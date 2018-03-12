Врач-гематолог краевой клинической больницы осужден за гибель пациента21 марта 2016 года во время поведения трепанбиопсии пациентке доктор нарушил технологию и допустил повреждение кости и внутренней артерии женщины. В тот же день у пациентки ухудшилось самочувствие, а затем она умерла. 12 марта 2018 года суд признал гематолога виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности.
В Соликамске на улице ограбили пенсионеркуВозле дома по улице Большевистской к 77-летней женщине подбежал неизвестный, выхватил у нее из рук сумку и скрылся с места преступления. Нападавшего задержали двое горожан, ставшими свидетелями произошедшего.
На участке Нытва-Кудымкар фуры не могут заехать в гору5 марта Пермский край находится под влиянием юго-западного циклона. Интенсивные осадки также идут в Кировской области и Удмуртии. На расчистку трасс в вышли 150 единиц спецтехники, однако движение все равно затруднено.