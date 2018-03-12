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Новости от ИА Башинформ

15:54 (мск)ИА Башинформ
Под Уфой построят завод по переработке вторсырьяУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфимском районе на территории Жуковского сельсовета планируется строительство комплекса по сбору и заготовке вторичных ресурсов. Проект введен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, сообщили в Минэкономразвития РБ.
15:49 (мск)ИА Башинформ
Стали известны подробности гибели пропавшей без вести 34-летней уфимкиУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 39-летнему местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления по статье «убийство». По ходатайству регионального Следственного комитета судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
15:40 (мск)ИА Башинформ
На заводе «НефАЗ» освоен выпуск электробусовУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. На нефтекамском автозаводе «НефАЗ», входящем в группу «КАМАЗ», освоен выпуск электробусов. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин по итогам встречи с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.
15:27 (мск)ИА Башинформ
Иеродиакон Феодосий извержен из сана — Уфимская епархияУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Утверждено решение церковного суда Уфимской епархии об извержении из сана иеродиакона Феодосия (Калько Дениса Николаевима).
14:18 (мск)ИА Башинформ
Жители Башкирии чаще всего жалуются на розничную торговлю и ЖКХ — РоспотребнадзорУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит День открытых дверей для потребителей. Специалисты ведомства расскажут, как защитить свои права и интересы при приобретении товаров и услуг в интернете, а также ответят на все интересующие вопросы.
14:16 (мск)ИА Башинформ
В Уфе во время матча хоккеист сделал предложение своей девушке — видеоУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Нападающий команды «Ледокол», которая представляет БашГУ в Студенческой хоккейной лиге, во время матча сделал предложение своей девушке.
14:15 (мск)ИА Башинформ
В Башкирии завершились поиски пропавшей в свой день рождения 17-летней Айгуль БаймуратовойУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане полиция разыскала пропавшую в свой день рождения, 22 февраля, 17-летнюю Айгуль Баймуратову. Девушка могла находиться в Уфе, Стерлитамаке либо в Баймакском районе. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка.
14:11 (мск)ИА Башинформ
В Башкирию на этой неделе придет весеннее потеплениеУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирию на этой неделе придет весеннее потепление, характерное для данного периода марта, постепенно температура воздуха приблизится к норме, прогнозируют синоптики Башгидромета.
13:42 (мск)ИА Башинформ
В отношении экс-главы администрации Иглинского района Башкирии возбуждено уголовное делоУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Иглинского района инициировала возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района и руководства фирмы «Альтернатива».
12:53 (мск)ИА Башинформ
Названы районы Башкирии, где чаще всего заражаются мышиной лихорадкойУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В 2017 году в Роспотребнадзоре Башкирии зафиксировали 1305 случаев заражения мышиной лихорадкой. Причем 4% из них — дети до 17 лет (54 человека). Этот показатель на 12 случаев меньше, чем в 2016 году.
11:32 (мск)ИА Башинформ
В Уфе экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по трем статьямУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора безопасности дорожного движения Полка ДПС столичной Госавтоинспекции.
10:55 (мск)ИА Башинформ
Дорожники предупреждают о гололедице на некоторых трассах в БашкирииУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Оперативные данные о состоянии дорог в понедельник, 12 марта, в Башкирии опубликованы на сайте Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
10:32 (мск)ИА Башинформ
Уфимцы досрочно проголосовали в США за будущего президента РоссииУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В минувшее воскресенье, 11 марта, в четырех штатах Америки состоялось досрочное голосование на выборах президента России. Всё прошло без происшествий, сообщает ТАСС.
09:44 (мск)ИА Башинформ
Башкирский лыжник завоевал «серебро» Континентального кубкаУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Впервые за свою спортивную карьеру 27-летний башкирский лыжник Эрнест Яхин поднялся на пьедестал почета этапов Кубка. Уфимец в составе сборной России по лыжному двоеборью завоевал серебряную медаль Континентального кубка в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
09:43 (мск)ИА Башинформ
В Уфе распродают автомобили должниковУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 12 марта, в Управлении ФССП России по Республике Башкортостан пройдет аукцион арестованного имущества должников. На этот раз среди лотов оказались автомобили. Главное преимущество проводимых аукционов — возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной.
08:02 (мск)ИА Башинформ
В Башкирии на трассе М-5 произошло смертельное ДТП: пострадал 8-летний ребенокУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы Самара-Уфа-Челябинск унесла жизнь одного человека, три человека пострадали. По данным республиканской ГИБДД, 40-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенз», за рулем которого ехал 33-летний житель Оренбургской области.
07:10 (мск)ИА Башинформ
Обанкротившийся «Индюшкин» может отойти кредиторуУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури — еще недавно бывший крупнейшим предприятием отрасли, в ходе процедуры банкротства может отойти кредитору — Россельхозбанку, сообщил на пресс-конференции в Минсельхозе РБ глава ведомства и вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов.
11 мартаИА Башинформ
Ушел из жизни народный артист Башкортостана Рим ЗиязетдиновУФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня вечером не стало народного артиста Республики Башкортостан, актера Салаватского башкирского драматического театра Рима Зиязетдинова. 19 апреля этого года ему исполнилось бы 65 лет.
11 мартаИА Башинформ
В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозыУФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В начале недели жителей Башкирии ждут сильные морозы.
11 мартаИА Башинформ
Пропавший в Башкирии вахтовик вернулся домойУФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии завершены поиски вахтовика Фаниса Туктарова. 55-летний мужчина вернулся домой. Как сообщили «Башинформ» в группе «Поиск детей — Уфа», у него разрядился телефон, и он долгое время не мог выйти на связь с родными.
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