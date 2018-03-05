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Новости от АиФ Черноземье

5 мартаАиФ Черноземье
В Воронеже стал известен шорт-лист номинантов на Платоновскую премиюИмя лауреата объявят через два месяца.
5 мартаАиФ Черноземье
Двое воронежцев вытащили пенсионерку из горящего домаСпасателями оказались сотрудники управы Ленинского района.
3 мартаАиФ Черноземье
Воронежцы назвали шестого ребенка в семье именем РоссияО других оригинальных именах новорожденных рассказали в управлении ЗАГС.
3 мартаАиФ Черноземье
Спасатели предупреждают воронежцев о метели и снежных заносахСкорость юго-восточного ветра достигнет 15−18м/с.
3 мартаАиФ Черноземье
Воронежской области выделят 225 млн рублей на повышение МРОТаС 1 мая минимальный размер оплаты труда повысят до уровня прожиточного минимума.
17 февраляАиФ Черноземье
Воронежские автомобилисты почтили память летчика Романа Филипова флешмобомВоронежские автомобилисты устроили акцию памяти Героя России, воронежского летчика Романа Филипова.
17 февраляАиФ Черноземье
В Нововоронеже сбили 10-летнего мальчикаВоронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Нововоронеже.
5 февраляАиФ Черноземье
Из-за метели «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Воронеж и обратноНепогода привела к вынужденным корректировкам в работе столичного аэропорта.
27 январяАиФ Черноземье
На площади Ленина в Воронеже ВАЗ въехал в автобус: есть пострадавшиеАвария с автобусом маршрута № 80 произошла прямо в центре города.
23 январяАиФ Черноземье
СК сообщил о закрытии уголовного дела в отношении главы «Воронежавтодора»Гендиректор дорожной организации выплатил все долги по налогам.
20 январяАиФ Черноземье
В Воронеже осудили двух полицейских, грозивших утопить задержанныхВ Воронеже прошел суд над двумя полицейскими, которые вымогали крупную взятку у задержанных, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
16 январяАиФ Черноземье
Воронежцев предупредили о лже-сотрудниках РоспотребнадзораАферисты вымогают деньги у предпринимателей от имени ведомства.
15 январяАиФ Черноземье
В Воронеже увеличилось число особо охраняемых природных территорийПеречень пополнили городские парки, скверы и мемориальный комплекс.
15 январяАиФ Черноземье
СК: в квартире многоэтажки на 9 Января в Воронеже нашли тело мужчиныСмерть местного жителя носит криминальный характер.
4 январяАиФ Черноземье
Воронежцы открыли грибной сезон в январеАномально теплая зима привела к тому, что в регионе появились январские вешенки.
2 январяАиФ Черноземье
Спасатели рассказали о происшествиях в Воронеже в новогоднюю ночьДва человека пострадали — на пожаре и в ДТП.
25 декабря 2017АиФ Черноземье
И.о. главы Воронежа назначен Вадим КстенинИсполняющим обязанности главы города назначен Вадим Кстенин, сообщает пресс-служба мэрии.
25 декабря 2017АиФ Черноземье
Какая погода будет в Воронеже на новогоднюю ночь?Начальник воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», какая погода будет в городе на новогоднюю ночь.
16 декабря 2017АиФ Черноземье
На улице Космонавтов в Воронеже на переходе сбили мужчину и женщинуПострадавших госпитализировали с серьезными травмами.
15 декабря 2017АиФ Черноземье
Главный воронежский синоптик рассказал, когда ждать зимнюю погодуПлюсовая температура и дожди сохранятся в городе до начала рабочей недели.
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