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Новости от Kapital.kz

13:02 (мск)Kapital.kz
Кайрат Кожамжаров раскритиковал работу природоохранных прокуроровГенпрокурор Кайрат Кожамжаров провел совещание по вопросам организации работы природоохранных прокуратур.
12:23 (мск)Kapital.kz
Казпочта доставит посылки за три дняНациональный почтовый оператор АО «Казпочта» планирует сократить сроки стандартной доставки посылок с шести до трех дней.
8 мартаKapital.kz
С 10 марта казахстанцы смогут без визы посещать ОАЭ10 марта 2018 года вступает в силу Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан.
8 мартаKapital.kz
Застройщики назвали тенденции рынка недвижимостиС приходом весны еще больше активизировались процессы на рынке недвижимости Казахстана.
5 мартаKapital.kz
Нацбанк снизил базовую ставку до 9,5%Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с симметричным коридором +/-1%.
3 мартаKapital.kz
Полиция Алматы разыскивает «телефонных террористов»Экстренные службы города незамедлительно отреагировали на сообщение анонима о заминировании здания районного суда, а также развлекательного комплекса, расположенного по проспекту Достык.
1 мартаKapital.kz
Дарига Назарбаева прокомментировала вопрос о частных военных компанияхПредседатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева прокомментировала вопрос создания частных военных компаний на территории Казахстана согласно рекомендациям странам ОДКБ, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
28 февраляKapital.kz
Банкам запретят брать комиссии при выдаче кредитаВ Казахстане планируют запретить взимать комиссии, связанные с выдачей кредита и обслуживанием счета. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
22 февраляKapital.kz
Нацбанк намерен ограничить рекламу и майнинг криптовалютНациональный банк предпринимает ряд мер, чтобы обезопасить от финансовых потерь казахстанцев, поддавшихся криптогонке.
21 февраляKapital.kz
Назначен глава Комитета по информационной безопасности МОАППостановлением Правительства РК Голобурда Дмитрий Васильевич освобожден от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности и приказом министра назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК. Об этом пишет сайт премьер-министра.
21 февраляKapital.kz
Цены на недвижимость не будут такими, как до кризисаЦены на недвижимость будут падать, они не станут такими, как до кризиса.
20 февраляKapital.kz
Тенге достиг полугодового максимумаСредневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 февраля 2018 года составил 319,23 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
16 февраляKapital.kz
Документы на автомобиль доставит КазпочтаДо конца первого полугодия в Казахстане будет запущена новая государственная услуга — оформление прав на автомобиль без посещения специализированного ЦОНа.
15 февраляKapital.kz
Депутаты просят определить статус криптовалют в КазахстанеДепутаты сената Парламента заявили об острой необходимости принятия решения по регулированию или запрету использования криптовалюты с установлением соответствующей ответственности в законодательстве.
12 февраляKapital.kz
Асет Исекешев объявил о кадровых перестановках12 февраля на аппаратном совещании аким Астаны Асет Исекешев рассказал о кадровых изменениях. Об этом сообщает пресс-служа акима столицы.
12 февраляKapital.kz
Нацбанк принял меры в отношении компаний «Салем» и «Kompetenz»Национальный банк с 9 февраля приостановил действие лицензий по определенным классам страхования страховых компаний «Салем» и «Kompetenz».
8 февраляKapital.kz
Назначен банк-агент для выплаты возмещения клиентам КазинвестбанкаС 13 февраля 2018 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) начинает выплату остатка денег по обязательствам перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — клиентами Казинвестбанка, положительные остатки на счетах которых образовались после даты передачи активов и обязательств банка в АО ДБ «Альфа-Банк». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе КФГД.
8 февраляKapital.kz
Ждать ли сюрпризов от инфляции?За последние 10 лет начиная с 2008 года январская месячная инфляция в шесть раз была выше, чем 0,6%, показанных в январе этого года, два раза она была на таком же уровне и два раза оказывалась ниже. Могут ли ожидаемый рост коммунальных тарифов и возможное ослабление тенге вывести инфляцию за рамки прогнозного коридора?
5 февраляKapital.kz
Нацбанк намерен усилить контроль за выводом средств из страныРеализация норм законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.
25 январяKapital.kz
Кокшетау станет городом-курортомАкиму Акмолинской области Малику Мурзалину презентованы проекты детальных планировок нескольких районов Кокшетау, разработанных в соответствии с генеральным планом развития до 2020 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.
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