10 мартаДеловая газета ВЗГЛЯДНа митинг Грудинина в Москве пришли 700 человекМитинг сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина «За честные выборы» в Москве собрал в десять раз меньше участников, чем планировали организаторы. Интереса у людей не вызвало даже само выступление Грудинина, хотя до выборов остается неделя.
1 мартаДеловая газета ВЗГЛЯДЛуговой призвал ужесточить требования к кандидатам в президенты РоссииВедутся разговоры о том, что у Грудинина есть и недвижимость за пределами России, и счета за границей. И вроде как у кого-то из родственников есть вид на жительство, — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, в ходе следующей президентской кампании подобные кандидаты уже не смогут пройти регистрацию.
14 февраляДеловая газета ВЗГЛЯДПо итогам конкурса «Наставник» выпустят атлас успешных проектовАтлас лучших практик наставничества будет составлен по итогам всероссийского конкурса «Наставник», для участия в котором поступило более 4 тыс. заявок, сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
12 февраляДеловая газета ВЗГЛЯДПолитолог: Грудинин скрыл от ЦИКа свои швейцарские счетаОн запутался в собственных счетах, не может в них разобраться. Как же он будет руководить государством? — риторически спрашивает в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Ранее в ЦИКе сообщили, что вообще не были информированы о счетах кандидата в президенты Павла Грудинина в Швейцарии.
30 январяДеловая газета ВЗГЛЯДВалентина Терновая: В первую очередь каждый лидер — это профессионал«Человек должен заниматься своим делом. Если природные данные человека накладываются на его стремление развиваться в этом направлении, то из профессионала со временем получается хороший лидер», — сказала газете ВЗГЛЯД Валентина Терновая, финалистка конкурса «Лидеры России». Систему наставничества, которая принята у «Лидеров», она считает бесценной возможностью.
28 январяДеловая газета ВЗГЛЯДЖители Сибири проигнорировали воскресную акцию НавальногоАкции протеста блогера Алексея Навального в сибирских городах — Барнауле, Якутске, Иркутске, Томске, Хабаровске, Кемерове и Новосибирске — не собрали большого количества людей — на каждую из них пришло не более 200 человек, пишут СМИ.
27 январяДеловая газета ВЗГЛЯДПевица Зара стала участником акции Putin Team «Помни свои корни»В субботу в рамках акции Putin Team «Помни свои корни» певица Зара посетила родную академическую гимназию № 56 в Санкт-Петербурге. Заслуженная артистка России стала первой участницей акции, смысл которой в том, что известные люди страны и простые россияне приезжают в свои школы, секции, кружки, встречаются с учителями или тренерами, общаются с подрастающим поколением и делятся профессиональными навыками и секретами.
17 январяДеловая газета ВЗГЛЯДОпросы: Жириновский и Грудинин борются за второе местоРейтинг поддержки кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина после роста в конце декабря — начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
9 январяДеловая газета ВЗГЛЯДВ Армавире впервые за 30 лет открыли школуНовая начальная школа в Краснодарском крае вместит 400 детей. На строительство здания было выделено 300 млн рублей по федеральной программе.
8 январяДеловая газета ВЗГЛЯДПатриарх Кирилл призвал россиян прийти на выборыПатриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах, которые состоятся 18 марта.
7 январяДеловая газета ВЗГЛЯДРоссияне с улыбкой вспоминают несбывшиеся «страшилки 2017 года»Вопреки предсказаниям оппозиционно настроенных экспертов в России в прошлом году не случилось ни экономического краха, ни революции. Зато успешно заработали новые «социальные лифты», начался рост экономики. И даже начало президентской избирательной кампании оказалось ярче, чем ожидали скептики. Какими же еще мрачными пророчествами пугали россиян в начале 17-го года?
5 январяДеловая газета ВЗГЛЯДРоссийской науке в прошедшем году было чем гордитьсяДля российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика.
4 январяДеловая газета ВЗГЛЯДРоссиян ждет серия улучшений в качестве жизни2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы.
10 декабря 2017Деловая газета ВЗГЛЯДНа акцию Навального в Калининграде пришли 850 человекБлогер Алексей Навальный смог собрать на согласованный властями Калининграда митинг всего 850 человек. Перед митингом Навальный по традиции попытался начать несогласованную акцию, а затем со сцены в разы завысил численность собравшихся.
7 декабря 2017Деловая газета ВЗГЛЯДВ Москве открылась выставка SUPERPUTINОколо 30 работ, посвященных президенту России Владимиру Путину, представлены на выставке SUPERPUTIN, открывшейся на территории дизайн-завода Artplay в Москве.
26 ноября 2017Деловая газета ВЗГЛЯДГидрометцентр: Время сугробов еще не насталоВ последнюю неделю ноября в Москве не ожидается существенных осадков, а колебания температуры ожидаются от небольшого минуса к слабому плюсу; время для сугробов в столице еще не пришло, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.