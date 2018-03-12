10 марта Sputniknews.kz

Кабдолданов: ветеринарный бюджет составляет 20 миллиардов тенге

Председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Турсын Кабдолданов рассказал о сумме, которая была выделена для обследования и вакцинации сельскохозяйственных животных в 2018 году.