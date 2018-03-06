5 марта VOLGOGRAD.RU

Погода в Волгограде: морозы отступают?

Календарная весна, похоже, делает свое дело — суровые морозы, не отпускающие нас последние недели, сходят на нет, и уже в эти выходные синоптики прогнозируют плюсовую температуру.