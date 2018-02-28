25 января Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгами

Для тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть где-нибудь у южного моря, большим сюрпризом может оказаться долг, из-за которого все радужные планы «сорвутся» в один день.