«Деловая колбаса»: наглая норка вынудила рыбака поделиться уловомСвоевольная норка пошла по стопам настырного ямальского песца-фокусника, прославившегося в Сети благодаря угостившему его мойвой рыбаку. Представительница семейства куньих не стеснялась не только камеры, но и человека, у которого просто-таки вымогала свою долю улова.
Путин: налог на имущество должен быть справедливым и посильнымРасчет налога на имущество физических лиц в России нуждается в уточнении: налог должен быть справедливым и посильным для граждан. Также необходимо уточнить механизм определения кадастровой стоимости недвижимости, заявил, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин.
Определено, кто достроит ЖК «Царицыно»ЖК будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации.
27 февраляВести.Ru
20 лучших городов для гурмановМногие путешественники отправляются в ту или иную страну не только для того, чтобы посмотреть достопримечательности или поучить язык. Интерес вызывает также и местная кухня, которую каждый турист стремится распробовать.
Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в ДонбассГлава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.