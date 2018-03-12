Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента

Новости от Новости Перми

14:32 (мск)Новости Перми
Врач-гематолог краевой клинической больницы осужден за гибель пациента21 марта 2016 года во время поведения трепанбиопсии пациентке доктор нарушил технологию и допустил повреждение кости и внутренней артерии женщины. В тот же день у пациентки ухудшилось самочувствие, а затем она умерла. 12 марта 2018 года суд признал гематолога виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности.
13:14 (мск)Новости Перми
Муниципальные катки посетили более 11 тысяч человекСемь катков участвовали в проекте «Ледовый сезон», в рамках которого в определенные дни пермяки могли бесплатно покататься на коньках.
12:02 (мск)Новости Перми
В Перми ястреб разбил окно в жилом домеХищная птица получила повреждения. Благодаря действиям зоозащитников ястреба удалось пристроить специалистам, которые займутся его лечением.
10:05 (мск)Новости Перми
В больнице Прикамья пациента положили в коридоре на стульяхПожилому мужчину не нашли места в палате, поэтому ему соорудили кровать из стульев.
7 мартаНовости Перми
Пермячка потеряла служебный пропуск и заявила о его кражеВ прошлом году в дежурную часть отдела полиции Индустриального района Перми обратилась женщина, которая сообщила, что на улице неизвестный вырвал из ее рук сумку с деньгами и пропуском на работу. История оказалась вымышленной.
7 мартаНовости Перми
В Соликамске на улице ограбили пенсионеркуВозле дома по улице Большевистской к 77-летней женщине подбежал неизвестный, выхватил у нее из рук сумку и скрылся с места преступления. Нападавшего задержали двое горожан, ставшими свидетелями произошедшего.
6 мартаНовости Перми
6 и 7 марта в Пермском крае будет сильный ветерМЧС предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие два дня: ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.
6 мартаНовости Перми
В Перми родились Космос и ВиталинаВ феврале в краевой столице на свет появились более тысячи детей, которым родители дали как распространенные имена, так и крайне редкие.
6 мартаНовости Перми
Прокуратура потребовала заблокировать сайты-анонимайзерыТакже надзорный орган обратился в суд с требованием запретить доступ к сайтам, на которых продают незаполненные бланки полисов ОСАГО.
5 мартаНовости Перми
Жителей Прикамья ждет аномально холодная неделяСредняя температура за неделю по югу края будет ниже нормы на 3 °C, по северу на 5 °C. При этом сильные снегопады прекратятся к среде.
5 мартаНовости Перми
В Прикамье глава крестьянского хозяйства тратила миллионные гранты на себя42-летняя жительница Краснокамского района обвиняется в двух мошенничествах. Она незаконно получила субсидии от государства на развитие различной сельскохозяйственной деятельности, а по факту потратила 4,6 млн рублей на свои нужды.
5 мартаНовости Перми
На участке Нытва-Кудымкар фуры не могут заехать в гору5 марта Пермский край находится под влиянием юго-западного циклона. Интенсивные осадки также идут в Кировской области и Удмуртии. На расчистку трасс в вышли 150 единиц спецтехники, однако движение все равно затруднено.
5 мартаНовости Перми
Пермских автомобилистов просят не выезжать в центрЗа ночь и утро 5 марта в Перми выпало около половины месячной нормы осадков. Из-за сильных снегопадов на дорогах образовались пробки.
2 мартаНовости Перми
Строительство ледовой арены в Губахе закончат к новому учебному годуНа данный момент работы выполнены на 30%, подведены инженерные коммуникации. Общая стоимость объекта составляет порядка 190 млн рублей.
2 мартаНовости Перми
В Перми 10 и 11 марта будет ограничено движение по ул. КуйбышеваВ этот день состоится парад памяти уральских добровольцев, в рамках которого пермяки пройдут по улицам города до площади ветеранов.
2 мартаНовости Перми
В полиции рассказали о ДТП с автобусом и «Тойотой»В 9:30 утра на дороге «Полазна-Чусовой» столкнулись иномарка и автобус с пассажирами. Погиб водитель «Тойоты», пассажиры в общественном транспорте не пострадали.
2 мартаНовости Перми
В Перми появится сквер имени академика Евгения ВагнераИменем советского хирурга назовут сквер, который находится за кинотеатром «Кристалл». Примечательно, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Вагнера.
2 мартаНовости Перми
В «Большом Савино» открылся временный избирательный участок18 марта там смогут проголосовать граждане, которые прикрепились к временному избирательному участку по заявительному порядку.
2 мартаНовости Перми
Из-за нарушений пожарной безопасности два корпуса строительного колледжа опечатаныВ Перми судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность двух корпусов краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский строительный колледж».
1 мартаНовости Перми
В Перми бывший полицейский обвиняется в мошенничествеСотрудник правоохранительных органов обещал освободить задержанного от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, однако сделать он этого не смог из-за отсутствия полномочий.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь