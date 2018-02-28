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Новости от Волгоградское деловое телевидение

28 февраляВолгоградское деловое телевидение
Волгоградская область снижает государственный долгРейтинговое агентство «РИА Рейтинг» опубликовало инфографику, которая показывает, сколько задолжали региональные бюджеты.
28 февраляВолгоградское деловое телевидение
В Волгограде заработал пункт выдачи паспортов болельщиковВ Волгограде заработал пункт выдачи паспортов болельщиков (пр. Ленина, 54 Б). Это персонифицированная карта зрителя, которая оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.
26 февраляВолгоградское деловое телевидение
Предпринимателям области проведут бесплатные консультацииПредставители малого и среднего бизнеса нашего региона могут принять участие в конкурсе на получение консультационных услуг.
26 февраляВолгоградское деловое телевидение
Зафиксирован рост числа продовольственных магазинов и супермаркетовГородской информационный сервис 2ГИС изучил, как изменилось количество супермаркетов и небольших продовольственных магазинов в городах России за последние четыре года.
15 февраляВолгоградское деловое телевидение
Свет в волгоградских домах будет даже в непогодуПо сообщению пресс-службы межрегиональной распределительной сетевой компании Юга в этом поможет система мониторинга электросетевого комплекса на основе опасных погодных условий (ГИС МЭК).
14 февраляВолгоградское деловое телевидение
Эпидемия бешенства угрожает Волгоградской областиПо информации Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в нашем регионе только за январь этого года зарегистрировано 25 случаев по данному заболеванию.
13 февраляВолгоградское деловое телевидение
Сергей Шойгу подарил юному КВНщику из Волгограда свою фуражкуКоманда КВН «Юнармейское лего» из нашего региона приняла участие в финале игр на Кубок министра обороны среди довузовских учебных заведений.
12 февраляВолгоградское деловое телевидение
Волгоградских курсантов ждут в Москве и КалининградеКак сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области, молодых людей ждут для поступления в институты Федеральной службы безопасности в Москве, Голицыно, Калининграде, Хабаровске, Кургане и Анапе.
9 февраляВолгоградское деловое телевидение
Волгоградок бесплатно проверят на онкологические заболеванияУникальная образовательная акция «Живи без страха. Живи искусством» пройдет в нашем городе 10 и 18 февраля, а также 3 и 4 марта.
2 февраляВолгоградское деловое телевидение
В Волгограде жилищная инспекция нарушала российское законодательствоПрокуратура Волгограда проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении мероприятий муниципального жилищного контроля сотрудниками управления «Жилищная инспекция Волгограда» администрации города, сообщает ВДТВ со ссылкой на областную прокуратуру.
2 февраляВолгоградское деловое телевидение
В Волгоградской области к концу подходит охота на зайца-русака4 февраля в Волгоградской области на территории охотничьих угодий закрывается охота на зайца-русака.
1 февраляВолгоградское деловое телевидение
Участники Сталинградской битвы встретились с губернатором и отметили, что подготовка региона к 75-летию Победы выполнена в полном объемеГубернатор Андрей Бочаров встретился с более чем двадцатью участниками Сталинградской битвы в администрации региона.
30 январяВолгоградское деловое телевидение
В Волгограде продолжают ликвидировать последствия ночного снегопадаДорожно-коммунальные службы Волгограда ведут обработку и очистку улиц в круглосуточном режиме после ночного снегопада, сообщает ВДТВ.
26 январяВолгоградское деловое телевидение
В Волгоградской области депутат признал свою вину в смерти женщины в выгребной ямеУтверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего депутата Степновского сельского совета Палласовского муниципального района Волгоградской области.
25 январяВолгоградское деловое телевидение
Волгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгамиДля тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть где-нибудь у южного моря, большим сюрпризом может оказаться долг, из-за которого все радужные планы «сорвутся» в один день.
24 январяВолгоградское деловое телевидение
В Волгоградской области мужчина погиб, защищая дом от пожара23 января в Котовском районе в селе Мокрая Ольховка произошел крупный пожар, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
24 январяВолгоградское деловое телевидение
В Волгограде скользко и туманноВолгоградские синоптики обещают 24 января в городе небольшой мороз до -6ºС, снег, временами туман и небольшой гололед.
23 январяВолгоградское деловое телевидение
Скромный волгоградец через интернет овладел практикой хищения вещей из магазина22 января 2018 года в 18:10 в полицию позвонили из администрации магазина по продаже одежды, что в Тракторозаводском районе.
22 январяВолгоградское деловое телевидение
В Волгоградской области в смертельной аварии погибли сын и внук депутата А. ЛевченкоВ Волгоградской области в смертельной аварии погибли сын и внук депутата А. Левченко.
20 январяВолгоградское деловое телевидение
Волгоградская полиция просит помочь в поиске Олега МихееваГУ МВД России по Волгоградской области распространяет анкету по поиску пропавшего год назад Олега Михеева, которого подозревают в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, сообщает ВДТВ.
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