8 февраля Kapital.kz

Ждать ли сюрпризов от инфляции?

За последние 10 лет начиная с 2008 года январская месячная инфляция в шесть раз была выше, чем 0,6%, показанных в январе этого года, два раза она была на таком же уровне и два раза оказывалась ниже. Могут ли ожидаемый рост коммунальных тарифов и возможное ослабление тенге вывести инфляцию за рамки прогнозного коридора?