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Новости от ДЕЙТА

13:02 (мск)ДЕЙТА
Названа главная причина долгой уборки снега во ВладивостокеВо владивостокском штабе по ликвидации последствий снегопада работа кипит уже пятые сутки, DEITA. RU. «Напиши про то, что люди работают», — просит тракторист возле проходной муниципального учреждения «Содержание городских территорий», — «Мы же сами в городе живем, сами по дорогам…
10:51 (мск)ДЕЙТА
Будущие выборы лишили доверчивых приморцев денегВ прошедшие выходные несколько дальнегорцев стали жертвами мошенников, сообщает корреспондент DEITA.RU. В их квартиры под видом представителей избирательной комиссии проникали двое — молодой парень и женщина. После их ухода граждане не находили на привычных местах ценные вещи и денежные средства.
10:32 (мск)ДЕЙТА
Выяснилось, когда природа поможет мэру ВеркеенкоСпециалисты Примгидомета рассказали, как изменится погода во Владивостоке в ближайшие дни, сообщает DEITA. RU.
10:26 (мск)ДЕЙТА
Цены на рыбу во Владивостоке бьют все рекордыНа этот раз жителей Владивостока изумила стоимость ранее доступной рыбы, сообщает DEITA. RU.
09:38 (мск)ДЕЙТА
Неугомонного водителя автобуса арестовали во ВладивостокеВо Владивостоке наказан водитель автобуса, который неоднократно нарушал ПДД, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.
09:28 (мск)ДЕЙТА
Пассажир умер в самолете Хабаровск — МоскваCледователи проводят проверку из-за смерти пассажира авиарейса «Хабаровск — Москва». Смерть пассажира констатировали в аэропорту «Шереметьево», сообщили DEITA. RU в пресс-службе Шереметьево.
08:51 (мск)ДЕЙТА
Выяснились подробности гибели девушки, упавшей в открытый люкУтром 9 марта на придомовой территории по адресу Кирова, 93 а во Владивостоке молодая девушка, прогуливаясь во дворе с собакой, провалилась в открытый люк, в результате чего погибла. Корреспондент DEITA RU побывал на месте происшествия.
07:53 (мск)ДЕЙТА
Соседи Приморья начали получать посылки на беспилотникахВ Токио Почта Японии приступила к испытаниям беспилотных автомобилей, которые будут перевозить посылки, письма и прочую корреспонденцию, сообщает DEITA. RU.
06:22 (мск)ДЕЙТА
Почтальона в Приморье не получилось взять голыми рукамиТрое хулиганов решили в Приморье ограбить почтальонов с деньгами, сообщает DEITA. RU.
04:35 (мск)ДЕЙТА
Убожество электроснабжения Анисимовки возмутило прокуратуруВ селе Анисимовка на ул. Партизанской воздушные линии электропередачи закреплены на деревьях, сообщает DEITA. RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.
03:10 (мск)ДЕЙТА
Власти Владивостока обвинили в беде на дорогах самих горожанНекоторые участки городских дорог не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
11 мартаДЕЙТА
Пьяница в Приморье устроил шоу с русским автопромомНаходясь на маршруте патрулирования в районе улицы Блюхера, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску остановили автомобиль ВАЗ 21213, за рулем которого находился молодой человек. Водитель не смог предъявить сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
10 мартаДЕЙТА
Фитнес, Fielder и собака — счастливая история с угоном произошла в ПриморьеЖительница Владивостока, работающая фитнес-тренером в одном из спортивных клубов, сообщила в полицию об угоне своей машины, сообщает DEITA. RU. Горожанка рассказала, что в ночное время неизвестные похитили ее авто марки Toyota Corolla Fielder со двора дома в Первореченском районе.
10 мартаДЕЙТА
Болельщики «Луча» сделали для команды все: матч состоитсяМатч между владивостокским «Лучом-Энергия» и «Оренбургом» 10 марта состоится, сообщает «DEITA. RU».
10 мартаДЕЙТА
Власти рассказали о состоянии дорог во ВладивостокеВ субботу, 10 марта, днем снегоуборочная техника расчистила основные транспортные артерии Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Для оперативности снег складируется на центральной площади и ночью вывозится из города. На текущий момент убрано уже более 10 тысяч кубометров снега.
9 мартаДЕЙТА
Болельщики «Луча» чистят снег на стадионе «Динамо»Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» привлек болельщиков для расчистки стадиона «Динамо» от снега, сообщили DEITA. RU в пресс-службе команды.
9 мартаДЕЙТА
Тяжёлый груз на 200 тысяч ищут во ВладивостокеПолицейские устанавливают личности злоумышленников, совершивших кражу металлических конструкций и труб с территории строительной компании в Первореченском районе Владивостока, сообщает корреспондент DEITA. RU.
8 мартаДЕЙТА
Пожар едва не уничтожил приморскую торговую точкуТорговый павильон загорелся в городе Большой Камень 7 марта, сообщили DEITA. RU в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.
8 мартаДЕЙТА
Игорь Пушкарев поздравил женщин из «Матросской тишины»Бывший мэр столицы Приморья Игорь Пушкарев не забыл о женщинах Владивостока, поздравив их с Международным женским днем, сообщает DEITA. RU.
8 мартаДЕЙТА
Веркеенко лично отправляет грейдеры на борьбу со стихиейГородская снегоуборочная техника продолжает борьбу со снегопадом, обрушившимся на краевой центр, сообщили DEITA. RU в пресс-службе администрации Владивостока.
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