10 марта БЕЛТА

Два человека остаются под завалами на шахте «Беларуськалия»

Двое рабочих остаются под завалами на шахте ОАО «Беларуськалий». Инцидент (обвал) произошел на территории третьего рудоуправления. Первые звонки в МЧС о случившемся поступили в 18−30 по минскому времени.