9 января Telegraf.by

МВД: за последние 5 лет количество случаев педофилии выросло в 15 раз

Тема сексуального насилия над детьми периодически мелькает в новостных лентах, но в МВД Беларуси утверждают, что масштабы проблемы гораздо больше, чем можно себе представить. Это подтверждает статистика: за последние 5 лет количество случаев педофилии увеличилось в 15 раз.