22 февраля РИА "ФедералПресс"

Игорь Галась: Госдолг Краснодарского края уменьшился на 10 миллиардов

КРАСНОДАР, 22 февраля, ФедералПресс. Госдолг Краснодарского края в январе этого года сократился на 7%. Теперь он составляет 139,28 миллиарда рублей. Это почти на 10 млрд меньше, чем месяц назад, по итогам декабря прошлого года.