Первокурсница витебского университета погибла в ДТП в Украине12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанка 1999 года рождения погибла в дорожно-транспортном происшествии в Украине. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.
Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушедшие из дома минские подростки Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина найдены в Орше, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
МИД отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.