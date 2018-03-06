6 мартаГород Казань.KZN.RUС 8 по 11 марта муниципальные парковки в Казани будут бесплатными(Город Казань KZN.RU, 6 марта). В праздничные дни с 8 по 11 марта казанские муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы, сообщает Комитет по транспорту Исполнительного комитета города.
2 мартаГород Казань.KZN.RUУправление образования Казани возглавил Ильнар Хидиятов(Город Казань KZN.RU, 2 марта, Алсу Сафина). В Казани руководитель Исполкома Денис Калинкин представил коллективу Управления образования нового руководителя. Начальником управления стал Ильнар Хидиятов.
2 мартаГород Казань.KZN.RUКонкурс на лучший скворечник объявлен в Казани(Город Казань KZN.RU, 2 марта). В преддверии Международного дня птиц Казанский зооботсад объявил конкурс среди школьников на лучший скворечник. Домики для птиц принимаются на кассе учреждения с 1 по 31 марта.
28 февраляГород Казань.KZN.RUРустам Минниханов: «Парки и скверы должны быть самодостаточными»(Город Казань KZN.RU, 28 февраля, Зиля Гайфи). В Казани проводится большая работа по благоустройству зеленых зон. Важно вдохнуть жизнь в новые общественные пространства города, насытив их функционально, отметил на отчетной сессии Казгордумы в Ратуше Президент Татарстана Рустам Минниханов.
26 февраляГород Казань.KZN.RUВрачи из Казани изобрели уникальное хирургическое шило(Город Казань KZN.RU, 26 февраля). Сотрудники отделения травматологии № 2 Республиканской клинической больницы (РКБ) запатентовали свое новое изобретение — шило хирургическое. Оно облегчает и ускоряет работу хирурга во время операции по фиксации сухожилий и связок к мелким костям конечностей.