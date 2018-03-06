Волгоградцев привлекают к оценке проектов по благоустройствуВ областном центре продолжаются обсуждения дизайн-проектов обновления знаковых и общественных мест. Первый цикл общественных обсуждений завершился на прошлой неделе, однако по запросам горожан сроки проведения презентаций дизайн-проектов продлены до 7 марта.
5 мартаVOLGOGRAD.RU
Погода в Волгограде: морозы отступают?Календарная весна, похоже, делает свое дело — суровые морозы, не отпускающие нас последние недели, сходят на нет, и уже в эти выходные синоптики прогнозируют плюсовую температуру.
При пожаре под Волгоградом погиб мужчинаКак сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 20 февраля в 01:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Алексеевском районе Волгоградской области.
Волгоградцев приглашают поучаствовать в биатлоне18 февраля 2018 г. с 10.30 до 15.00 в Советском районе Волгограда, в районе Лысой горы состоится открытое мероприятие «Волгоградский биатлон». Организатором выступает Волгоградская городская общественная организация «Клуб туристов».
На пожаре под Волгоградом погибла женщинаКак сообщили в ГУ МЧС по региону, 07.02.2018 в 11:41 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Камышинском районе Волгоградской области.