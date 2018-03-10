4 марта Onedivision.ru

«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока

«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.