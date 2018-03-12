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Врач-гематолог краевой клинической больницы осужден за гибель пациента

21 марта 2016 года во время поведения трепанбиопсии пациентке доктор нарушил технологию и допустил повреждение кости и внутренней артерии женщины. В тот же день у пациентки ухудшилось самочувствие, а затем она умерла. 12 марта 2018 года суд признал гематолога виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности.