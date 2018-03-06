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Новости от Город Казань.KZN.RU

6 мартаГород Казань.KZN.RU
С 8 по 11 марта муниципальные парковки в Казани будут бесплатными(Город Казань KZN.RU, 6 марта). В праздничные дни с 8 по 11 марта казанские муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы, сообщает Комитет по транспорту Исполнительного комитета города.
6 мартаГород Казань.KZN.RU
7, 8 и 9 марта изменится график работы почтовых отделений Казани(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 8 марта все отделения «Почты России» в Казани будут закрыты.
6 мартаГород Казань.KZN.RU
С 9 по 11 марта МФЦ в Казани будут работать в обычном режиме(Город Казань KZN.RU, 6 марта). 8 марта все казанские филиалы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ (МФЦ) будут закрыты.
6 мартаГород Казань.KZN.RU
На этой неделе казанцы будут отдыхать четыре дня подряд(Город Казань KZN.RU, 6 марта). Жители Казани будут отдыхать с 8 по 11 марта по случаю Международного женского дня. Рабочий день 7 марта — предпраздничный и поэтому сокращается на один час.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
Управление образования Казани возглавил Ильнар Хидиятов(Город Казань KZN.RU, 2 марта, Алсу Сафина). В Казани руководитель Исполкома Денис Калинкин представил коллективу Управления образования нового руководителя. Начальником управления стал Ильнар Хидиятов.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
Конкурс на лучший скворечник объявлен в Казани(Город Казань KZN.RU, 2 марта). В преддверии Международного дня птиц Казанский зооботсад объявил конкурс среди школьников на лучший скворечник. Домики для птиц принимаются на кассе учреждения с 1 по 31 марта.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
«Учителем года-2018» в Казани стал Тимур Вишневский из гимназии № 19(Город Казань KZN.RU, 2 марта, Екатерина Виславская). В Казанской ратуше назвали победителя конкурса «Лучший учитель года города Казани-2018». Им стал преподаватель истории гимназии № 19 Приволжского района Тимур Вишневский.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
Казанец перечислил интернет-мошенникам 25,5 тысяч рублей(Город Казань KZN.RU, 2 марта). Житель Казани стал жертвой интернет-мошенников, которым он перечислил 25,5 тыс. рублей.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
В Казани ищут свидетелей двух наездов на пешеходов(Город Казань KZN.RU, 2 марта). ГИБДД Казани ищет свидетелей двух наездов на пешеходов, которые произошли 1 марта.
2 мартаГород Казань.KZN.RU
В Казани со 2 марта закрывается движение транспорта по ул. Подлужная(Город Казань KZN.RU, 2 марта). В Казани с 22.00 2 марта до 6.00 5 марта будет закрыто движение транспорта около дома № 3а по ул. Подлужная (схема).
1 мартаГород Казань.KZN.RU
Новоявленные родители Казани предпочитают имена Алина и Амир(Город Казань KZN.RU, 1 марта). За прошедшую неделю, с 22 по 28 февраля, в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 314 малышей: 146 мальчиков и 168 девочек.
1 мартаГород Казань.KZN.RU
300 световых приветствий встречают гостей на въезде в Казань(Город Казань KZN.RU, 1 марта). Гостей Казани встречают новые световые приветствия в форме башни Сююмбике, Центра семьи «Казан» и тюльпанов.
1 мартаГород Казань.KZN.RU
Справочник по вечерней и ночной Казани выпустят к ЧМ-2018(Город Казань KZN.RU, 1 марта, Екатерина Виславская). Путеводитель по вечерней и ночной Казани выпустят к чемпионату мира по футболу.
1 мартаГород Казань.KZN.RU
Многофункциональные центры в Казани работают по новому графику(Город Казань KZN.RU, 1 марта). С 1 марта меняется график работы пяти Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ (МФЦ) на территории Казани.
28 февраляГород Казань.KZN.RU
Ильсур Метшин о планах по ремонту дорог: «Предусматривается выделение 5,5 млрд рублей»(Город Казань KZN.RU, 28 февраля). В 2018 году на ремонт дорожного покрытия Казани планируется выделить 5,5 млрд рублей, из них 4,65 — на улицы и 1 млрд — на дворы. Об этом заявил на отчетной сессии Казанской городской Думы мэр города Ильсур Метшин.
28 февраляГород Казань.KZN.RU
Рустам Минниханов: «Парки и скверы должны быть самодостаточными»(Город Казань KZN.RU, 28 февраля, Зиля Гайфи). В Казани проводится большая работа по благоустройству зеленых зон. Важно вдохнуть жизнь в новые общественные пространства города, насытив их функционально, отметил на отчетной сессии Казгордумы в Ратуше Президент Татарстана Рустам Минниханов.
28 февраляГород Казань.KZN.RU
После стрельбы на ул. Авангардная в Казани возбуждено уголовное дело(Город Казань KZN.RU, 28 февраля). Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после стрельбы на ул. Авангардная в Казани.
27 февраляГород Казань.KZN.RU
В Казани 28 февраля в трех районах отключат электричество(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). 28 февраля в Казани в ряде домов Вахитовского, а также в поселках Приволжского и Советского районов отключат электричество.
26 февраляГород Казань.KZN.RU
Врачи из Казани изобрели уникальное хирургическое шило(Город Казань KZN.RU, 26 февраля). Сотрудники отделения травматологии № 2 Республиканской клинической больницы (РКБ) запатентовали свое новое изобретение — шило хирургическое. Оно облегчает и ускоряет работу хирурга во время операции по фиксации сухожилий и связок к мелким костям конечностей.
26 февраляГород Казань.KZN.RU
В Казани побит температурный рекорд десятилетия(Город Казань KZN.RU, 26 февраля). Рекордно низкую температуру воздуха зафиксировала метеостанция Казанского федерального университета.
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