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Новости от Вести.Ru

15:35 (мск)Вести.Ru
Число шлагбаумов в московских дворах выросло в 1,5 раза за 2 годаВ Москве за 2 года в полтора раза увеличилось число шлагбаумов, ограничивающих въезд во дворы, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.
03:12 (мск)Вести.Ru
В США в столице Кентукки взорвали самое высокое здание28-этажную башню Capital Plaza — самое высокое здание в городе — снесли с помощью управляемого взрыва в столице Кентукки, Франкфорте (США).
6 мартаВести.Ru
«Эконом» и «безлимит»: в ЖКХ могут появиться тарифы, как для мобильных телефоновВ системе ЖКХ могут ввести дифференцированные тарифы, аналогичные тем, что предоставляют операторы сотовой связи.
2 мартаВести.Ru
«Деловая колбаса»: наглая норка вынудила рыбака поделиться уловомСвоевольная норка пошла по стопам настырного ямальского песца-фокусника, прославившегося в Сети благодаря угостившему его мойвой рыбаку. Представительница семейства куньих не стеснялась не только камеры, но и человека, у которого просто-таки вымогала свою долю улова.
2 мартаВести.Ru
ВТБ снизил ставку по ипотекеПо сниженной ставке можно купить и первичное, и вторичное жилье.
1 мартаВести.Ru
Путин: налог на имущество должен быть справедливым и посильнымРасчет налога на имущество физических лиц в России нуждается в уточнении: налог должен быть справедливым и посильным для граждан. Также необходимо уточнить механизм определения кадастровой стоимости недвижимости, заявил, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин.
1 мартаВести.Ru
Президент России оглашает послание Федеральному Собранию (видео)В четверг, 1 марта, Владимир Путин оглашает послание Федеральному Собранию. Обращение началось в 12 часов по московскому времени и проходит в новом мультимедийном формате.
28 февраляВести.Ru
Определено, кто достроит ЖК «Царицыно»ЖК будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации.
27 февраляВести.Ru
20 лучших городов для гурмановМногие путешественники отправляются в ту или иную страну не только для того, чтобы посмотреть достопримечательности или поучить язык. Интерес вызывает также и местная кухня, которую каждый турист стремится распробовать.
27 февраляВести.Ru
Половина покупателей бюджетного жилья выбирает однокомнатные квартирыОднокомнатные квартиры популярны, благодаря небольшому бюджету покупки и ликвидности.
26 февраляВести.Ru
Сердце Испании: что купить в Барселоне по цене московской «двушки»Цены на недвижимость в Каталонии за год выросли на 9,95% несмотря на неудачную попытку местных властей отделиться от Испании. Стоимость недвижимости вверх толкают дефицит земли и спрос на жилье.
22 февраляВести.Ru
Хостел в доме снижает стоимость недвижимостиЕще в 2015 году в Госдуму был внесен законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях. Однако Федеральное агентство по туризму предложило его немного доработать.
21 февраляВести.Ru
Историк озвучил новую версию идеальной конструкции египетских пирамидАрхеолог и специалист по древнеегипетской архитектуре из США Глен Дэш нашел ответ на вопрос, каким образом древним египтянам удалось добиться столь ровного расположения стен пирамиды Гизы вдоль сторон света.
20 февраляВести.Ru
Дома в рамках реновации в промзонах возводить не будутПромзоны не будут использовать для строительства домов по программе реновации, но в них могут появиться паркинги для новых кварталов, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
20 февраляВести.Ru
Сотрудники Apple столкнулись с неожиданной опасностьюСтеклянные перегородки нового кампуса Apple оказались весьма опасным препятствием для невнимательных сотрудников.
19 февраляВести.Ru
Элитную квартиру в Москве продают за биткоиныПокупатели пока не готовы к таким сделкам.
17 февраляВести.Ru
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в ДонбассГлава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.
13 февраляВести.Ru
Рухнувшая пальма прошла в паре сантиметров от маленького ребенка в ТаиландеСтарая пальма рухнула на дорогу в шестом по численности населения городе Таиланда. Пара сантиметров — и о двухлетнем Тоне Госуннере можно было бы говорить в прошедшем времени, однако теперь оставшийся невредимым мальчик из Накхонратчасима может праздновать 10 февраля второй день рождения.
12 февраляВести.Ru
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке МосквыНа востоке Москвы утверждено 30 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации, говорится в сообщении городского департамента градостроительной политики.
12 февраляВести.Ru
В Париже затонула баржа, оборудованная Ле КорбюзьеВ центре Парижа, рядом с мостом Аустерлиц в Сене затонула жилая баржа «Луиза Катерина», которую оборудовал знаменитый дизайнер и архитектор Ле Корбюзье, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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