Банкам запретят брать комиссии при выдаче кредитаВ Казахстане планируют запретить взимать комиссии, связанные с выдачей кредита и обслуживанием счета. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Назначен глава Комитета по информационной безопасности МОАППостановлением Правительства РК Голобурда Дмитрий Васильевич освобожден от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности и приказом министра назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК. Об этом пишет сайт премьер-министра.
Тенге достиг полугодового максимумаСредневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 февраля 2018 года составил 319,23 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
Назначен банк-агент для выплаты возмещения клиентам КазинвестбанкаС 13 февраля 2018 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) начинает выплату остатка денег по обязательствам перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — клиентами Казинвестбанка, положительные остатки на счетах которых образовались после даты передачи активов и обязательств банка в АО ДБ «Альфа-Банк». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе КФГД.
8 февраляKapital.kz
Ждать ли сюрпризов от инфляции?За последние 10 лет начиная с 2008 года январская месячная инфляция в шесть раз была выше, чем 0,6%, показанных в январе этого года, два раза она была на таком же уровне и два раза оказывалась ниже. Могут ли ожидаемый рост коммунальных тарифов и возможное ослабление тенге вывести инфляцию за рамки прогнозного коридора?
Кокшетау станет городом-курортомАкиму Акмолинской области Малику Мурзалину презентованы проекты детальных планировок нескольких районов Кокшетау, разработанных в соответствии с генеральным планом развития до 2020 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.