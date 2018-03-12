07:28 (мск)Sputniknews.kzВылетавшие в Египет пассажиры сутки ждали рейса из АстаныАСТАНА, 11 мар — Sputnik. Рейс авиакомпании SCAT по маршруту Астана — Шарм-Эль-Шейх, запланированный на 11 марта, благополучно вылетел, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
11 мартаSputniknews.kzФото с анакондой прокомментировали в Павлодарской областиАСТАНА, 11 мар — Sputnik. Распространенное в соцсетях фото с анакондой, якобы пойманной в Иртыше жителями Лебяжинского района, оказалось фейком, сообщил агентству лесник лесничества «Черное» Лебяжинского района Арман Базилий.
9 мартаSputniknews.kzВ Казахстане подорожало жильеАСТАНА, 9 мар — Sputnik. С начала 2018 года в Казахстане подорожало жилье, данные привел комитет по статистике Миннацэкономики.