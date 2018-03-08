Ковалев приехал в гости к ОвечкинуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым.
СМИ: Данные UKAD опровергают версию Фрума о допингеАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах британского велогонщика Криса Фрума. Согласно им, версия спортсмена о том, каким образом данные показатели оказались выше разрешенной нормы, опровергается, сообщает The Guardian.
Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Восточной ГутеПрезидент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил приостановку огня в Восточной Гуте и отметил, что гумпауза не распространяется на операции против террористов, сообщается на сайте Кремля.