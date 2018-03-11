6 марта Газета.Ру

Как в течение веков менялась мода на брови

Современные девушки готовы пойти на многое ради густых бровей: кто-то старательно втирает в них касторовое масло, а кто-то давно отчаялся и сделал татуаж. Если вы считаете заботу о бровях излишней, то напоминаем: вот уже несколько лет ни одна приличная девушка не выходит на улицу, не нарисовав на лице две широкие дуги. А о том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке «Газеты.Ru».