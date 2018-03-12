6 марта Вести - Самара

С наступающим 8 Марта дам поздравил глава региона Дмитрий Азаров

Несмотря на то, что в Самаре пока еще лютует зима, к нам приближается один из главных вестников весны — Международный женский день. И наша губерния уже начала его отмечать.