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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
Новости от Publika.md
14:28 (мск)
Publika.md
Молдаванку задержали в Италии за кражу косметики и парфюмерии на сумму 40 тысяч евро
Гражданку Молдовы задержали в аэропорту Италии за кражу.
12:31 (мск)
Publika.md
Отец и сын из Милешт вывезли песок из карьера на более миллиона леев
57-летнего мужчину и его 27-летнего сына из села Милешты Ниспоренского района обвиняют в незаконной добыче песка.
12:28 (мск)
Publika.md
Впервые в Молдову прибывает премьер Лихтенштейна
Премьер-министр княжества Лихтенштейн А́дриан Хаслер приедет сегодня в Кишинев.
10:39 (мск)
Publika.md
Одна церковь, две митрополии: скандал между двумя священниками из села Деренеу не утихает
Скандал в церкви села Деренеу Каларашского района, возникший между священниками двух митрополий, не утихает. Накануне одному из них пришлось проводить службу в пристройке.
08:48 (мск)
Publika.md
ЦИК огласит сегодня дату проведения досрочных выборов в Кишиневе и Бельцах
Центральная избирательная комиссия огласит сегодня дату проведения досрочных местных выборов в Кишинёве и Бельцах.
11 марта
Publika.md
Кишинёв вошёл в топ пяти лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности
Кишинёв вошёл в топ-5 лучших европейских городов среднего размера по экономической эффективности. Он занял третье место в рейтинге после Николаева и Луганска.
11 марта
Publika.md
«Схватил за волосы и бросил на пол»: врач муниципальной больницы рассказала о нападении на нее
Врач первой муниципальной больницы, которую в субботу избил муж одной из пациенток, решила уволиться с работы. Сейчас медик находится в Институте скорой помощи, у неё диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов.
11 марта
Publika.md
В озере парка «Долина роз» обнаружили труп мужчины
Труп мужчины обнаружили сегодня в озере парка Долина роз. Заметили его прохожие. Они и вызвали полицию.
11 марта
Publika.md
20-летний парень сообщил о бомбе в лицее Богдана Петричейку-Хаждеу в Дрокии
В лицее имени Богдана Петричейку-Хаждеу в Дрокии сегодня искали бомбу.
11 марта
Publika.md
Граждане Молдовы, проживающие заграницей, смогут реализовать на родине краткосрочные проекты
Граждане Молдовы, проживающие заграницей, смогут реализовать на родине краткосрочные проекты в социальной, экономической и юридической областях.
10 марта
Publika.md
В Кишиневе провели тестирование по системе «Менса»
В Молдове продолжают искать гениев. В Кишиневе провели еще одно тестирование по системе «Менса» — это всемирная организация, объединяющая людей с высочайшим коэффициентом интеллекта.
10 марта
Publika.md
Прогноз погоды на 11 марта
По прогнозам синоптиков, 11 марта в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
10 марта
Publika.md
Экипаж SMURD доставит из Италии гражданку Молдовы
Гражданку Молдовы, попавшую в больницу в Италии, на родину доставит экипаж SMURD.
10 марта
Publika.md
Лидер ДПМ призвал правые силы объединиться, чтобы не допустить победы социалистов
Дата досрочных выборов в Кишиневе еще не назначена, но политическая борьба уже началась.
10 марта
Publika.md
В Каушанах открыли приют для бездомных собак
В Каушанах открыли приют для бездомных собак. В местной мэрии посчитали, что его содержание обойдется в 145 тысяч леев в год. Это расходы на аренду земли, транспорт и зарплату рабочих.
10 марта
Publika.md
Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО
Украина получила статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
10 марта
Publika.md
В аэропорту Кишинева из-за тумана отменили и задержали несколько авиарейсов
Густой туман снова изменил график работы столичного аэропорта. Множество рейсов задержали, а самолет из Парижа до посадки кружил в воздухе больше получаса. Рейсы в Москву надолго отложили, а пассажиров на ночь разместили в гостинице.
9 марта
Publika.md
Сильвия Раду помогла разрешить конфликт между столичным рестораном и претурой
Скандал владельцев ресторана в центре столицы и претуры, похоже, разрешился.
9 марта
Publika.md
10-летний ребенок заявил о заложенной бомбе в Кафедральном соборе
10-летний ребенок поднял по тревоге столичную полицию и саперов. Вчера вечером он заявил о бомбе, заложенной в Кафедральном соборе. В храме было несколько десятков прихожан, всех эвакуировали.
9 марта
Publika.md
На Ботанике автомобиль насмерть сбил женщину
Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой погибла 50-летняя жительница столицы.
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