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Новости от АиФ Кузбасc
12:42 (мск)
АиФ Кузбасc
Стало известно, когда в Кузбассе начнется навигационный сезон
В прошлом году навигационный сезон завершился 29 октября.
11:27 (мск)
АиФ Кузбасc
В одном из кемеровских магазинов нашли рыжих тараканов
По решению суда владелец торговой точки выплатит штраф.
10:57 (мск)
АиФ Кузбасc
В областном центре пройдет экологическая акция «Час Земли»
В акции принимают участие почти 2 млрд человек из 175 стран мира.
08:27 (мск)
АиФ Кузбасc
В Кемеровской области бывший инспектор ГИБДД осужден за взятку
Бывший полицейский не стал составлять протокол на пьяного водителя.
07:42 (мск)
АиФ Кузбасc
В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщина
Инцидент произошел 10 марта.
07:27 (мск)
АиФ Кузбасc
В Кемерове за праздники поймали 30 пьяных водителей
Все автолюбители, которых останавливали 10 марта, были трезвыми.
06:57 (мск)
АиФ Кузбасc
Пока воздух чистый. Почему зимой дышать труднее?
Кузбассу не повезло находиться в низине — из-за этого мы дышим вредным воздухом чаще.
04:12 (мск)
АиФ Кузбасc
Киселёвчанка обокрала подругу, желая взять денег в долг
Теперь женщина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.
9 марта
АиФ Кузбасc
В Кузбассе пенсионер погиб после падения с четвертого этажа
По одной из версий, мужчина мог покончить с собой.
9 марта
АиФ Кузбасc
Два человека погибли в котельной магазина в Кузбассе
Оба мужчины находились в состоянии опьянения.
8 марта
АиФ Кузбасc
Метель и мокрый снег в Кемеровской области не прекратятся все выходные
Снежные заносы и гололед могут ухудшить аварийную обстановку в регионе.
7 марта
АиФ Кузбасc
На борту разбившегося в Сирии самолета были 2 военных кузбассовца
Самолет АН-26 разбился 6 марта возле авиабазы Хмеймим.
7 марта
АиФ Кузбасc
На смену дождю в Кемеровской области придут снег и метели
Утром 7 марта в областном центре прошел первый в 2018 году дождь.
7 марта
АиФ Кузбасc
В Новокузнецке предпринимательница лишилась автомобиля за долги
В течение нескольких лет женщина брала автокредиты для бизнеса.
7 марта
АиФ Кузбасc
За сутки из Кемерова вывезли более 12 000 кубометров снега
В ночную смену работы проходили во всех районах города.
7 марта
АиФ Кузбасc
Экс-заместитель главы Кемерова обвиняется в получении взятки
Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства стал фигурантом уголовного дела.
7 марта
АиФ Кузбасc
Тяжко и особо тяжко. Женщина-следователь рассказывает о своей работе
Как женщина «привыкает» к убийствам и разбоям?
7 марта
АиФ Кузбасc
Варяг в Кузбассе. Новым замгубернатора стал «угольщик» со стажем
О новом назначении стало известно в конце февраля.
6 марта
АиФ Кузбасc
Ищут ли в лесу старые рога?
6 марта
АиФ Кузбасc
В Кемеровской области начали ямочный ремонт дорог
При работах используется литой асфальтобетон.
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