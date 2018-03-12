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Новости от Вести - Самара

09:36 (мск)Вести - Самара
Самарская ракета-носитель «Союз СТ- Б» успешно вывела на орбиту 4 телекоммуникационных аппаратаСамарская ракета-носитель «Союз СТ- Б» успешно вывела на орбиту четыре европейские телекоммуникационных аппарата.
7 мартаВести - Самара
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в СамаруБорт номер один приземлился в аэропорту «Курумоч» около девяти часов вечера 6 марта.
6 мартаВести - Самара
С наступающим 8 Марта дам поздравил глава региона Дмитрий АзаровНесмотря на то, что в Самаре пока еще лютует зима, к нам приближается один из главных вестников весны — Международный женский день. И наша губерния уже начала его отмечать.
6 мартаВести - Самара
Министр экономического развития России Максим Орешкин прибудет сегодня с рабочим визитом в Самарскую областьМинистр экономического развития России прибудет сегодня с рабочим визитом в Самарскую область.
5 мартаВести - Самара
Настоящий «Вагон здоровья» прибыл в Самару из УфыВ Самару из Уфы прибыл необычный поезд. «Вагон здоровья» — новый формат путешествия для людей старшего поколения, семей с детьми, а также как новый вид корпоративного отдыха для трудовых коллективов.
26 февраляВести - Самара
Самарский водитель разбил поочередно пять машин и был задержан сотрудниками полицииНастоящие гонки на выживание могли наблюдать в субботу жители Самары на улице Стара-Загора.
22 февраляВести - Самара
Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием гражданКвартирный и земельный вопросы, а также строительство остановки общественного транспорта. Такие проблемы обсуждались во время личного приема главой областного центра.
20 февраляВести - Самара
В Самаре проходит фестиваль «Выходи гулять!»В Самаре проходит фестиваль «Выходи гулять!» — это часть федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Какими хотят видеть свои дворы самарцы, выяснили корреспонденты «Вести-Самара».
15 февраляВести - Самара
Делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым, отправилась в СочиДелегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым, отправилась в Сочи на Российский инвестиционный форум.
15 февраляВести - Самара
В Самаре состоялось выездное заседание совета при президенте РоссииВ Самаре состоялось выездное заседание совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, во главе с председателем Михаилом Федотовым. Это совещание стало итогом трехдневного визита делегации общественников.
8 февраляВести - Самара
В Самаре продолжают активно устранять последствия мощного циклонаПричем борьба развернулась как на дорогах, во дворах, так и на крышах домов областного центра. Причем в круглосуточном режиме.
7 февраляВести - Самара
Классы в школах Самары и Тольятти начали закрываться на карантинКлассы в школах Самары и Тольятти начали закрываться на карантин. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
5 февраляВести - Самара
Легендарный цирк Юрия Никулина приехал на гастроли в СамаруНа арене — воздушные акробаты, дрессировщики, клоуны и захватывающее шоу мотокаскадеров в стальной сфере.
25 январяВести - Самара
﻿На 82 году ушла из жизни диктор Куйбышевского телевидения Алла МорозоваПечальная новость. Не стало человека, с чьим именем целые поколения зрителей до сих пор ассоциируют Куйбышевскую студию телевидения. Больше того, именно с нее она и начиналась.
19 январяВести - Самара
Крещенские морозы в регионе будут сопровождаться слабой метелью и гололедицейКрепкие морозы на Крещение. Сегодня ночью в Самарской области столбик термометра опускался до — 19, а местами и до — 25.
17 январяВести - Самара
В Самаре после продолжительной болезни скончался доктор исторических наук, профессор, первый проректор филиала МГПУ Сергей СемёновВ Самаре после продолжительной болезни на 64 году жизни скончался доктор исторических наук, профессор, первый проректор филиала МГПУ Сергей Семёнов.
10 январяВести - Самара
Череда крупных аварий произошла в минувшие сутки на трассах в Самарской областиВ Безенчукском районе губернии работали медики, сотрудники полиции и МЧС, которым пришлось проводить аварийно-спасательные работы. Причина — серьёзная авария. Дорогу не поделили две легковые машины. По версии правоохранителей, 54-летняя женщина за рулем «Дэу» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Лада Веста». Травмы получили 5 человек находившиеся в иномарке.
26 декабря 2017Вести - Самара
Сегодня Самара может обрести нового сити-менеджераПосле перехода Олега Фурсова на другую работу, это место оставалось вакантным.
25 декабря 2017Вести - Самара
Дмитрий Азаров встретился с дольщиками одного из самых проблемных строящихся объектов регионаДмитрий Азаров встретился с дольщиками одного из самых проблемных объектов региона — коттеджного посёлка «ДУБРАВА», который сейчас носит другое название — «Солнечная долина». Вероника Тивикова пообщалась с теми, кто уже не первый год ждёт восстановления справедливости.
22 декабря 2017Вести - Самара
Один из семи российских центров обработки данных видеонаблюдения на президентских выборах будет создан в СамареОдин из семи российских центров обработки данных видеонаблюдения на президентских выборах будет создан в Самаре.
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