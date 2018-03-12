Названа главная причина долгой уборки снега во ВладивостокеВо владивостокском штабе по ликвидации последствий снегопада работа кипит уже пятые сутки, DEITA. RU. «Напиши про то, что люди работают», — просит тракторист возле проходной муниципального учреждения «Содержание городских территорий», — «Мы же сами в городе живем, сами по дорогам…
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Будущие выборы лишили доверчивых приморцев денегВ прошедшие выходные несколько дальнегорцев стали жертвами мошенников, сообщает корреспондент DEITA.RU. В их квартиры под видом представителей избирательной комиссии проникали двое — молодой парень и женщина. После их ухода граждане не находили на привычных местах ценные вещи и денежные средства.
Пассажир умер в самолете Хабаровск — МоскваCледователи проводят проверку из-за смерти пассажира авиарейса «Хабаровск — Москва». Смерть пассажира констатировали в аэропорту «Шереметьево», сообщили DEITA. RU в пресс-службе Шереметьево.
Пьяница в Приморье устроил шоу с русским автопромомНаходясь на маршруте патрулирования в районе улицы Блюхера, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску остановили автомобиль ВАЗ 21213, за рулем которого находился молодой человек. Водитель не смог предъявить сотрудникам полиции документы на право управления транспортным средством, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
Власти рассказали о состоянии дорог во ВладивостокеВ субботу, 10 марта, днем снегоуборочная техника расчистила основные транспортные артерии Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Для оперативности снег складируется на центральной площади и ночью вывозится из города. На текущий момент убрано уже более 10 тысяч кубометров снега.
Тяжёлый груз на 200 тысяч ищут во ВладивостокеПолицейские устанавливают личности злоумышленников, совершивших кражу металлических конструкций и труб с территории строительной компании в Первореченском районе Владивостока, сообщает корреспондент DEITA. RU.