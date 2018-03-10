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Новости от Onedivision.ru

10 мартаOnedivision.ru
Владимир Федотов: В судействе пусть разбираются компетентные органыГлавный тренер «Оренбурга» после поражения во Владивостоке в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в ошибках, повлиявших на исход встречи.
7 мартаOnedivision.ru
У «Луча-Энергии» всё будет хорошо!Команда провела пресс-конференцию в администрации края.
7 мартаOnedivision.ru
Назначены судьи на матчи 22-го тура РФПЛНазначены судьи и инспекторы на матчи предстоящего 22-го тура российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
6 мартаOnedivision.ru
Гендиректор «Сибири»: Если выйдем в стыки, то отказываться от РФПЛ не будемГенеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».
6 мартаOnedivision.ru
Определено время начала матча «Амкар» — «Арсенал»РФПЛ согласовала время начала матча 22 тура чемпионата России «Амкар» — «Арсенал», сообщает официальный сайт уральцев.
4 мартаOnedivision.ru
За явным преимуществом…Отчет о матче в Красноярске.
4 мартаOnedivision.ru
«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.
4 мартаOnedivision.ru
Гаджи Гаджиев: У меня нет уверенности, что руководство края не оставит «Амкар»Гаджи Гаджиев о причинах ухода и о финансовом положении «Амкара».
28 февраляOnedivision.ru
Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии»Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов прокомментировал ситуацию о переносах матчей 1\4 финала Кубка России.
28 февраляOnedivision.ru
Ивелин Попов: Чемпионский дух в «Рубине» естьХавбек «Рубина» Ивелин Попов рассказал о задачах и целях клуба и главном тренере команды.
27 февраляOnedivision.ru
Погребняк подал иск против «Динамо»Экс-форвард московского «Динамо» Павел Погребняк подал иск в палату по разрешению споров РФС.
27 февраляOnedivision.ru
Массимо Каррера: Мои планы могут и не совпасть с планами руководства клубаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера о Роберто Манчини и своем будущем.
27 февраляOnedivision.ru
Матч «Ростов» — «Зенит» перенесен на более раннее времяРоссийская футбольная премьер-лига (РФПЛ) перенесла сроки начала матча 22-го тура чемпионата страны «Ростов» — «Зенит».
23 февраляOnedivision.ru
«Ростов» выиграл у «Стабека»«Ростов» в контрольном матче выиграл у «Стабека» с минимальным счётом — 1:0.
23 февраляOnedivision.ru
Кубок ФНЛ. «Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.
22 февраляOnedivision.ru
«Урал» и «Гандзасар» голов не забилиНа Кипре завершился контрольный матч между «Уралом» и армянским «Гандзасаром».
22 февраляOnedivision.ru
Полузащитник «Рубина» продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»Полузащитник «Рубина» Георгий Махатадзе на правах аренды продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», сообщает официальный твиттер казанцев.
22 февраляOnedivision.ru
«Динамо» одержало победу над «Ахматом»В Турции свой контрольный матч провели московское «Динамо» и «Ахмат».
21 февраляOnedivision.ru
Полузащитник «Амкара» продолжит карьеру в «Томи»По информации «Матч ТВ» полузащитник «Амкара» Василий Алейников перешел в «Томь».
19 февраляOnedivision.ru
Андрей Канчельскис: В «Зените» плохая атмосфера в командеЭкс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение об атмосфере в команде и о шансах в ответной игре.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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