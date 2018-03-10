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Новости от Onedivision.ru
10 марта
Onedivision.ru
Владимир Федотов: В судействе пусть разбираются компетентные органы
Главный тренер «Оренбурга» после поражения во Владивостоке в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в ошибках, повлиявших на исход встречи.
7 марта
Onedivision.ru
У «Луча-Энергии» всё будет хорошо!
Команда провела пресс-конференцию в администрации края.
7 марта
Onedivision.ru
Назначены судьи на матчи 22-го тура РФПЛ
Назначены судьи и инспекторы на матчи предстоящего 22-го тура российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.
6 марта
Onedivision.ru
Гендиректор «Сибири»: Если выйдем в стыки, то отказываться от РФПЛ не будем
Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».
6 марта
Onedivision.ru
Определено время начала матча «Амкар» — «Арсенал»
РФПЛ согласовала время начала матча 22 тура чемпионата России «Амкар» — «Арсенал», сообщает официальный сайт уральцев.
4 марта
Onedivision.ru
За явным преимуществом…
Отчет о матче в Красноярске.
4 марта
Onedivision.ru
«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока
«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.
4 марта
Onedivision.ru
Гаджи Гаджиев: У меня нет уверенности, что руководство края не оставит «Амкар»
Гаджи Гаджиев о причинах ухода и о финансовом положении «Амкара».
28 февраля
Onedivision.ru
Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии»
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов прокомментировал ситуацию о переносах матчей 1\4 финала Кубка России.
28 февраля
Onedivision.ru
Ивелин Попов: Чемпионский дух в «Рубине» есть
Хавбек «Рубина» Ивелин Попов рассказал о задачах и целях клуба и главном тренере команды.
27 февраля
Onedivision.ru
Погребняк подал иск против «Динамо»
Экс-форвард московского «Динамо» Павел Погребняк подал иск в палату по разрешению споров РФС.
27 февраля
Onedivision.ru
Массимо Каррера: Мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера о Роберто Манчини и своем будущем.
27 февраля
Onedivision.ru
Матч «Ростов» — «Зенит» перенесен на более раннее время
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) перенесла сроки начала матча 22-го тура чемпионата страны «Ростов» — «Зенит».
23 февраля
Onedivision.ru
«Ростов» выиграл у «Стабека»
«Ростов» в контрольном матче выиграл у «Стабека» с минимальным счётом — 1:0.
23 февраля
Onedivision.ru
Кубок ФНЛ. «Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место
«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.
22 февраля
Onedivision.ru
«Урал» и «Гандзасар» голов не забили
На Кипре завершился контрольный матч между «Уралом» и армянским «Гандзасаром».
22 февраля
Onedivision.ru
Полузащитник «Рубина» продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»
Полузащитник «Рубина» Георгий Махатадзе на правах аренды продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», сообщает официальный твиттер казанцев.
22 февраля
Onedivision.ru
«Динамо» одержало победу над «Ахматом»
В Турции свой контрольный матч провели московское «Динамо» и «Ахмат».
21 февраля
Onedivision.ru
Полузащитник «Амкара» продолжит карьеру в «Томи»
По информации «Матч ТВ» полузащитник «Амкара» Василий Алейников перешел в «Томь».
19 февраля
Onedivision.ru
Андрей Канчельскис: В «Зените» плохая атмосфера в команде
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение об атмосфере в команде и о шансах в ответной игре.
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