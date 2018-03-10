Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский может покинуть ведущую команду немецкой бундеслиги и сменить клубную прописку нынешним летом. На поляка претендуют мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
10 мартаВести.Ru
Мадридский «Реал» интересуется молодым вратарем из Хорватии«Королевский клуб» из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов «Реала» попал голкипер хорватского «Хайдука» Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из «Атлетика» (Бильбао), но трансфер сорвался.
8 мартаВести.Ru
Футболисты «Ювентуса» приехали проститься с АсториФутболисты туринского «Ювентуса», выигравшие накануне в матче Лиги чемпионов у английского «Тоттенхэма», сразу после возвращения в Италию отправились на похороны капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний Астори скоропостижно скончался 4 марта.
8 мартаВести.Ru
Марио Балотелли вернется в сборную ИталииНападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли будет вызван в сборную Италии на товарищеские матчи с командами Аргентины и Англии. Балотелли не выступал за сборную на протяжении четырех лет.
Криштиану Роналду забил 300 мячей в чемпионате ИспанииВ матче 27-го тура испанского чемпионата между мадридским «Реалом» и «Хетафе», который завершился победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1, нападающий «сливочных» Криштиану Роналду оформил дубль. Его первый мяч в матче оказался для него 300-м в Примере.
28 февраляВести.Ru
Тренеру футбольного «Арсенала» Венгеру нашли нового сменщикаВ британской прессе продолжается эпопея по отстранению от руководства лондонским футбольным клубом «Арсенал» Арсена Венгера, который работает с «канонирами» более 21 года. Французскому специалисту нашли нового сменщика — Леонарду Жардима из «Монако».
22 февраляВести.Ru
Павел Погребняк перешел в «Тосно»Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области объявил о подписании контракта с российским нападающим Павлом Погребняком. Соглашение между командой и 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
Велоспорт. Натан Хаас из Katusha-Alpecin выиграл этап Тура ОманаАвстралийский велогонщик Натан Хаас, выступающий за команду Katusha-Alpecin, выиграл второй этап крупной веломногодневки — Тур Омана-2018. Он проехал дистанцию в 167 км за 4 часа 22 мин. 15 сек. Представитель Зеленого континента в составе «конюшни» возглавил общий зачет этой гонки.
7 февраляВести.Ru
Путин проверил, как готовят Универсиаду в КрасноярскеНесмотря ни на что, Россия остается лидером мирового спорта и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Об этом в Красноярске заявил Владимир Путин. Президент провел совещание, посвященное подготовке к Универсиаде. До открытия студенческих Игр осталось чуть больше года.
4 февраляВести.Ru
Бывший тренер «Севильи» победил ракБывший тренер испанской «Севильи» Эдуардо Бериццо сумел победить рак предстательной железы. После своевременно проведенной операции аргентинцу больше не потребуется дополнительное лечение.
3 февраляВести.Ru
Футболист ЦСКА Вернблум может покинуть клуб ради «Гетеборга»Шведский футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум может покинуть армейский клуб ради возвращения в «Гетеборг». Сообщается, что сам футболист уже ведет переговоры с представителями клуба из Швеции, в котором начинал свою профессиональную карьеру.
3 февраляВести.Ru
Россияне поддержали олимпийцев митинг-концертамиЖители многих российских городов 3 февраля пришли на митинги-концерты, чтобы показать единство народа, поговорить об истории и героях страны. Речь шла о ветеранах войны, а также о российских спортсменах, которым нужна поддержка в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Самой масштабной акция стала в Москве. Как она прошла в столице и в других городах?
1 февраляВести.Ru
Сергей Устюгов: Понял, что надо бороться до концаЛыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, признался, что решение Спортивного арбитражного суда оправдать его коллег по сборной дало ему новые силы для борьбы с произволом.
Джикия готовится к операции на крестообразных связкахФутболист сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия, который получил серьезную травму во время тренировочной игры своего клуба против китайского «Шанхая СИПГ», будет прооперирован. Только таким образом, по мнению медиков, игроку обороны можно максимально сократить время лечения.