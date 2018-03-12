5 мартаВести - СамараНастоящий «Вагон здоровья» прибыл в Самару из УфыВ Самару из Уфы прибыл необычный поезд. «Вагон здоровья» — новый формат путешествия для людей старшего поколения, семей с детьми, а также как новый вид корпоративного отдыха для трудовых коллективов.
20 февраляВести - СамараВ Самаре проходит фестиваль «Выходи гулять!»В Самаре проходит фестиваль «Выходи гулять!» — это часть федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Какими хотят видеть свои дворы самарцы, выяснили корреспонденты «Вести-Самара».
10 январяВести - СамараЧереда крупных аварий произошла в минувшие сутки на трассах в Самарской областиВ Безенчукском районе губернии работали медики, сотрудники полиции и МЧС, которым пришлось проводить аварийно-спасательные работы. Причина — серьёзная авария. Дорогу не поделили две легковые машины. По версии правоохранителей, 54-летняя женщина за рулем «Дэу» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Лада Веста». Травмы получили 5 человек находившиеся в иномарке.