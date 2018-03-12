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Новости от Sputniknews.kz

07:52 (мск)Sputniknews.kz
Десятки гостей отравились на поминальном обеде в Акмолинской областиАСТАНА, 12 мар — Sputnik. В поселке Шортанды Акмолинской области люди отравились на поминальном обеде, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по охране общественного здравоохранения.
07:28 (мск)Sputniknews.kz
Вылетавшие в Египет пассажиры сутки ждали рейса из АстаныАСТАНА, 11 мар — Sputnik. Рейс авиакомпании SCAT по маршруту Астана — Шарм-Эль-Шейх, запланированный на 11 марта, благополучно вылетел, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
11 мартаSputniknews.kz
Фото с анакондой прокомментировали в Павлодарской областиАСТАНА, 11 мар — Sputnik. Распространенное в соцсетях фото с анакондой, якобы пойманной в Иртыше жителями Лебяжинского района, оказалось фейком, сообщил агентству лесник лесничества «Черное» Лебяжинского района Арман Базилий.
11 мартаSputniknews.kz
В одном из районов Восточного Казахстана объявлен режим ЧСАСТАНА, 11 мар — Sputnik. В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области распоряжением районного акима объявлена ЧС местного масштаба, об этом проинформировали в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
11 мартаSputniknews.kz
Из-за дождя в Усть-Каменогорске застрял автобус с пассажирамиОбластной центр сильно топит дождевыми водами, в том числе, из-за забитой ливневой канализации.
11 мартаSputniknews.kz
В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в ЕгипетСудну, на котором должны были вылететь пассажиры, понадобилось дополнительное техобслуживание.
10 мартаSputniknews.kz
Парящие в воздухе люди удивляют туристов в БухареПарящие в воздухе люди в образе дервиша и восточного ученого появились в Бухаре.
10 мартаSputniknews.kz
Кабдолданов: ветеринарный бюджет составляет 20 миллиардов тенгеПредседатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Турсын Кабдолданов рассказал о сумме, которая была выделена для обследования и вакцинации сельскохозяйственных животных в 2018 году.
10 мартаSputniknews.kz
Тургумбаев: модернизация систем видеонаблюдения планируется в КазахстанеЗаместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о проводимой работе по техническому оснащению полицейских подразделений, а также по установлению камер видеонаблюдения на улицах.
10 мартаSputniknews.kz
Казгидромет: паводки возможны в четырех областях, а также в АлматыАСТАНА, 9 мар — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана в связи с возможными подтоплениями, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
9 мартаSputniknews.kz
«Дочки» российских банков в Казахстане усилили позицииАСТАНА, 9 мар — Sputnik. Корпоративные вклады банков второго уровня Казахстана сократились за год, на фоне чего дочерние организации российских банков нарастили объемы депозитов юридических лиц.
9 мартаSputniknews.kz
В Казахстане подорожало жильеАСТАНА, 9 мар — Sputnik. С начала 2018 года в Казахстане подорожало жилье, данные привел комитет по статистике Миннацэкономики.
9 мартаSputniknews.kz
Мужчина погиб под снежной лавиной в Восточном КазахстанеАСТАНА, 9 мар — Sputnik. Мужчина попал под сход снежной лавины на окраине Риддера в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.
9 мартаSputniknews.kz
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в пятницуВ большинстве регионов ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге гроза.
8 мартаSputniknews.kz
Автомобиль загорелся на ходу в АлматыПосреди оживленной в Алматы улицы автомобиль заглох, а потом загорелся.
8 мартаSputniknews.kz
Госслужащие подрались в рабочем кабинете в КокшетауВ Кокшетау госслужащая расцарапала грудь коллеге во время конфликта.
7 мартаSputniknews.kz
Выезд из Астаны закрыт из-за сильного ветраВ течение нескольких дней в Астане бушует сильный ветер.
7 мартаSputniknews.kz
Узбекистанцев эвакуировали из сломанного автобуса в Карагандинской областиАвтобус из-за технической неисправности остановился вблизи поселка — пассажиров доставили в пункт обогрева.
7 мартаSputniknews.kz
Упавший с крыши снег травмировал женщину в АстанеВо вторник в Астане бушевал сильный ветер.
7 мартаSputniknews.kz
«Правительство для граждан» опубликовало интересную статистику о женщинахВ Казахстане за год стало на 96 тысяч больше женщин-водителей и зарегистрировано почти 337 тысяч автовладелиц.
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