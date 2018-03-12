14:18 (мск) ИА Башинформ

Жители Башкирии чаще всего жалуются на розничную торговлю и ЖКХ — Роспотребнадзор

УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану проводит День открытых дверей для потребителей. Специалисты ведомства расскажут, как защитить свои права и интересы при приобретении товаров и услуг в интернете, а также ответят на все интересующие вопросы.