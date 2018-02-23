9 январяTelegraf.byМВД: за последние 5 лет количество случаев педофилии выросло в 15 разТема сексуального насилия над детьми периодически мелькает в новостных лентах, но в МВД Беларуси утверждают, что масштабы проблемы гораздо больше, чем можно себе представить. Это подтверждает статистика: за последние 5 лет количество случаев педофилии увеличилось в 15 раз.
28 ноября 2017Telegraf.byГигантский автопоезд везет оборудование для Белорусской АЭССегодня в Городокском районе Витебской области был замечен гигантский автопоезд, который везет многотонное оборудование для Белорусской атомной электростанции. Общая длина поезда составляет более 40 метров, вес — около 220 тонн.
28 ноября 2017Telegraf.byВ Минске продают 4-комнатную квартиру за 30 биткоиновВ Минске появилось объявление о продаже квартиры за 30 биткоинов. Его разместил директор компании по производству жидкостей для электронных сигарет Relakes Константин Костюченко, о чем он сам написал на своей странице в Facebook.
23 октября 2017Telegraf.byВ Беларуси на неделе обещают первый снегХолодная неустойчивая погода, характерная для предзимья, с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре.
27 сентября 2017Telegraf.byБеларусь в топ-5 самых нездоровых стран мираБеларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира. Об этом говорится в исследовании организации Clinic Compare, которая проанализировала ситуацию в 179 странах.