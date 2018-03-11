Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Песков рассказал о требовательности Путина как начальника
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента

Новости от Газета.Ру

11 мартаГазета.Ру
Крупные IT-проекты, которые были обречены на провалОгромный штат маркетологов, пиарщиков и социологов крупных технологических фирм далеко не всегда гарантирует успешность нового продукта при его запуске на рынке. «Газета.Ru» собрала подборку крупных неудач и громких провалов мировых IT-компаний.
8 мартаГазета.Ру
Захарова прокомментировала угрозы украинских националистов сорвать выборы президента РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ФАН заявление украинских националистов, пригрозивших помешать выборам президента России.
7 мартаГазета.Ру
Как президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянствоФранцузские доктора предупредили соотечественников: вино так же вредно для печени, как и другие спиртные напитки. Поводом стало признание Эммануэля Макрона в том, что он выпивает по два бокала вина в день.
7 мартаГазета.Ру
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в ХмеймимеВозможной причиной катастрофы Ан-26 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии стал человеческий фактор, а именно — попытка пилота совершить так называемый «афганский» заход на посадку. Ветеран военно-транспортной авиации рассказал «Газете.Ru», что имеющиеся данные могут говорить о вероятности такой версии причины трагедии.
7 мартаГазета.Ру
Почему планшеты утратили былую популярностьПродажи планшетов, взорвавших рынок потребительской электроники в 2010 году, падают уже четвертый год подряд. «Газета.Ru» разбиралась, что же ждет некогда модное устройство — смерть, превращение в узконишевый продукт или трансформация в нечто новое.
7 мартаГазета.Ру
За что в России критикуют Илона МаскаЧем успехи Маска не по душе российским критикам и насколько обоснованы претензии к достижениям миллиардера, рассуждает журналист «Газеты.Ru».
7 мартаГазета.Ру
Самые чудовищные кораблекрушения ХХ векаВ ХХ веке произошло множество кораблекрушений, унесших десятки тысяч жизней. «Газета.Ru» рассказывает о крупнейших из них.
7 мартаГазета.Ру
Очевидцы рассказали, как пилоты уводили Ан-26 в сторону от застройкиПри крушении транспортного самолета Ан-26 вблизи авиабазы «Хмеймим» погибли 39 российских военнослужащих, среди которых генерал-майор и 26 офицеров. Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Очевидцы сообщают, что пилот «уводил самолет в сторону от застройки».
6 мартаГазета.Ру
Как в течение веков менялась мода на бровиСовременные девушки готовы пойти на многое ради густых бровей: кто-то старательно втирает в них касторовое масло, а кто-то давно отчаялся и сделал татуаж. Если вы считаете заботу о бровях излишней, то напоминаем: вот уже несколько лет ни одна приличная девушка не выходит на улицу, не нарисовав на лице две широкие дуги. А о том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке «Газеты.Ru».
6 мартаГазета.Ру
«Сотрудничество не ведется»: в МГУ открестились от гомеопатовВ МГУ открестились от сотрудничества с гомеопатами, получившими антипремию от Минобрнауки. Гомеопаты отказываются в это верить, и продолжают официально заявлять о совместной работе с университетом.
5 мартаГазета.Ру
Саакашвили назвал срок возвращения во власть в ГрузииЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в своем фейсбуке видеообращение к соратникам по «Единому национальному движению», в котором заявил о желании вернуться к власти в Грузии в 2018 году.
4 мартаГазета.Ру
Зачем страны меняют названияВласти Македонии решили переименовать страну и проведут референдум, на котором граждане выберут республике новое имя. Так власти надеются повысить свои шансы на вступление в НАТО и ЕС, которые требуют решить конфликт с Грецией из-за названия страны (здесь есть историческая область Македония). Пока не желающие переименования республики македонцы митингуют в Скопье, «Газета.Ru» вспоминает, какие еще страны меняли свои названия.
2 мартаГазета.Ру
Когда ставка по ипотеке в России упадет до 7%Строить жилья в полтора раза больше, при этом снизить ипотеку до 7% — такие цели обозначил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Эксперты считают, что снижение ставки до целевого уровня произойдет до 2020 года, тогда как строить больше сотни миллионов квадратов в год получится не раньше 2025-го.
28 февраляГазета.Ру
Как зарабатывают на перепродаже новых купюр номиналом 200 и 2000 рублейСпекулянты спешат воспользоваться дефицитом новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. В интернете размещены тысячи объявлений о покупке и продаже новых банкнот. Стоимость «Владивостока-2000» в Москве достигает 5 000 рублей, тогда как «Крым-200» реализуют по стране почти за 400.
28 февраляГазета.Ру
Обвиняемый в избиении пешехода водитель дал объяснение своим действиямВодитель BMW, обвиняемый в избиении женщины в центре Москвы за хлопок ладонью по его машине, утверждает, что на иномарке осталась вмятина, а справка о поврежденном плече — липовая.
27 февраляГазета.Ру
Каковы основные темы послания Владимира ПутинаПо информации источников «Газеты.Ru», в послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин процитирует сочинения школьников на тему «Россия, устремленная в будущее». Кроме того, ожидается, что глава государства раскроет свои предыдущие высказывания о «рывке», а также обозначит сферы, которые смогут обеспечить развитие России в будущем. Среди них источники называют космические технологии, энергетику и цифровую экономику.
27 февраляГазета.Ру
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП с девятью погибшимиВ Башкирии в результате ДТП с участием маршрутки и фуры погибли девять человек. Еще трое направлены в больницу. Известно, что дорогу на месте столкновения обработали за пять минут до трагедии. Ранее во вторник на той же трассе произошло еще одно ДТП с фурами, унесшее жизни трех человек.
27 февраляГазета.Ру
Почему экономисты не верят в рост российской экономикиЭкономического роста в 2%, который России пророчат чиновники, не предвидится даже в перспективе семи лет. При этом у экономистов даже появилось некое «предчувствие» рецессии: несмотря на позитивные данные за январь, они снизили прогноз по росту ВВП к 2022 году. Возможно, в этом году повторится ситуация 2017-го, когда рост в январе сменился спадом, предполагают эксперты.
26 февраляГазета.Ру
Как сбившая мальчика из Балашихи Алисова будет доказывать, что невиновнаВ распоряжении «Газеты.Ru» оказалось заключение эксперта, которого привлекла защита виновницы смертельного ДТП в подмосковной Балашихе Ольги Алисовой.
25 февраляГазета.Ру
Белый дом рассказал, каким должен быть итог переговоров с КНДРРезультатом диалога с властями КНДР должна стать полная денуклиаризация страны. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь