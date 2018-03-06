Налоговая служба Швейцарии рассказала о нескольких кг золота на счетах ГрудининаМОСКВА, 5 мар — РАПСИ. Кандидату в президенты России Павлу Грудинину по состоянию на конец 2017 года принадлежали 13 счетов в банках Швейцарии, на которых находилось более одного миллиона долларов и более пяти килограммов золота, об этом Швейцарская налоговая служба сообщила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
5 мартаРАПСИ
ФАС возбудила дело в отношении МТС и Мегафона из-за внутресетевого роумингаМОСКВА, 5 мар — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» о нарушении антимонопольного законодательства, проверив представленные компаниями отчеты об отмене внутрисетевого роуминга. Как отмечается в сообщении ведомства, данные отчеты не соответствуют требованиям предупреждений.
Экспертиза доказала непричастность математика Богатова к экстремизму — адвокатМОСКВА, 24 янв — РАПСИ. Компьютерно-техническая экспертиза не установила причастность бывшего преподавателя математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрия Богатова к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и приготовлению к организации массовых беспорядков, сообщил РАПСИ адвокат Саркис Дарбинян.
Выборы легитимностиПрошедшие 10 сентября по всей стране выборы должны были дать ответ на давно назревший вопрос, возможно ли в России организовать электоральный процесс таким образом, чтобы голосование прошло с минимумом нарушений, а его результаты были признаны легитимными абсолютно всеми политическими силами и гражданскими организациями.