Под Уфой построят завод по переработке вторсырьяУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфимском районе на территории Жуковского сельсовета планируется строительство комплекса по сбору и заготовке вторичных ресурсов. Проект введен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, сообщили в Минэкономразвития РБ.
На заводе «НефАЗ» освоен выпуск электробусовУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. На нефтекамском автозаводе «НефАЗ», входящем в группу «КАМАЗ», освоен выпуск электробусов. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин по итогам встречи с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.
В Башкирию на этой неделе придет весеннее потеплениеУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирию на этой неделе придет весеннее потепление, характерное для данного периода марта, постепенно температура воздуха приблизится к норме, прогнозируют синоптики Башгидромета.
Башкирский лыжник завоевал «серебро» Континентального кубкаУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Впервые за свою спортивную карьеру 27-летний башкирский лыжник Эрнест Яхин поднялся на пьедестал почета этапов Кубка. Уфимец в составе сборной России по лыжному двоеборью завоевал серебряную медаль Континентального кубка в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
09:43 (мск)ИА Башинформ
В Уфе распродают автомобили должниковУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 12 марта, в Управлении ФССП России по Республике Башкортостан пройдет аукцион арестованного имущества должников. На этот раз среди лотов оказались автомобили. Главное преимущество проводимых аукционов — возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной.
08:02 (мск)ИА Башинформ
В Башкирии на трассе М-5 произошло смертельное ДТП: пострадал 8-летний ребенокУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Авария на 1489 км трассы Самара-Уфа-Челябинск унесла жизнь одного человека, три человека пострадали. По данным республиканской ГИБДД, 40-летний водитель «Рено Сандеро» столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенз», за рулем которого ехал 33-летний житель Оренбургской области.
07:10 (мск)ИА Башинформ
Обанкротившийся «Индюшкин» может отойти кредиторуУФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури — еще недавно бывший крупнейшим предприятием отрасли, в ходе процедуры банкротства может отойти кредитору — Россельхозбанку, сообщил на пресс-конференции в Минсельхозе РБ глава ведомства и вице-премьер правительства Ильшат Фазрахманов.
11 мартаИА Башинформ
Ушел из жизни народный артист Башкортостана Рим ЗиязетдиновУФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня вечером не стало народного артиста Республики Башкортостан, актера Салаватского башкирского драматического театра Рима Зиязетдинова. 19 апреля этого года ему исполнилось бы 65 лет.
Пропавший в Башкирии вахтовик вернулся домойУФА, 11 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии завершены поиски вахтовика Фаниса Туктарова. 55-летний мужчина вернулся домой. Как сообщили «Башинформ» в группе «Поиск детей — Уфа», у него разрядился телефон, и он долгое время не мог выйти на связь с родными.