6 марта Вести - Новосибирск

Новосибирским налогоплательщикам простят более пяти миллиардов старых долгов

Более пяти миллиардов старых долгов простят новосибирским налогоплательщикам в ближайшее время. О масштабах объявленной налоговой амнистии и о том, кого она коснется, объявили сегодня на итоговой коллегии регионального Управления фискальной службы.