«Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием»Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.
10 мартаГазета.Ру
Второе пришествие Слуцкого в ЕвропуЛеонид Слуцкий согласовал контракт с голландским «Витессом» — клубом высшего дивизиона Нидерландов Эредивизи. Российский тренер должен возглавить команду со старта сезона-2018/19. Соглашение будет рассчитано на два года. Ранее специалист работал с еще одним европейским клубом — «Халл Сити» из английского Чемпионшипа, однако был уволен за неудовлетворительные результаты в декабре 2017 года.
10 мартаГазета.Ру
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмомРоссия завоевала три медали в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Все награды принесли биатлонистки: дебютантка Паралимпиады Екатерина Румянцева стала первой на дистанции 6 км в классе «стоя», многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина взяла в этой гонке серебро, а Михалина Лысова, которую допустили до Игр в последний момент, победила на той же трассе в соревнованиях для слабовидящих.
9 мартаГазета.Ру
«Играли очень плохо, практически отсутствовали на поле»Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита» рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским «Лионом», испанским «Атлетико» и немецким «РБ Лейпцигом».
9 мартаГазета.Ру
Россия на Паралимпиаде: без флага и хоккеистов9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартует зимняя Паралимпиада, участие в которой среди прочих примут и российские спортсмены — правда, под нейтральным флагом. «Газета.Ru» рассказывает, что нужно знать в преддверии начала Игр-2018.
8 мартаГазета.Ру
Лига Европы: проверка России на прочностьТри российских клуба проведут 8 марта свои первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА примет в Москве на своем стадионе французский «Лион», «Локомотив» сыграет в столице Испании с мадридским «Атлетико», а «Зенит» выйдет в Германии на матч против «РБ Лейпцига».
8 мартаГазета.Ру
Cмена Тутберидзе: четверные прыжки и открытия будущегоВ столице Болгарии, Софии, проходит чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. В этом году юниорский мир будут завоевывать воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Алена Косторная. Бронзовый призер чемпионата России — 2017 Алена Косторная поделилась с «Газета.Ru» своими ожиданиями от соревнований.
8 мартаГазета.Ру
Швед вынесет «модный приговор»Подмосковные «Химки» примут на своем паркете в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги итальянский «Милан», лидирующий в своем национальном первенстве. В игре первого круга Алексей Швед установил личный рекорд турнира по очкам.
7 мартаГазета.Ру
«“Реал” был создан, чтобы побеждать в Лиге чемпионов»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал заслуженной победу его команды над «ПСЖ», а наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своих подопечных «за отношение к делу» по итогам матча с «Порту» — минувшей ночью определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов — 2017/18. «Газета.Ru» рассказывает о встречах главного клубного турнира Старого Света.
6 мартаГазета.Ру
Мутко попрощался с чемпионатом мираАркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности координатора Оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одновременно вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета, который после ухода Мутко недолгое время совмещал с должностью генерального директора Алексей Сорокин.
6 мартаГазета.Ру
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует ПрохороваРоссийский миллиардер Михаил Прохоров заявил, что угрозы со стороны адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена не заставят его отказаться от финансирования судебного иска биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые подали на беглого химика в суд Нью-Йорка. Ранее Уолден пытался шантажировать Прохорова, намекая на связь с российским правительством и вспоминая про клуб НБА «Бруклин Нетс», которым владеет бизнесмен.
6 мартаГазета.Ру
«Забор повыше, дороги получше»: требования команд к ЧМ-2018Сборная Англии попросила отгородить свою тренировочную базу в Зеленогорске шестиметровым забором, португальцы потребовали перекрасить стены в футбольном комплексе подмосковного Кратово, а испанцы настаивают на двуспальных кроватях — «Газета.Ru» рассказывает о необычных требованиях команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.
6 мартаГазета.Ру
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матчСанкт-петербургский «Зенит» подал протест на матч чемпионата России с «Амкаром» (0:0), требуя аннулирования результата и переигровки. Поводом к жалобе послужила ошибка судьи, который после второй желтой карточки забыл показать удаленному игроку пермяков Николаю Зайцеву красную. Формально футболист не был удален с поля, хотя и покинул его. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест 7 марта.
5 мартаГазета.Ру
«Икар» Родченкова долетел до «Оскара»Документальная лента «Икар» о допинге в российском спорте с Григорием Родченковым в главной роли выиграла «Оскар». В другой номинации в этом году победил легенда «Лейкерс» Коби Брайант с фильмом «Дорогой баскетбол».
5 мартаГазета.Ру
Сироткин: Престиж российских пилотов в «Формуле» зависит от каждогоВ «Формуле-1» в самом разгаре подготовка к новому сезону, который стартует 23 марта в Австралии. В Барселоне уже завершилась первая часть тестовых заездов. Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», в интервью «Газете.Ru» рассказал об ощущениях от дебюта в «королевских гонках», от скорого соперничества с Льюисом Хэмилтоном, а также оценил репутацию гонщиков из России.
5 мартаГазета.Ру
Провалы и триумфы: олимпийцев шатает после ИгрНе успели закончиться Олимпийские игры, как в некоторых зимних видах спорта возобновился обычный сезон. «Газета.Ru» рассказывает о том, как молодые лыжники, ставшие открытием Пхенчхана, проваливаются и выигрывают на этапе Кубка мира, как приходит в себя на чемпионате России саночник Семен Павличенко, затеявший в Корее конфликт с Федерацией санного спорта страны, и как неудачница Игр в сноуборде Милена Быкова обгоняет олимпийских чемпионов.
4 мартаГазета.Ру
«Пришло время реформировать антидопинговую систему»Сборная России лишилась бронзовой медали Олимпийских игр в керлинге из-за положительной пробы Александра Крушельницкого на мельдоний. Об эффекте от различных препаратов, назревших изменениях в системе антидопинга, состоянии медицины в России и необычной ситуации в лыжной сборной Норвегии «Газете.Ru» рассказал Евгений Ачкасов, профессор и заведующий кафедрой спортивной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
4 мартаГазета.Ру
Матч за золото: Семин против чемпионаМосковские «Спартак» и «Локомотив» сыграют в столичном дерби в рамках 21-го тура РФПЛ. Матч в Черкизово станет ключевым для определения чемпиона — в случае победы «железнодорожников» их уже, вероятно, не догонит никто. Тем временем руководство Премьер-лиги разбирается с запретом перформанса красно-белых руководством хозяев.
4 мартаГазета.Ру
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тотМеждународный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения — официально одобрены были система видеоповторов, а также четвертая замена. Данные изменения, возможно, будут применены уже на чемпионате мира в России.
3 мартаГазета.Ру
Пекин-2022: что станет с героями ПхенчханаОлимпийские атлеты из России выиграли на Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей, из которых две стали золотыми, шесть — серебряными и девять — бронзовыми. «Газета.Ru» рассказывает, у кого из российских спортсменов есть шансы на медали следующей Олимпиады — в Пекине.