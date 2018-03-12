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Новости от Советский спорт

12:05 (мск)Советский спорт
Удручающая статистика Манчини в России и ТурцииИ дело вовсе не в плохих судьях или полях.
11 мартаСоветский спорт
Чары развеялись. Фернандо расколдовал ДобвнюГероическая игра вратаря «СКА-Хабаровск» не спасла команду от поражения на «Открытие Арене» — 0:1.
11 мартаСоветский спорт
Феноменальная развязка ЧМ по конькам в классике — падение ПедерсенаСенсационно завершился 112-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье — ехавший за золотом норвежец Сверре Лунде Педерсен упал на последней дистанции и подарил золото Патрику Русту, а Свен Крамер и вовсе остался без медали.
11 мартаСоветский спорт
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далекоКорреспондент «Советского спорта» — о женском масс-старте в Контиолахти.
11 мартаСоветский спорт
«Мне не дали футболистов, которые могут забивать». Манчини опять недоволенПресс-конференция главных тренеров после матча «Ростов» — «Зенит» (0:0).
11 мартаСоветский спорт
Золото ЧМ по конькам в классическом многоборье у женщин впервые уезжает в ЯпониюМихо Такаги стала первой чемпионкой мира в классике мировых коньков за всю историю проведения турнира среди женщин — с 1936 года.
10 мартаСоветский спорт
Игра в «-11» вместо «-1». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в СаранскПеренесенный из Петербурга матч зрелищностью не порадовал, но это и не проблема команд.
10 мартаСоветский спорт
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — обиднейшее 4-е местоСборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
10 мартаСоветский спорт
Билл празднует, Назаров вспоминает коленно-локтевую, Крикунов кивает на судей…Обозреватель «Советского спорта» — о завершившихся и продолжающихся сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
10 мартаСоветский спорт
Классика конькобежного спорта спустя 125 лет вернулась в АмстердамВ Амстердаме на футбольном стадионе сегодня стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье.
9 мартаСоветский спорт
Упускаем Францию! Россия провела худшую евронеделюПервая весенняя неделя еврокубков получилась худшей для России в текущем сезоне.
8 мартаСоветский спорт
Олег Знарок: А к СКА какие вопросы? Это ваши проблемы — не моиПосле серии СКА — «Северсталь» на вопросы обозревателя «Советского спорта» ответил главный тренер питерского клуба Олег Знарок.
8 мартаСоветский спорт
«Позор! Позор!» — летело с трибун в Череповце, когда судьи гасили «Северсталь»СКА вышел во второй раунд, где наверняка сыграет с «Локомотивом». Но серия с «Северсталью» была омрачена жуткими судейскими скандалами.
8 мартаСоветский спорт
Футбол для Сталина. Воспоминания о вожде65 лет назад умер Сталин. Вспоминать о нем можно в любом контексте, ибо глава СССР был многолик, вникал в разные сферы жизни.
7 мартаСоветский спорт
500 шайб! Как же крут Мозякин…Сегодня лучший бомбардир нашего хоккея Сергей Мозякин взял новый фантастический рубеж — 500 шайб, заброшенных в чемпионатах страны.
7 мартаСоветский спорт
У Билла «пока не получается». Почему «Ак Барс» неожиданно уступил в ХабаровскеПоражение казанцев от «Амура» (1:4) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина не выглядит сенсацией, если присмотреться к их игре.
7 мартаСоветский спорт
Дмитрий Кагарлицкий: Не скажу, что сейчас хочу что-то доказать ЗнаркуКапитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий дал интервью обозревателю «Советского спорта» перед третьим матчем серии против СКА.
7 мартаСоветский спорт
Наши соперники в Лиге Европы: Молодые «быки» против стареющих «львов» «Зенита»В четверг 8 марта три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» будет встречаться с немецким «РБ Лейпциг». Представляем соперников команды Роберто Манчини.
7 мартаСоветский спорт
ПСЖ — лучший в Европе, а «Спартак» и «Зенит» — в РоссииЗаинтригованы? Тогда читайте дальше.
7 мартаСоветский спорт
Тимо Вернер: Больше склоняюсь к переходу в МЮ, чем в «Ливерпуль»Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер подтвердил информацию об интересе со стороны английских клубов.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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