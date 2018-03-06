6 марта Город Казань.KZN.RU

На этой неделе казанцы будут отдыхать четыре дня подряд

(Город Казань KZN.RU, 6 марта). Жители Казани будут отдыхать с 8 по 11 марта по случаю Международного женского дня. Рабочий день 7 марта — предпраздничный и поэтому сокращается на один час.