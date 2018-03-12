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Новости от БЕЛТА

15:39 (мск)БЕЛТА
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский.
13:53 (мск)БЕЛТА
Первокурсница витебского университета погибла в ДТП в Украине12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка 1999 года рождения погибла в дорожно-транспортном происшествии в Украине. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.
12:41 (мск)БЕЛТА
В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов и повредил их машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
11:44 (мск)БЕЛТА
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси12 марта, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением Президента Беларуси проводит проверку Вооруженных Сил. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
11:13 (мск)БЕЛТА
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро, сообщил сегодня директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов на оперативном совещании в Мингориспоокоме, передает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
«Беларуськалий» окажет помощь семьям погибших шахтеров11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Беларуськалий» окажет помощь семьям погибших шахтеров, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, передает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
Крипта князей Радзивиллов в Несвиже закрыта для туристов из-за подтопления11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов подтопило в Несвижском фарном костеле Божьего Тела, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель храма ксендз Петр Шарко.
11 мартаБЕЛТА
Фура в районе пересечения МКАД и трассы М3 выехала на разделительную полосу и сбила пешеходов11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель фуры на трассе Минск-Витебск не справился с управлением и выехал на разделительную полосу в районе нерегулируемого пешеходного перехода возле «Экспобела», сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.
11 мартаБЕЛТА
Два брата погибли при пожаре в Пуховичском районеТрагедия произошла в деревне Равнополье. Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 марта в 10.36.
10 мартаБЕЛТА
В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное деревоПо предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.
10 мартаБЕЛТА
Для расследования причин и обстоятельств ЧП на «Беларуськалии» создана комиссияКак говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы.
10 мартаБЕЛТА
В Пинске беременная женщина с 2,7 промилле алкоголя села за руль10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске беременная женщина с 2,7 промилле алкоголя в крови управляла автомобилем, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
10 мартаБЕЛТА
Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушедшие из дома минские подростки Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина найдены в Орше, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
10 мартаБЕЛТА
Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭСЕвропейские эксперты 12 марта начнут работу в Беларуси в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС.
10 мартаБЕЛТА
Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»Двое рабочих остаются под завалами на шахте ОАО «Беларуськалий». Инцидент (обвал) произошел на территории третьего рудоуправления. Первые звонки в МЧС о случившемся поступили в 18−30 по минскому времени.
9 мартаБЕЛТА
Папа Римский посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
9 мартаБЕЛТА
Следователи не подтверждают криминальную версию гибели девочки на Западной Двине в Новополоцке9 марта, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Следователи не подтверждают криминальную версию гибели девочки на Западной Двине в Новополоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
9 мартаБЕЛТА
Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
9 мартаБЕЛТА
Пятилетняя девочка и ее отец пострадали в ДТП под Минском9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка и ее отец пострадали в ДТП под Минском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
9 мартаБЕЛТА
МИД отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.
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