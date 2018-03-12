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Новости от Newslab.ru

10:56 (мск)Newslab.ru
Следователи назвали причину пожара в Лесосибирске, в котором погибли 3 человекаВ настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело.
09:46 (мск)Newslab.ru
Смертность в Красноярском крае превысила рождаемостьЭто произошло впервые за последние шесть лет.
09:26 (мск)Newslab.ru
В Красноярске экс-коллектора оштрафовали за незаконное «выбивание» долговУже не работая в микрофинансовой организации, он продолжал привычное дело.
05:09 (мск)Newslab.ru
В Красноярске открылась выставка-путешествие «Назад в будущее»У гостей будет возможность стереть границы между реальным и виртуальным мирами.
10 мартаNewslab.ru
Красноярец получил серьезные травмы на горнолыжном курорте34-летний житель Красноярска получил травмы на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
9 мартаNewslab.ru
Пропавшую красноярскую студентку нашли у знакомых18-летняя Анастасия Каменева пропала 5 марта на ул. Рокоссовского.
7 мартаNewslab.ru
В Красноярске на два месяца изменится движение по Николаевскому мостуВодители не смогут въехать на мост со стороны левого берега.
7 мартаNewslab.ru
Стрелявшего в такси красноярца оставили на свободеИнцидент произошел в декабре 2017 года возле одного из домов Советского района города.
7 мартаNewslab.ru
В Красноярске ищут пропавшую из общежития девушкуПоследний раз ее видели в Зелёной Роще 5 марта.
7 мартаNewslab.ru
Пенсионерка из Ачинска отдала незнакомцам 900 тысяч рублей за спасение сестры от онкологииЗа эту сумму лже-целители провели несколько обрядов «групповых молитвенных заговоров».
7 мартаNewslab.ru
В Красноярске стартовал ремонт теплосетейПервыми объектами капремонта стали внутриквартальные сети в Свердловском, Кировском и Советском районах.
7 мартаNewslab.ru
48-летний красноярец попался на краже женского бельяВ конце 2017 года мужчина дважды приходил в один магазин и воровал товар.
7 мартаNewslab.ru
В Красноярск пришло долгожданное потеплениеВ среду и в праздничный четверг, 8 Марта, синоптики обещают горожанам плюсовую температуру.
6 мартаNewslab.ru
Красноярцам провели экскурсию по ТЭЦ-2Экскурсанты посетили угольный склад, котельный, турбинный и химический цеха, задержались у главного щита управления станцией.
6 мартаNewslab.ru
Красноярцы устроили давку на открытии первого в городе «Ашана»Он расположен в Покровке — в торговом центре «Зеленый» (ул. Мужества, 10).
6 мартаNewslab.ru
Жителю Красноярского края дали 9 лет за расстрел людей после вечеринкиСуд вынес приговор жителю Туруханского района Красноярского края, который после вечеринки в кафе расстрелял мужчину и ранил девушку. Ему дали 9 лет исправительной колонии строгого режима.
6 мартаNewslab.ru
Красноярцы в суде спасли свою детскую площадку от незаконной застройкиМэрия незаконно отдала эту землю в аренду строителям.
6 мартаNewslab.ru
Коммунальный мост в этом году не будут капитально ремонтироватьОб этом рассказал мэр города Сергей Еремин.
5 мартаNewslab.ru
Главу районного избиркома Красноярского края нашли мертвымСледователи выясняют, самоубийство ли это.
5 мартаNewslab.ru
ГИБДД Красноярска назвала самые опасные для автоледи дни и месяцНакануне празднования 8 марта дорожные полицейские составили портрет современной женщины-водителя.
Умер Олег Табаков
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