10 марта Советский спорт

Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — обиднейшее 4-е место

Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.