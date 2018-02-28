15 февраляВолгоградское деловое телевидениеСвет в волгоградских домах будет даже в непогодуПо сообщению пресс-службы межрегиональной распределительной сетевой компании Юга в этом поможет система мониторинга электросетевого комплекса на основе опасных погодных условий (ГИС МЭК).
14 февраляВолгоградское деловое телевидениеЭпидемия бешенства угрожает Волгоградской областиПо информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в нашем регионе только за январь этого года зарегистрировано 25 случаев по данному заболеванию.
12 февраляВолгоградское деловое телевидениеВолгоградских курсантов ждут в Москве и КалининградеКак сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области, молодых людей ждут для поступления в институты Федеральной службы безопасности в Москве, Голицыно, Калининграде, Хабаровске, Кургане и Анапе.
2 февраляВолгоградское деловое телевидениеВ Волгограде жилищная инспекция нарушала российское законодательствоПрокуратура Волгограда проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении мероприятий муниципального жилищного контроля сотрудниками управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации города, сообщает ВДТВ со ссылкой на областную прокуратуру.
25 январяВолгоградское деловое телевидениеВолгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгамиДля тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть где-нибудь у южного моря, большим сюрпризом может оказаться долг, из-за которого все радужные планы «сорвутся» в один день.
24 январяВолгоградское деловое телевидениеВ Волгограде скользко и туманноВолгоградские синоптики обещают 24 января в городе небольшой мороз до -6ºС, снег, временами туман и небольшой гололед.
20 январяВолгоградское деловое телевидениеВолгоградская полиция просит помочь в поиске Олега МихееваГУ МВД России по Волгоградской области распространяет анкету по поиску пропавшего год назад Олега Михеева, которого подозревают в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, сообщает ВДТВ.