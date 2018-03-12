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Новости от ИА УралИнформБюро

11:49 (мск)ИА УралИнформБюро
Пьяный свердловчанин на иномарке насмерть сбил 17-летнюю девушкуШла по дороге.
11:37 (мск)ИА УралИнформБюро
Главную улицу Екатеринбурга ожидает апгрейд за 36 миллионов рублейЛетом 2018 года.
10:50 (мск)ИА УралИнформБюро
В Екатеринбурге под землей будут искать следы радиацииЗа бюджетные деньги.
09:59 (мск)ИА УралИнформБюро
Екатеринбургская улица осталась без тепла из-за водыКотельную скоро включат.
09:58 (мск)ИА УралИнформБюро
Это же Урал: матч состоится при любом полеПеренос неприемлем.
08:44 (мск)ИА УралИнформБюро
В Екатеринбурге на ВИЗе нашли труп мужчиныВ праздник.
07:11 (мск)ИА УралИнформБюро
Подземке Екатеринбурга вернули закрытые станцииПосле четырех дней простоя.
7 мартаИА УралИнформБюро
Екатеринбург взял «бронзу» в зарплатном рейтинге мегаполисов РоссииУступив ожидаемым лидерам.
7 мартаИА УралИнформБюро
На Средний Урал идет ураганОставайтесь дома.
7 мартаИА УралИнформБюро
Газовики нагрянули с проверкой в екатеринбургское общежитиеС ваннами на кухне.
6 мартаИА УралИнформБюро
Шансы депутатов ЗакСо отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга вырослиВдвое.
6 мартаИА УралИнформБюро
Екатеринбургский полк ГИБДД отправили сторожить перекресткиПеред приездом Путина.
6 мартаИА УралИнформБюро
Свердловская область оказалась самой счастливой на УралеА Москва — в России.
6 мартаИА УралИнформБюро
Руины екатеринбургской усадьбы оценили в 1 рубльДля застройщика «Ривьеры»?
6 мартаИА УралИнформБюро
Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Тюмени в ЕкатеринбургИз-за низкого спроса.
6 мартаИА УралИнформБюро
Екатеринбургские бараки ждут федеральных денегДля сноса и отселения.
6 мартаИА УралИнформБюро
В Прикамье в лобовом ДТП погибли два человекаСтолкнулись легковушка и грузовик.
5 мартаИА УралИнформБюро
Половодье угрожает семи свердловским муниципалитетамВласти организуют подвоз продуктов.
5 мартаИА УралИнформБюро
Прилет Путина не скажется на работе КольцовоПрезидент прибудет 6 марта.
5 мартаИА УралИнформБюро
Кольцово не будет расширять штат сотрудников к ЧМ-2018Авиаузлу помогут волонтеры.
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