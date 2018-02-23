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Новости от Telegraf.by

23 февраляTelegraf.by
После декабрьского скачка средняя зарплата белорусов упала на 136 рублейПосле внезапного декабрьского скачка средняя зарплата в Беларуси в январе упала на 136 рублей. Такие данные сообщили в пятницу, 23 февраля, в Национальном статистическом комитете.
29 январяTelegraf.by
Сергей Михалок рассказал, какой символ для него очень важенМеждународный артист Республики Беларусь, лидер группировки Brutto Сергей Михалок в аккаунте группы в Instagram рассказал, какой знак является важным для него.
20 январяTelegraf.by
Крещенские купания: Вадим Галыгин запустил «Духовное возрождение»Работающий в России белорусский актер и комик Вадим Галыгин пополнил ряды белорусских селебрити, принявших участие в крещенских купаниях, чтобы «получить Божью благодать». Для этого он даже приехал в белорусский Логойск.
10 январяTelegraf.by
ГАИ Гродно выпустила календарь с карикатурами и вредными советамиГродненская ГАИ выпустила свой календарь на 2018 год — с юмористическими карикатурами и вредными советами для участников дорожного движения.
9 январяTelegraf.by
МВД: за последние 5 лет количество случаев педофилии выросло в 15 разТема сексуального насилия над детьми периодически мелькает в новостных лентах, но в МВД Беларуси утверждают, что масштабы проблемы гораздо больше, чем можно себе представить. Это подтверждает статистика: за последние 5 лет количество случаев педофилии увеличилось в 15 раз.
8 январяTelegraf.by
Даша Март отметила день рождения в МинскеБелорусская модель Даша Март приехала в родной Минск и отметила здесь сразу два праздника.
3 январяTelegraf.by
В Беларуси побито сразу несколько температурных рекордов1 и 2 января сразу в нескольких населенных пунктах Беларуси были побиты температурные рекорды.
1 январяTelegraf.by
Израильские ветеринары бьют тревогу: ёжики страдают ожирениемИзраильские ветеринары все чаще сталкиваются с проблемами ожирения среди ёжиков. Если раньше в клинику попадали животные с истощенным организмом, сегодня проблемой стал избыточный вес.
28 ноября 2017Telegraf.by
Гигантский автопоезд везет оборудование для Белорусской АЭССегодня в Городокском районе Витебской области был замечен гигантский автопоезд, который везет многотонное оборудование для Белорусской атомной электростанции. Общая длина поезда составляет более 40 метров, вес — около 220 тонн.
28 ноября 2017Telegraf.by
В Минске продают 4-комнатную квартиру за 30 биткоиновВ Минске появилось объявление о продаже квартиры за 30 биткоинов. Его разместил директор компании по производству жидкостей для электронных сигарет Relakes Константин Костюченко, о чем он сам написал на своей странице в Facebook.
24 ноября 2017Telegraf.by
Соль или сахар: Мелитина Станюта и поклонники разошлись во мнении о женщинахБелорусская гимнастка и телеведущая Мелитина Станюта опубликовала в Instagram свою новую фотографию, которая привела в восхищение ее сторонников.
24 ноября 2017Telegraf.by
Дарья Домрачева придумала одежду для просмотра биатлонаБелорусская биатлонистка, а с недавнего времени еще и модельер Дарья Домрачева придумала одежду для просмотра биатлона. По крайней мере, именно так она представляет в Instagram.
23 ноября 2017Telegraf.by
Лукашенко подписал главный документ по упрощению ведения бизнеса23 ноября 2017 года президент Александр Лукашенко подписал Декрет «О развитии предпринимательства», который призван упростить ведение бизнеса.
22 ноября 2017Telegraf.by
Пограничники выловили в Вилии 2700 пачек сигарет на плотах с GPS-трекерамиКонтрабандисты попытались переправить в Литву по реке 2700 пачек белорусских сигарет на плотах с GPS-трекерами.
18 ноября 2017Telegraf.by
Группу «Brutto» семь часов продержали на границеБелорусская группа «Brutto» из-за задержки на границе опоздала на свой же концерт в украинской Виннице.
23 октября 2017Telegraf.by
В Беларуси на неделе обещают первый снегХолодная неустойчивая погода, характерная для предзимья, с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.
21 октября 2017Telegraf.by
Блогер показал, как можно накачать мышцы с помощью кота — видеоАмериканский блогер Тревис Делориер выкладывает в интернет видео своих тренировок с котом по кличке Джейкоб.
14 октября 2017Telegraf.by
Алеся Асташевич призналась, что никак не может сесть на диетуБелорусская модель Алеся Асташевич, входящая в так называемый список «Барби-моделей», призналась, что любит поесть и никак не может сесть на диету.
28 сентября 2017Telegraf.by
Саша Сокол: иногда мучительно хочется поставить матерный статусБелорусская модель, бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Александра Сокол поделилась с подписчиками в Instagram своими желаниями иногда поставить матерный статус, а также объяснила, почему она это не делает.
27 сентября 2017Telegraf.by
Беларусь в топ-5 самых нездоровых стран мираБеларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира. Об этом говорится в исследовании организации Clinic Compare, которая проанализировала ситуацию в 179 странах.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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