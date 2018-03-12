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Новости от Вести - Новосибирск
13:54 (мск)
Вести - Новосибирск
15 килограммов марихуаны изъяли у мужчины в Новосибирской области
Житель села Пайвино в Маслянинском районе хранил наркотики в дворовых строениях, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
13:18 (мск)
Вести - Новосибирск
В Новосибирске судебные приставы и спецназ закрыли и снесли здание СТО
В Новосибирске судебные приставы и спецназ закрыли и снесли здание автомобильной техстанции. На глазах у изумленного владельца и клиентов.
07:39 (мск)
Вести - Новосибирск
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, об этом сообщили в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
07:06 (мск)
Вести - Новосибирск
Новосибирец ограбил женщину в очереди почтового отделения
Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, он уже был судим за аналогичные преступления, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
10 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирске на реки вышел «ледяной патруль
Спасатели на спецтехнике объезжают наиболее популярные у рыбаков места, чтобы предупредить: весна близко. В один из рейдов отправилась наша съемочная группа.
7 марта
Вести - Новосибирск
Строительство «Городской электрички» в Новосибирске обойдется в 600 миллионов рублей
Строительство «Городской электрички» в Новосибирске обойдется в 600 миллионов рублей.
7 марта
Вести - Новосибирск
В 2018 году в Новосибирской области стали чаще заключать браки
Число разводов при этом снизилось. Данные сегодня опубликовал Новосибирскстат.
7 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирске орудуют мошенники от имени Горводоканала
Представители «компании» не дают номер телефона и просят за свои услуги более 30 тысяч рублей, об этом сообщили в сообществе Новосибирской службы эвакуации в соцсети «Вконтакте».
7 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирске выбрали самую красивую сотрудницу МВД
Ей стала младший лейтенант полиции Виктория Рыжих.
6 марта
Вести - Новосибирск
Многодетных мам наградили знаками отличия в Новосибирске
В областном правительстве наградили многодетных мам.
6 марта
Вести - Новосибирск
В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Авария случилась днем 6 марта на перекрестке улиц Фрунзе и Ольги Жилиной, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
6 марта
Вести - Новосибирск
26-летнюю девушку второй раз задержали за сбыт наркотиков в Новосибирске
В квартире у женщины сотрудники полиции обнаружили около 100 граммов героина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
6 марта
Вести - Новосибирск
Новосибирским налогоплательщикам простят более пяти миллиардов старых долгов
Более пяти миллиардов старых долгов простят новосибирским налогоплательщикам в ближайшее время. О масштабах объявленной налоговой амнистии и о том, кого она коснется, объявили сегодня на итоговой коллегии регионального Управления фискальной службы.
6 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение на два дня
Ветер усилится до 20 м/с, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
6 марта
Вести - Новосибирск
Пьяный кемеровчанин устроил дебош в аэропорту «Толмачёво»
Мужчина приставал к пассажирам и оскорбил полицейского, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
6 марта
Вести - Новосибирск
Жители Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии
Мощный поток воды залил городские улицы, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
5 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирске рассмотрели концепцию развития Монумента Славы
Итоговые обсуждения проектов благоустройства Новосибирска начинают в десяти районах областного центра.
5 марта
Вести - Новосибирск
Больше двух миллионов бюллетеней напечатали в Новосибирске к выборам президента страны
Все бланки в типографии рассортировали по пачкам. Сегодня же всю партию проверила комиссия Избиркома и выдала представителям районов области.
5 марта
Вести - Новосибирск
Молодая девушка провалилась в колодец в Новосибирске
Инцидент произошел 4 марта на Ключ-Камышенском плато, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
5 марта
Вести - Новосибирск
В Новосибирск к 8 марта привезли розы и хризантемы из Голландии
Новосибирские цветочные магазины сегодня — в преддверии 8 марта — получают крупнейшую в этом году партию цветов. В Толмачёво прибыл самолет с розами и хризантемами из Голландии.
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