11 марта Publika.md

«Схватил за волосы и бросил на пол»: врач муниципальной больницы рассказала о нападении на нее

Врач первой муниципальной больницы, которую в субботу избил муж одной из пациенток, решила уволиться с работы. Сейчас медик находится в Институте скорой помощи, у неё диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов.