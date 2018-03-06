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Новости от VOLGOGRAD.RU

6 мартаVOLGOGRAD.RU
Волгоградская прокуратура выявила нарушения в деятельности «Концессий водоснабжения»По результатам иска отбор проб воды будет проводиться аккредитованной лабораторией.
5 мартаVOLGOGRAD.RU
Волгоградцев привлекают к оценке проектов по благоустройствуВ областном центре продолжаются обсуждения дизайн-проектов обновления знаковых и общественных мест. Первый цикл общественных обсуждений завершился на прошлой неделе, однако по запросам горожан сроки проведения презентаций дизайн-проектов продлены до 7 марта.
5 мартаVOLGOGRAD.RU
Погода в Волгограде: морозы отступают?Календарная весна, похоже, делает свое дело — суровые морозы, не отпускающие нас последние недели, сходят на нет, и уже в эти выходные синоптики прогнозируют плюсовую температуру.
26 февраляVOLGOGRAD.RU
Многодетные семьи Волгограда смогут выбрать земельные участкиЗаседание комиссии состоится 28 февраля.
22 февраляVOLGOGRAD.RU
Волгоградский бизнесмен украл у государства 23 млн рублейКоммерсант занимался изготовлением и продажей свинца.
21 февраляVOLGOGRAD.RU
При пожаре под Волгоградом погиб мужчинаКак сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 20 февраля в 01:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Алексеевском районе Волгоградской области.
16 февраляVOLGOGRAD.RU
Погода в Волгограде: морозы отступаютСтабильные морозы, которые накрыли Волгоград и область в середине января, похоже, готовы отступить.
15 февраляVOLGOGRAD.RU
В Волгограде группа наркодилеров сядет за решетку на 100 летОПГ состояло из 12 человек.
13 февраляVOLGOGRAD.RU
Волгоградцев приглашают поучаствовать в биатлоне18 февраля 2018 г. с 10.30 до 15.00 в Советском районе Волгограда, в районе Лысой горы состоится открытое мероприятие «Волгоградский биатлон». Организатором выступает Волгоградская городская общественная организация «Клуб туристов».
12 февраляVOLGOGRAD.RU
В Волгограде подтвержден список предматчевых отелей ЧМ-2018Команды-участницы разместятся в четырехзвездочных гостиницах.
12 февраляVOLGOGRAD.RU
При пожаре под Волгоградом погиб 52-летний мужчинаПо сообщениям ГУ МЧС по региону, утром 11 февраля в 05:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе Волгоградской области.
9 февраляVOLGOGRAD.RU
В Волгограде недобросовестных перевозчиков занесут в спискиВолгоградская облдума поддержала проект федерального закона.
9 февраляVOLGOGRAD.RU
Волгоградцев приглашают на всероссийский «День снега-2018»В ближайшую субботу, 10 февраля, большим спортивным праздником станет в областном центре проходящий сейчас по всей территории Волгоградского региона всероссийский «День снега-2018».
8 февраляVOLGOGRAD.RU
В Волгограде потратят миллиард на систему освещенияВ Волгограде подписано соглашение между муниципалитетом и ООО «Светосервис — Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий.
8 февраляVOLGOGRAD.RU
На пожаре под Волгоградом погибла женщинаКак сообщили в ГУ МЧС по региону, 07.02.2018 в 11:41 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Камышинском районе Волгоградской области.
7 февраляVOLGOGRAD.RU
Под Волгоградом троих браконьеров задержали за охоту на косульНа территории общедоступного охотничьего угодья Фроловского района инспекторы Облкомприроды задержали троих граждан, в нарушение закона охотившихся на косулю на автомобиле.
7 февраляVOLGOGRAD.RU
В волгоградском этапе конкурса «Учитель года» примут участие 23 педагогаПобедитель представит регион на всероссийском конкурсе.
6 февраляVOLGOGRAD.RU
Волгоград продолжает подготовку кандидатов в городские волонтеры к ЧМ-2018Очередной этап подготовки включает в себя проведение функциональных тренингов.
6 февраляVOLGOGRAD.RU
Волгоградским школьникам помогут в выборе профессииНа базе РЭУ им. Г. В. Плеханова стартует образовательный проект по профориентации.
5 февраляVOLGOGRAD.RU
В Волгограде за стрельбу на улице пойман житель Краснодарского краяПреступник задержан благодаря введенному плану «Перехват».
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