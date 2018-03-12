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Новости от АиФ Кузбасc

12:42 (мск)АиФ Кузбасc
Стало известно, когда в Кузбассе начнется навигационный сезонВ прошлом году навигационный сезон завершился 29 октября.
11:27 (мск)АиФ Кузбасc
В одном из кемеровских магазинов нашли рыжих таракановПо решению суда владелец торговой точки выплатит штраф.
10:57 (мск)АиФ Кузбасc
В областном центре пройдет экологическая акция «Час Земли»В акции принимают участие почти 2 млрд человек из 175 стран мира.
08:27 (мск)АиФ Кузбасc
В Кемеровской области бывший инспектор ГИБДД осужден за взяткуБывший полицейский не стал составлять протокол на пьяного водителя.
07:42 (мск)АиФ Кузбасc
В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщинаИнцидент произошел 10 марта.
07:27 (мск)АиФ Кузбасc
В Кемерове за праздники поймали 30 пьяных водителейВсе автолюбители, которых останавливали 10 марта, были трезвыми.
06:57 (мск)АиФ Кузбасc
Пока воздух чистый. Почему зимой дышать труднее?Кузбассу не повезло находиться в низине — из-за этого мы дышим вредным воздухом чаще.
04:12 (мск)АиФ Кузбасc
Киселёвчанка обокрала подругу, желая взять денег в долгТеперь женщина может отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.
9 мартаАиФ Кузбасc
В Кузбассе пенсионер погиб после падения с четвертого этажаПо одной из версий, мужчина мог покончить с собой.
9 мартаАиФ Кузбасc
Два человека погибли в котельной магазина в КузбассеОба мужчины находились в состоянии опьянения.
8 мартаАиФ Кузбасc
Метель и мокрый снег в Кемеровской области не прекратятся все выходныеСнежные заносы и гололед могут ухудшить аварийную обстановку в регионе.
7 мартаАиФ Кузбасc
На борту разбившегося в Сирии самолета были 2 военных кузбассовцаСамолет АН-26 разбился 6 марта возле авиабазы Хмеймим.
7 мартаАиФ Кузбасc
На смену дождю в Кемеровской области придут снег и метелиУтром 7 марта в областном центре прошел первый в 2018 году дождь.
7 мартаАиФ Кузбасc
В Новокузнецке предпринимательница лишилась автомобиля за долгиВ течение нескольких лет женщина брала автокредиты для бизнеса.
7 мартаАиФ Кузбасc
За сутки из Кемерова вывезли более 12 000 кубометров снегаВ ночную смену работы проходили во всех районах города.
7 мартаАиФ Кузбасc
Экс-заместитель главы Кемерова обвиняется в получении взяткиНачальник управления дорожного хозяйства и благоустройства стал фигурантом уголовного дела.
7 мартаАиФ Кузбасc
Тяжко и особо тяжко. Женщина-следователь рассказывает о своей работеКак женщина «привыкает» к убийствам и разбоям?
7 мартаАиФ Кузбасc
Варяг в Кузбассе. Новым замгубернатора стал «угольщик» со стажемО новом назначении стало известно в конце февраля.
6 мартаАиФ Кузбасc
Ищут ли в лесу старые рога?
6 мартаАиФ Кузбасc
В Кемеровской области начали ямочный ремонт дорогПри работах используется литой асфальтобетон.
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