12 февраля РАПСИ

У ЦИК до сих пор нет полной информации о зарубежных счетах кандидата Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на сегодняшний день не имеет полной информации о банковских счетах за рубежом, принадлежащих кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, при этом у комитета нет оснований для отмены его регистрации, сообщил в понедельник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.