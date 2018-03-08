25 февраля Газета.Ру

Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель обсудил приостановку огня в Восточной Гуте и отметил, что гумпауза не распространяется на операции против террористов, сообщается на сайте Кремля.