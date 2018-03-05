25 декабря 2017 АиФ Черноземье

Какая погода будет в Воронеже на новогоднюю ночь?

Начальник воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», какая погода будет в городе на новогоднюю ночь.