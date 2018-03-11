Крупные IT-проекты, которые были обречены на провалОгромный штат маркетологов, пиарщиков и социологов крупных технологических фирм далеко не всегда гарантирует успешность нового продукта при его запуске на рынке. «Газета.Ru» собрала подборку крупных неудач и громких провалов мировых IT-компаний.
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в ХмеймимеВозможной причиной катастрофы Ан-26 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии стал человеческий фактор, а именно — попытка пилота совершить так называемый «афганский» заход на посадку. Ветеран военно-транспортной авиации рассказал «Газете.Ru», что имеющиеся данные могут говорить о вероятности такой версии причины трагедии.
7 мартаГазета.Ру
Почему планшеты утратили былую популярностьПродажи планшетов, взорвавших рынок потребительской электроники в 2010 году, падают уже четвертый год подряд. «Газета.Ru» разбиралась, что же ждет некогда модное устройство — смерть, превращение в узконишевый продукт или трансформация в нечто новое.
Очевидцы рассказали, как пилоты уводили Ан-26 в сторону от застройкиПри крушении транспортного самолета Ан-26 вблизи авиабазы «Хмеймим» погибли 39 российских военнослужащих, среди которых генерал-майор и 26 офицеров. Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Очевидцы сообщают, что пилот «уводил самолет в сторону от застройки».
6 мартаГазета.Ру
Как в течение веков менялась мода на бровиСовременные девушки готовы пойти на многое ради густых бровей: кто-то старательно втирает в них касторовое масло, а кто-то давно отчаялся и сделал татуаж. Если вы считаете заботу о бровях излишней, то напоминаем: вот уже несколько лет ни одна приличная девушка не выходит на улицу, не нарисовав на лице две широкие дуги. А о том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке «Газеты.Ru».
Зачем страны меняют названияВласти Македонии решили переименовать страну и проведут референдум, на котором граждане выберут республике новое имя. Так власти надеются повысить свои шансы на вступление в НАТО и ЕС, которые требуют решить конфликт с Грецией из-за названия страны (здесь есть историческая область Македония). Пока не желающие переименования республики македонцы митингуют в Скопье, «Газета.Ru» вспоминает, какие еще страны меняли свои названия.
2 мартаГазета.Ру
Когда ставка по ипотеке в России упадет до 7%Строить жилья в полтора раза больше, при этом снизить ипотеку до 7% — такие цели обозначил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Эксперты считают, что снижение ставки до целевого уровня произойдет до 2020 года, тогда как строить больше сотни миллионов квадратов в год получится не раньше 2025-го.
Каковы основные темы послания Владимира ПутинаПо информации источников «Газеты.Ru», в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин процитирует сочинения школьников на тему «Россия, устремленная в будущее». Кроме того, ожидается, что глава государства раскроет свои предыдущие высказывания о «рывке», а также обозначит сферы, которые смогут обеспечить развитие России в будущем. Среди них источники называют космические технологии, энергетику и цифровую экономику.
27 февраляГазета.Ру
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП с девятью погибшимиВ Башкирии в результате ДТП с участием маршрутки и фуры погибли девять человек. Еще трое направлены в больницу. Известно, что дорогу на месте столкновения обработали за пять минут до трагедии. Ранее во вторник на той же трассе произошло еще одно ДТП с фурами, унесшее жизни трех человек.
27 февраляГазета.Ру
Почему экономисты не верят в рост российской экономикиЭкономического роста в 2%, который России пророчат чиновники, не предвидится даже в перспективе семи лет. При этом у экономистов даже появилось некое «предчувствие» рецессии: несмотря на позитивные данные за январь, они снизили прогноз по росту ВВП к 2022 году. Возможно, в этом году повторится ситуация 2017-го, когда рост в январе сменился спадом, предполагают эксперты.