11 мартаСоветский спортФеноменальная развязка ЧМ по конькам в классике — падение ПедерсенаСенсационно завершился 112-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье — ехавший за золотом норвежец Сверре Лунде Педерсен упал на последней дистанции и подарил золото Патрику Русту, а Свен Крамер и вовсе остался без медали.
7 мартаСоветский спорт500 шайб! Как же крут Мозякин…Сегодня лучший бомбардир нашего хоккея Сергей Мозякин взял новый фантастический рубеж — 500 шайб, заброшенных в чемпионатах страны.