19 февраляРИА "ФедералПресс"Подведены итоги работы Российского инвестиционного форума в СочиВ минувшую пятницу Российский информационный форум в Сочи завершил свою работу. За два дня прошло 55 мероприятий по трем направлениям: «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; «Улучшая качество жизни»; «Новая региональная политика: совершенствуя управление».
12 февраляРИА "ФедералПресс"С июня рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневнымиСОЧИ, 12 февраля, ФедералПресс. С 1 июня и до октября нынешнего года рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов с нынешних четырех до семи.
7 февраляРИА "ФедералПресс"Генконсульство Турции перенесут в КраснодарКРАСНОДАР, 7 февраля, ФедералПресс. Генеральное консульство Турции из Новороссийска перенесут в Краснодар. Это произойдет в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
6 февраляРИА "ФедералПресс"На Пушкинской площади Краснодара пройдет праздник МасленицыКРАСНОДАР, 6 февраля, ФедералПресс. 13 февраля в Краснодаре начнется праздник Масленицы. Главными городскими площадками во время проведения театрализованных представлений во время масленичной недели станут Пушкинская площадь, Городской Сад, сквер «Казачьей славы» и городские и сельские Дома культуры.
1 февраляРИА "ФедералПресс"Кубанским врачам поднимут зарплатуКРАСНОДАР, 1 февраля, ФедералПресс. В Краснодарском крае принято решение об увеличении заработной платы врачей. Депутаты согласовали соответствующие изменения в региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани.
29 январяРИА "ФедералПресс"В Краснодаре вводят в эксплуатацию два долгострояКРАСНОДАР, 29 января, ФедералПресс. В Краснодаре завершено строительство двух долгостроев: дома по улице Дмитриевская Дамба, 10 и ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская» по ул. Черкасской, 121. В настоящее время принято решение о введении домов в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
25 январяРИА "ФедералПресс"Назначен новый вице-мэр КраснодараКРАСНОДАР, 25 января, ФедералПресс. В Краснодаре согласовали кандидатуру на должность нового заместителя главы города. Им стал Артем Доронин, который будет курировать работу создаваемого департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.