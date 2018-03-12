27 февраля Вести.Ru

20 лучших городов для гурманов

Многие путешественники отправляются в ту или иную страну не только для того, чтобы посмотреть достопримечательности или поучить язык. Интерес вызывает также и местная кухня, которую каждый турист стремится распробовать.