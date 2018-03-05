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Новости от АиФ Черноземье
5 марта
АиФ Черноземье
В Воронеже стал известен шорт-лист номинантов на Платоновскую премию
Имя лауреата объявят через два месяца.
5 марта
АиФ Черноземье
Двое воронежцев вытащили пенсионерку из горящего дома
Спасателями оказались сотрудники управы Ленинского района.
3 марта
АиФ Черноземье
Воронежцы назвали шестого ребенка в семье именем Россия
О других оригинальных именах новорожденных рассказали в управлении ЗАГС.
3 марта
АиФ Черноземье
Спасатели предупреждают воронежцев о метели и снежных заносах
Скорость юго-восточного ветра достигнет 15−18м/с.
3 марта
АиФ Черноземье
Воронежской области выделят 225 млн рублей на повышение МРОТа
С 1 мая минимальный размер оплаты труда повысят до уровня прожиточного минимума.
17 февраля
АиФ Черноземье
Воронежские автомобилисты почтили память летчика Романа Филипова флешмобом
Воронежские автомобилисты устроили акцию памяти Героя России, воронежского летчика Романа Филипова.
17 февраля
АиФ Черноземье
В Нововоронеже сбили 10-летнего мальчика
Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Нововоронеже.
5 февраля
АиФ Черноземье
Из-за метели «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Воронеж и обратно
Непогода привела к вынужденным корректировкам в работе столичного аэропорта.
27 января
АиФ Черноземье
На площади Ленина в Воронеже ВАЗ въехал в автобус: есть пострадавшие
Авария с автобусом маршрута № 80 произошла прямо в центре города.
23 января
АиФ Черноземье
СК сообщил о закрытии уголовного дела в отношении главы «Воронежавтодора»
Гендиректор дорожной организации выплатил все долги по налогам.
20 января
АиФ Черноземье
В Воронеже осудили двух полицейских, грозивших утопить задержанных
В Воронеже прошел суд над двумя полицейскими, которые вымогали крупную взятку у задержанных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
16 января
АиФ Черноземье
Воронежцев предупредили о лже-сотрудниках Роспотребнадзора
Аферисты вымогают деньги у предпринимателей от имени ведомства.
15 января
АиФ Черноземье
В Воронеже увеличилось число особо охраняемых природных территорий
Перечень пополнили городские парки, скверы и мемориальный комплекс.
15 января
АиФ Черноземье
СК: в квартире многоэтажки на 9 Января в Воронеже нашли тело мужчины
Смерть местного жителя носит криминальный характер.
4 января
АиФ Черноземье
Воронежцы открыли грибной сезон в январе
Аномально теплая зима привела к тому, что в регионе появились январские вешенки.
2 января
АиФ Черноземье
Спасатели рассказали о происшествиях в Воронеже в новогоднюю ночь
Два человека пострадали — на пожаре и в ДТП.
25 декабря 2017
АиФ Черноземье
И.о. главы Воронежа назначен Вадим Кстенин
Исполняющим обязанности главы города назначен Вадим Кстенин, сообщает пресс-служба мэрии.
25 декабря 2017
АиФ Черноземье
Какая погода будет в Воронеже на новогоднюю ночь?
Начальник воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», какая погода будет в городе на новогоднюю ночь.
16 декабря 2017
АиФ Черноземье
На улице Космонавтов в Воронеже на переходе сбили мужчину и женщину
Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами.
15 декабря 2017
АиФ Черноземье
Главный воронежский синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погоду
Плюсовая температура и дожди сохранятся в городе до начала рабочей недели.
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