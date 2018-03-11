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Новости от РИА "ФедералПресс"

11 мартаРИА "ФедералПресс"
Власти Краснодара сообщили о сложностях с восстановлением разрушенного взрывом газа домаКРАСНОДАР, 11 марта, ФедералПресс. Возле дома по ул. Славянская, 75 состоялось оперативное совещание. О работах на объекте мэру Краснодара Евгению Первышову доложил заместитель главы Владислав Ставицкий, который курирует работы на месте.
7 мартаРИА "ФедералПресс"
Бурлачко и Кондратьев поздравили кубанских женщин с 8 МартаКРАСНОДАР, 7 марта, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили жительниц Кубани с Международным женским днем.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Первышов рассказал о развитии промышленного потенциала КраснодараКРАСНОДАР, 6 марта, ФедералПресс. На ежегодном отчете о результатах деятельности администрации Краснодара в 2017 году глава города Евгений Первышов рассказал о развитие промышленного потенциала.
6 мартаРИА "ФедералПресс"
Первышов: Мы нашли решения по многим проблемным объектам КраснодараКРАСНОДАР, 6 марта, ФедералПресс. Глава Краснодара Евгений Первышов назвал еще одну проблему в связи с ростом города. Это недостроенные многоквартирные дома и обманутые дольщики.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
В первый день весны в Краснодаре ожидаются мокрый снег и дождьКРАСНОДАР, 1 марта, ФедералПресс. В течении дня в Краснодаре ожидается мокрый снег и дождь. Местами возможен гололед.
1 мартаРИА "ФедералПресс"
В Геленджике построят серфцентр за 1,8 миллиарда рублейГЕЛЕНДЖИК, 1 марта, ФедералПресс. В Геленджике собираются построить серфцентр «Большая волна» за 1,8 миллиарда рублей.
28 февраляРИА "ФедералПресс"
Кубанские депутаты продлили еще на год выплаты многодетным семьямКРАСНОДАР, 28 февраля, ФедералПресс. На сессии Заксобрания Кубани депутаты внесли изменения в краевой закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
22 февраляРИА "ФедералПресс"
Игорь Галась: Госдолг Краснодарского края уменьшился на 10 миллиардовКРАСНОДАР, 22 февраля, ФедералПресс. Госдолг Краснодарского края в январе этого года сократился на 7%. Теперь он составляет 139,28 миллиарда рублей. Это почти на 10 млрд меньше, чем месяц назад, по итогам декабря прошлого года.
20 февраляРИА "ФедералПресс"
Владимира Архипова и Александра Нарижного согласовали на должности директоров департаментов администрации КраснодараКРАСНОДАР, 20 февраля, ФедералПресс. На заседании городской думы Краснодара согласовали Владимира Архипова и Александра Нарижного на должности директоров департаментов администрации города.
19 февраляРИА "ФедералПресс"
Подведены итоги работы Российского инвестиционного форума в СочиВ минувшую пятницу Российский информационный форум в Сочи завершил свою работу. За два дня прошло 55 мероприятий по трем направлениям: «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; «Улучшая качество жизни»; «Новая региональная политика: совершенствуя управление».
16 февраляРИА "ФедералПресс"
В первый день инвестфорума в Сочи Кубань заключила соглашений почти на 200 миллиардовСОЧИ, 16 февраля, ФедералПресс. В первый день Российского инвестиционного форума в Сочи делегация Краснодарского края заключила соглашений на 197,4 миллиарда рублей.
12 февраляРИА "ФедералПресс"
С июня рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневнымиСОЧИ, 12 февраля, ФедералПресс. С 1 июня и до октября нынешнего года рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов с нынешних четырех до семи.
9 февраляРИА "ФедералПресс"
Первышов и Бурлачко обсудили перспективы развития краевого центраКРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Глава Краснодара Евгений Первышов на рабочей встрече в ЗСК обсудил перспективы развития краевого центра и участие города в краевых целевых отраслевых программах.
8 февраляРИА "ФедералПресс"
Генпрокуратура: Краснодарский край и Ростовская область стали самыми криминальными регионами страныКРАСНОДАР, 8 февраля, ФедералПресс. В 2017 году Краснодарский край и Ростовская область вошли в десятку регионов страны по числу официально зарегистрированных преступлений. Информация появилась на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
7 февраляРИА "ФедералПресс"
Генконсульство Турции перенесут в КраснодарКРАСНОДАР, 7 февраля, ФедералПресс. Генеральное консульство Турции из Новороссийска перенесут в Краснодар. Это произойдет в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
6 февраляРИА "ФедералПресс"
На Пушкинской площади Краснодара пройдет праздник МасленицыКРАСНОДАР, 6 февраля, ФедералПресс. 13 февраля в Краснодаре начнется праздник Масленицы. Главными городскими площадками во время проведения театрализованных представлений во время масленичной недели станут Пушкинская площадь, Городской Сад, сквер «Казачьей славы» и городские и сельские Дома культуры.
6 февраляРИА "ФедералПресс"
В краснодарской школе обрушились строительные конструкцииКРАСНОДАР, 6 февраля, ФедералПресс. В спортзале одной из краснодарских школ обрушились строительные конструкции. Инцидент произошёл днем 5 февраля.
1 февраляРИА "ФедералПресс"
Кубанским врачам поднимут зарплатуКРАСНОДАР, 1 февраля, ФедералПресс. В Краснодарском крае принято решение об увеличении заработной платы врачей. Депутаты согласовали соответствующие изменения в региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Кубани.
29 январяРИА "ФедералПресс"
В Краснодаре вводят в эксплуатацию два долгострояКРАСНОДАР, 29 января, ФедералПресс. В Краснодаре завершено строительство двух долгостроев: дома по улице Дмитриевская Дамба, 10 и ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская» по ул. Черкасской, 121. В настоящее время принято решение о введении домов в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
25 январяРИА "ФедералПресс"
Назначен новый вице-мэр КраснодараКРАСНОДАР, 25 января, ФедералПресс. В Краснодаре согласовали кандидатуру на должность нового заместителя главы города. Им стал Артем Доронин, который будет курировать работу создаваемого департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
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