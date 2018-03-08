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Новости от Газета.Ру

8 мартаГазета.Ру
Черышев: Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глазаБывший полузащитник национальной команды России по футболу и экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением об игре «Зенита» в чемпионате России по футболу.
8 мартаГазета.Ру
Черышев рассказал о главной проблеме российского футболаБывший футболист национальной команды России и экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев назвал главную проблему российского футбола.
7 мартаГазета.Ру
Путин поручил врио Самарской области контролировать строительство стадиона ЧМ-2018Президент России Владимир Путин поручил исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира 2018 года.
7 мартаГазета.Ру
Ковалев приехал в гости к ОвечкинуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым.
6 мартаГазета.Ру
«Локомотив» отправился в Мадрид на игру с «Атлетико»Московский «Локомотив» отправился в Мадрид, где сыграет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба.
6 мартаГазета.Ру
Симоньян прокомментировала информацию о гонораре в 1 млн фунтов для МоуриньюГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение британского издания The Times про гонорар в размере £1 млн для тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
6 мартаГазета.Ру
В Серии А со следующего сезона сократится трансферное окно и будет введен Boxing DayГлава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что, начиная с сезона-2018/19, в Серии А будут введены серьезные изменения, передает Football Italia.
5 мартаГазета.Ру
Олимпийскую чемпионку Рио подозревают в употреблении допингаОлимпийская чемпионка кенийская бегунья на средние дистанции Рут Джебет, выступающая за Бахрейн, подозревается в употреблении допинга, сообщает The Guardian.
4 мартаГазета.Ру
В Англии не собираются использовать систему видеоповторов в следующем сезонеКлубы чемпионата Англии не намерены вводить систему видеопомощи арбитрам (VAR) в следующем сезоне, сообщает RT.
3 мартаГазета.Ру
Кучеров и Малкин претендуют на приз самому ценному игроку сезона НХЛРоссийский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает первое место в рейтинге претендентов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона — «Газета.Ru»), сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
1 мартаГазета.Ру
СМИ: Данные UKAD опровергают версию Фрума о допингеАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало данные о концентрации сальбутамола в допинг-пробах британского велогонщика Криса Фрума. Согласно им, версия спортсмена о том, каким образом данные показатели оказались выше разрешенной нормы, опровергается, сообщает The Guardian.
1 мартаГазета.Ру
РФПЛ назвала даты проведения перенесенных из-за выборов президента матчей 23-го тураРуководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) назначила даты проведения перенесенных матчей 23-го тура чемпионата России, передает ТАСС.
28 февраляГазета.Ру
«Локомотив» первым в чемпионате России создал женскую командуМосковский «Локомотив» объявил о создании женской футбольной команды, сообщает пресс-служба клуба на странице в инстаграме.
26 февраляГазета.Ру
Пхенчхан вернулся к нормальной жизни после ОлимпиадыОрганизаторы Олимпийских игр 2018 завершили свою работу на территории, где проводились соревнования, сообщает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
26 февраляГазета.Ру
Фигуристка Загитова рассказала о своей мечте получить собакуРоссийская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года, рассказала, что ее мечтой является собака из фильма «Хатико».
25 февраляГазета.Ру
Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Восточной ГутеПрезидент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил приостановку огня в Восточной Гуте и отметил, что гумпауза не распространяется на операции против террористов, сообщается на сайте Кремля.
24 февраляГазета.Ру
Американский бобслеист назвал Олимпиаду-2018 наказанием для РоссииАмериканский бобслеист Ник Каннингем выразил мнение, что Олимпийские игры-2018 послужили наказанием для российских спортсменов.
24 февраляГазета.Ру
ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиянГлава делегации российских спортсменов на Олимпиаде-2018 Станислав Поздняков попросил у МОК прощения за допинг россиян на Олимпиаде.
24 февраляГазета.Ру
СМИ сообщили о прибытии еще двух истребителей Су-57 в СириюНа российскую военную базу в Хмеймим прибыли еще два истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ.
23 февраляГазета.Ру
Родченков: Россияне будут глубоко сожалеть о решении подать в суд на меняБывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал намерение российских спортсменов обратиться в суд с обвинениями в его адрес.
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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