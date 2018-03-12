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Новости от Zakon.kz

12:55 (мск)Zakon.kz
Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайнО возможности онлайн-замены водительского удостоверения рассказал директор департамента по связям с общественностью в ГК «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.
11:59 (мск)Zakon.kz
В семи областях РК объявлено штормовое предупреждениеВ семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
08:40 (мск)Zakon.kz
Тело пропавшего в Шымкенте мальчика нашли в рекеТело пропавшего 11 марта двухлетнего мальчика в Шымкенте нашли спасатели, передает Zakon.kz.
07:39 (мск)Zakon.kz
В Шымкенте разыскивают двухлетнего ребенкаВ Шымкенте потерялся двухлетний ребенок, передает Zakon.kz.
07:34 (мск)Zakon.kz
Названы причины подтоплений населенных пунктов ВКОВ регионе своевременно проведена эвакуация населения из зоны риска.
07:32 (мск)Zakon.kz
Как изменились цены на рынке жилья в КазахстанеВ Министерстве национальной экономики РК рассказали, как изменились цены на рынке жилья в Казахстане в феврале, передает Zakon.kz.
07:27 (мск)Zakon.kz
Сколько дней отдохнут казахстанцы на НаурызВ этом году на Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней подряд, передает Zakon.kz.
07:23 (мск)Zakon.kz
В зоне подтоплений в ВКО закрыли дорогиВ Аягозском районе Восточно-Казахстанской области объявлено ЧС, перекрыты дороги передает Zakon.kz со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».
11 мартаZakon.kz
В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в ЕгипетСудну, на котором должны были вылететь пассажиры, понадобилось дополнительное техобслуживание.
11 мартаZakon.kz
В ВКО из-за дождей подтопило около 20 домовЗа сутки в регионе выпало больше нормы осадков.
10 мартаZakon.kz
В Мангистау школьницу с уроков госпитализировали в больницуМама девочки, Светлана Дарментаева, говорит, что перед этим ее ребенка ударил одноклассник.
10 мартаZakon.kz
В Минэнерго назвали сроки газификации АстаныПредставитель ведомства рассказал подробности поэтапной газификации регионов.
10 мартаZakon.kz
В Алматы автомобиль Audi врезался в столб и деревоВ Алматы Audi попала в ДТП, в котором врезалась в столб, затем в дерево и оказалась в овраге, сообщает Zakon.kz.
9 мартаZakon.kz
Канадский хоккеист рассказал, что его удивило в КазахстанеКанадский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле рассказал североамериканской прессе о вещах, которые удивили его в КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на championat.com.
9 мартаZakon.kz
В Карагандинской области ветром сорвало крыши нескольких зданийВ поселке Атасу сорвало свыше 300 квадратных метров кровли аграрного колледжа.
9 мартаZakon.kz
Кадры ночных поисков Токмади появились в СетиСотрудники дорожного патруля и спецназа проверяли документы и багажник автомобиля каждого водителя.
9 мартаZakon.kz
Экологи Алматы призывают не покупать дикорастущие тюльпаныОни отмечают, что при срыве с луковицей, растение погибает и не будет расти на следующий год.
9 мартаZakon.kz
В Алматы автомобиль Toyota насмерть сбил женщинуМужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
8 мартаZakon.kz
В больнице Тараза подтвердили, что Муратхан Токмади сбежалСогласно информации полиции, «особо опасный преступник М. Токмади, 1966 года рождения», в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза.
8 мартаZakon.kz
Пресс-атташе американского посольства спел для женщин на казахскомПресс-атташе посольства США в Казахстане Рэн Эльхай спел для женщин. Он исполнил на казахском языке песню известного казахстанского певца Айкына Толепбергена, сообщает zakon.kz.
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