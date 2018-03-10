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Новости от Деловая газета ВЗГЛЯД

10 мартаДеловая газета ВЗГЛЯД
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человекМитинг сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина «За честные выборы» в Москве собрал в десять раз меньше участников, чем планировали организаторы. Интереса у людей не вызвало даже само выступление Грудинина, хотя до выборов остается неделя.
1 мартаДеловая газета ВЗГЛЯД
Луговой призвал ужесточить требования к кандидатам в президенты РоссииВедутся разговоры о том, что у Грудинина есть и недвижимость за пределами России, и счета за границей. И вроде как у кого-то из родственников есть вид на жительство, — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, в ходе следующей президентской кампании подобные кандидаты уже не смогут пройти регистрацию.
28 февраляДеловая газета ВЗГЛЯД
Доверенное лицо Грудинина задолжало банку более 1 млн рублейДоверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина — первый секретарь Череповецкого райкома партии Алексей Кощеев — оказался злостным должником.
14 февраляДеловая газета ВЗГЛЯД
По итогам конкурса «Наставник» выпустят атлас успешных проектовАтлас лучших практик наставничества будет составлен по итогам всероссийского конкурса «Наставник», для участия в котором поступило более 4 тыс. заявок, сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
12 февраляДеловая газета ВЗГЛЯД
Политолог: Грудинин скрыл от ЦИКа свои швейцарские счетаОн запутался в собственных счетах, не может в них разобраться. Как же он будет руководить государством? — риторически спрашивает в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Ранее в ЦИКе сообщили, что вообще не были информированы о счетах кандидата в президенты Павла Грудинина в Швейцарии.
30 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Валентина Терновая: В первую очередь каждый лидер — это профессионал«Человек должен заниматься своим делом. Если природные данные человека накладываются на его стремление развиваться в этом направлении, то из профессионала со временем получается хороший лидер», — сказала газете ВЗГЛЯД Валентина Терновая, финалистка конкурса «Лидеры России». Систему наставничества, которая принята у «Лидеров», она считает бесценной возможностью.
28 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Жители Сибири проигнорировали воскресную акцию НавальногоАкции протеста блогера Алексея Навального в сибирских городах — Барнауле, Якутске, Иркутске, Томске, Хабаровске, Кемерове и Новосибирске — не собрали большого количества людей — на каждую из них пришло не более 200 человек, пишут СМИ.
27 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Певица Зара стала участником акции Putin Team «Помни свои корни»В субботу в рамках акции Putin Team «Помни свои корни» певица Зара посетила родную академическую гимназию № 56 в Санкт-Петербурге. Заслуженная артистка России стала первой участницей акции, смысл которой в том, что известные люди страны и простые россияне приезжают в свои школы, секции, кружки, встречаются с учителями или тренерами, общаются с подрастающим поколением и делятся профессиональными навыками и секретами.
17 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Опросы: Жириновский и Грудинин борются за второе местоРейтинг поддержки кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина после роста в конце декабря — начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
10 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Путин оставил запись «Спасибо за доверие» на доске в предвыборном штабеПрезидент Владимир Путин при посещении своего избирательного штаба в Москве оставил на стене надпись «Спасибо за доверие». Так он поблагодарил молодых активистов штаба, главным образом студентов.
9 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
В Армавире впервые за 30 лет открыли школуНовая начальная школа в Краснодарском крае вместит 400 детей. На строительство здания было выделено 300 млн рублей по федеральной программе.
8 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Патриарх Кирилл призвал россиян прийти на выборыПатриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 марта.
7 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Россияне с улыбкой вспоминают несбывшиеся «страшилки 2017 года»Вопреки предсказаниям оппозиционно настроенных экспертов в России в прошлом году не случилось ни экономического краха, ни революции. Зато успешно заработали новые «социальные лифты», начался рост экономики. И даже начало президентской избирательной кампании оказалось ярче, чем ожидали скептики. Какими же еще мрачными пророчествами пугали россиян в начале 17-го года?
5 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Российской науке в прошедшем году было чем гордитьсяДля российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика.
4 январяДеловая газета ВЗГЛЯД
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы.
20 декабря 2017Деловая газета ВЗГЛЯД
Глава СПЧ: Участников несанкционированной акции 24 декабря подставляют под дубинкиГлава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы митинга 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве не должны отказываться от его проведения, а к ним должны присоединиться организаторы мероприятия в Лермонтовском сквере, в противном случае людей подставляют под полицейские дубинки.
10 декабря 2017Деловая газета ВЗГЛЯД
На акцию Навального в Калининграде пришли 850 человекБлогер Алексей Навальный смог собрать на согласованный властями Калининграда митинг всего 850 человек. Перед митингом Навальный по традиции попытался начать несогласованную акцию, а затем со сцены в разы завысил численность собравшихся.
7 декабря 2017Деловая газета ВЗГЛЯД
В Москве открылась выставка SUPERPUTINОколо 30 работ, посвященных президенту России Владимиру Путину, представлены на выставке SUPERPUTIN, открывшейся на территории дизайн-завода Artplay в Москве.
26 ноября 2017Деловая газета ВЗГЛЯД
Жителям Челябинска проблемы экологии оказались важнее митинга НавальногоМитинг граждан, обеспокоенных экологическими проблемами, с участием блогера Алексея Навального в Челябинске посетили 1,5 тыс. человек, сообщает челябинская мэрия.
26 ноября 2017Деловая газета ВЗГЛЯД
Гидрометцентр: Время сугробов еще не насталоВ последнюю неделю ноября в Москве не ожидается существенных осадков, а колебания температуры ожидаются от небольшого минуса к слабому плюсу; время для сугробов в столице еще не пришло, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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