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Новости от Чемпионат.com

16:23 (мск)Чемпионат.com
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛСтали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотив», которые проведут матч 22-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
16:13 (мск)Чемпионат.com
Артюхин, Терещенко, Казионов, Игнатушкин, Сопин и Соловьёв покинут «Динамо»Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал, что в составе команды в сезоне-2018/19 не будет Евгения Артюхина, Алексея Терещенко, Дмитрия Казионова, Игоря Игнатушкина, Алексея Сопина и Максима Соловьёва.
14:23 (мск)Чемпионат.com
Чудесное возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?Чтобы добиться успеха в сборной России по биатлону, нужно тренироваться как можно дальше от неё. Неужели это и в самом деле так?
14:07 (мск)Чемпионат.com
Бьорндален выступит вместо Свендсена на этапе Кубка мира в ХольменколленеВосьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выступит на домашнем этапе Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене с 15 по 18 марта.
13:13 (мск)Чемпионат.com
Ларионов: Беларуси надо определиться, что она хочет — сборную или команду в КХЛДвукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением, почему сборная Беларуси и минское «Динамо» в последнее время показывают низкие результаты.
13:06 (мск)Чемпионат.com
Сампаоли и Марадона могут помириться в преддверии ЧМ-2018Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и легендарный футболист Диего Марадона могут помириться ради успеха национальной команды страны на чемпионате мира — 2018.
12:21 (мск)Чемпионат.com
Свободное падение. Почему Зверев скатывается всё ниже и ниже?В теннисном мире — скандал. Александр Зверев публично разругался со своим бывшим тренером Ферреро и уволил его. А побед всё нет.
02:59 (мск)Чемпионат.com
Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. ВидеоРоссийский бизнесмен и его ПАОК снова угодили в скандальные хроники. Что происходит?
01:13 (мск)Чемпионат.com
«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», Дюрант набрал 39 очковВ Миннеаполисе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз».
01:11 (мск)Чемпионат.com
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и остался на втором месте в чемпионате Италии«Наполи» не сумел победить «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
11 мартаЧемпионат.com
16-летняя Анисимова прервала победную серию КвитовойАмериканская теннисистка Аманда Анисимова сотворила сенсацию, одолев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) представительницу Чехии Петру Квитову (9) со счётом 6:2, 6:4.
11 мартаЧемпионат.com
«Боруссия» Д обыграла «Айнтрахт», забив на четвёртой компенсированной минутеВ матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле франкфуртский «Айнтрахт».
11 мартаЧемпионат.com
Нисикори снялся с турнира в Индиан-УэллсеЯпонский теннисист Кей Нисикори отказался от выступления на турнире серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе (США).
11 мартаЧемпионат.com
Р. Билялетдинов: Штрафной в концовке был придуман, но гол получился красивыйГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 22-го тура РФПЛ.
11 мартаЧемпионат.com
«Тоттенхэм» в гостях победил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль«Тоттенхэм Хотспур» в матче 30-го тура АПЛ победил «Борнмут».
11 мартаЧемпионат.com
«Лион» победил «Кан» перед ответным матчем с ЦСКА«Лион» победил «Кан» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
11 мартаЧемпионат.com
Чех первым в истории АПЛ провёл 200 сухих матчейДомашняя игра «Арсенала» с «Уотфордом» (3:0) стала для голкипера лондонского клуба Петра Чеха 200-й сухой в английской Премьер-лиге.
11 мартаЧемпионат.com
Мякяряйнен упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Юрлова-Перхт — 15-яБиатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен упрочила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.
11 мартаЧемпионат.com
«Атлетико» разгромил «Сельту» перед ответным матчем с «Локомотивом»«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
11 мартаЧемпионат.com
Агуэро пропустит две недели из-за травмы коленаНападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил левое колено на тренировке команды.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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