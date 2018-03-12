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Новости от ИА УралИнформБюро
11:49 (мск)
ИА УралИнформБюро
Пьяный свердловчанин на иномарке насмерть сбил 17-летнюю девушку
Шла по дороге.
11:37 (мск)
ИА УралИнформБюро
Главную улицу Екатеринбурга ожидает апгрейд за 36 миллионов рублей
Летом 2018 года.
10:50 (мск)
ИА УралИнформБюро
В Екатеринбурге под землей будут искать следы радиации
За бюджетные деньги.
09:59 (мск)
ИА УралИнформБюро
Екатеринбургская улица осталась без тепла из-за воды
Котельную скоро включат.
09:58 (мск)
ИА УралИнформБюро
Это же Урал: матч состоится при любом поле
Перенос неприемлем.
08:44 (мск)
ИА УралИнформБюро
В Екатеринбурге на ВИЗе нашли труп мужчины
В праздник.
07:11 (мск)
ИА УралИнформБюро
Подземке Екатеринбурга вернули закрытые станции
После четырех дней простоя.
7 марта
ИА УралИнформБюро
Екатеринбург взял «бронзу» в зарплатном рейтинге мегаполисов России
Уступив ожидаемым лидерам.
7 марта
ИА УралИнформБюро
На Средний Урал идет ураган
Оставайтесь дома.
7 марта
ИА УралИнформБюро
Газовики нагрянули с проверкой в екатеринбургское общежитие
С ваннами на кухне.
6 марта
ИА УралИнформБюро
Шансы депутатов ЗакСо отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга выросли
Вдвое.
6 марта
ИА УралИнформБюро
Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекрестки
Перед приездом Путина.
6 марта
ИА УралИнформБюро
Свердловская область оказалась самой счастливой на Урале
А Москва — в России.
6 марта
ИА УралИнформБюро
Руины екатеринбургской усадьбы оценили в 1 рубль
Для застройщика «Ривьеры»?
6 марта
ИА УралИнформБюро
Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Тюмени в Екатеринбург
Из-за низкого спроса.
6 марта
ИА УралИнформБюро
Екатеринбургские бараки ждут федеральных денег
Для сноса и отселения.
6 марта
ИА УралИнформБюро
В Прикамье в лобовом ДТП погибли два человека
Столкнулись легковушка и грузовик.
5 марта
ИА УралИнформБюро
Половодье угрожает семи свердловским муниципалитетам
Власти организуют подвоз продуктов.
5 марта
ИА УралИнформБюро
Прилет Путина не скажется на работе Кольцово
Президент прибудет 6 марта.
5 марта
ИА УралИнформБюро
Кольцово не будет расширять штат сотрудников к ЧМ-2018
Авиаузлу помогут волонтеры.
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