. Запасных вагонов на линии не осталось.
7 мартаФонтанка
Водитель, сбивший выпускниц на Васильевском, заплатит роднымБолее семи лет длятся судебные тяжбы после страшного ДТП с выпускницами, которое произошло 21 июня 2012 года на набережной Лейтенанта Шмидта. Василеостровский районный суд рассмотрел гражданский иск к виновнику ДТП, сообщает 7 марта пресс-служба городской прокуратуры.