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Новости от РАПСИ

6 мартаРАПСИ
Сто лет назад. Противостояние Петрограда и Москвы за статус столицыВойна вынуждает правительство и ряд государственных учреждений эвакуироваться из Петрограда в Москву, однако в печать просачивается инсайдерская информация, что из первопрестольной крупные советские чиновники уже не вернутся, а статус столицы вновь вернётся Москве.
5 мартаРАПСИ
Налоговая служба Швейцарии рассказала о нескольких кг золота на счетах ГрудининаМОСКВА, 5 мар — РАПСИ. Кандидату в президенты России Павлу Грудинину по состоянию на конец 2017 года принадлежали 13 счетов в банках Швейцарии, на которых находилось более одного миллиона долларов и более пяти килограммов золота, об этом Швейцарская налоговая служба сообщила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
5 мартаРАПСИ
ФАС возбудила дело в отношении МТС и Мегафона из-за внутресетевого роумингаМОСКВА, 5 мар — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» о нарушении антимонопольного законодательства, проверив представленные компаниями отчеты об отмене внутрисетевого роуминга. Как отмечается в сообщении ведомства, данные отчеты не соответствуют требованиям предупреждений.
5 мартаРАПСИ
Участники конкурса «Лидеры России» получили должности в госкомпаниях и органах властиМОСКВА, 5 мар — РАПСИ, Диана Гуцул. Участники конкурса «Лидеры России», финал которого состоялся в феврале, уже получили ответственные должности в крупных государственных и частных корпорациях, а также трудоустроены в органы власти, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе.
28 февраляРАПСИ
ВС признал экстремистским движение «Артподготовка» Вячеслава МальцеваМОСКВА, 28 фев — РАПСИ, Никита Ширяев. Верховный суд (ВС) РФ признал экстремистским межрегиональное общественное движение «Артподготовка», которое возглавлял объявленный в розыск Вячеслав Мальцев, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
27 февраляРАПСИ
Суд в Швейцарии отказался заниматься цензурой в деле Абрамовича — СМИСуд Цюриха ответил отказом на требование российского миллиардера Романа Абрамовича удалить несколько абзацев из статьи швейцарской газеты SonntagsZeitung, отметив, что суд не является органом цензуры, сообщает издание Tages-Anzeiger.
21 февраляРАПСИ
Претендент на госслужбу должен быть безупречен с точки зрения закона — экспертМОСКВА, 21 фев — РАПСИ. На должность в государственной службе может претендовать человек, безупречный с точки зрения закона, причем требования к кандидату на высокую должность аналогичны требованиям к кандидату на пост президента страны, пояснил РАПСИ известный адвокат Алексей Мельников.
13 февраляРАПСИ
Подруга экс-президента Южной Кореи осуждена на 20 лет тюрьмы за коррупциюСуд в Сеуле приговорил Чхве Сун Силь, приближенную и давнюю подругу бывшей главы Южной Кореи Пак Кын Хе, к 20-летнему тюремному сроку по целому ряду обвинений в коррупции и «торговле влиянием», сообщает во вторник The Korea Herald.
12 февраляРАПСИ
У ЦИК до сих пор нет полной информации о зарубежных счетах кандидата ГрудининаЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на сегодняшний день не имеет полной информации о банковских счетах за рубежом, принадлежащих кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, при этом у комитета нет оснований для отмены его регистрации, сообщил в понедельник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
24 январяРАПСИ
Экспертиза доказала непричастность математика Богатова к экстремизму — адвокатМОСКВА, 24 янв — РАПСИ. Компьютерно-техническая экспертиза не установила причастность бывшего преподавателя математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрия Богатова к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и приготовлению к организации массовых беспорядков, сообщил РАПСИ адвокат Саркис Дарбинян.
22 декабря 2017РАПСИ
Мосгорсуд принял меры предварительной защиты по делу о запрете «Дня свободных выборов»МОСКВА, 22 дек — РАПСИ. Мосгорсуд в пятницу принял меры предварительной защиты по делу о признании незаконным решения совета депутатов Красносельского муниципального округа, главой которого является оппозиционер Илья Яшин, о проведении 24 декабря акции «День свободных выборов», сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
29 ноября 2017РАПСИ
Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям — ВСВерховный суд РФ разрешил взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей в пользу других жильцов дома, которым мешает сигаретный дым.
26 октября 2017РАПСИ
Кузнецова поддержала идею создания Национального центра поиска пропавших детейИдею создания Национального центра поиска пропавших детей с сетью дополнительных региональных отделений поддержала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили РАПСИ в пресс-службе федерального омбудсмена.
21 сентября 2017РАПСИ
Жительница Благовещенска воссоединилась с ребенком после вынужденной разлукиЖительница города Благовещенск Амурской области после отбытия наказания за превышение пределов необходимой обороны воссоединилась со своим ребёнком после двух лет вынужденной разлуки, сообщили РАПСИ в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
12 сентября 2017РАПСИ
Выборы легитимностиПрошедшие 10 сентября по всей стране выборы должны были дать ответ на давно назревший вопрос, возможно ли в России организовать электоральный процесс таким образом, чтобы голосование прошло с минимумом нарушений, а его результаты были признаны легитимными абсолютно всеми политическими силами и гражданскими организациями.
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