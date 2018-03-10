3 февраля Вести.Ru

Россияне поддержали олимпийцев митинг-концертами

Жители многих российских городов 3 февраля пришли на митинги-концерты, чтобы показать единство народа, поговорить об истории и героях страны. Речь шла о ветеранах войны, а также о российских спортсменах, которым нужна поддержка в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Самой масштабной акция стала в Москве. Как она прошла в столице и в других городах?