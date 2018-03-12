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Новости от РИА Новости

16:16 (мск)РИА Новости
Около двух тысяч военных ЗВО проведут учения по штурму города в ЛенобластиОколо 2 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) примут участие в учениях по штурму жилой и административной городской застройки на полигоне Лужский в Ленинградской области в конце марта 2018 года, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
11 мартаРИА Новости
В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску хореографу Мариусу ПетипаС. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Мемориальную доску в честь 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа открыли в воскресенье на здании Академии Русского балета имени Вагановой на улице Зодчего России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
7 мартаРИА Новости
Санкт-Петербург примет чемпионат EuroSkills в 2022 годуС. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург получил право на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
7 мартаРИА Новости
В Петербурге мошенники продавали мигрантам паспорта вымышленной страныВ Петербурге группа мужчин организовала «консульство» несуществующей страны Карибского бассейна и продавала мигрантам документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
7 мартаРИА Новости
В Петербурге гендиректора ломбарда заперли в гардеробе и ограбилиС. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Четверо злоумышленников напали в Петербурге на гендиректора ломбарда и, заперев его семью в гардеробе, ограбили его квартиру и ломбард, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
7 мартаРИА Новости
Концерты группы «Аквариум» перенесли из-за болезни Бориса ГребенщиковаС. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Концерты группы «Аквариум» перенесли из-за болезни Бориса Гребенщикова, сообщается на сайте группы.
6 мартаРИА Новости
В Петербурге добиваются выплаты зарплаты проходчикам тоннеля метроС. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выплату зарплаты рабочим «СМУ-11 Метрострой», которые из-за её задержек остановили проходку тоннеля от станции метро «Театральная» до «Горного института», во вторник 28 миллионов рублей поступили для распространения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.
6 мартаРИА Новости
В девяти петербургских школах отменили занятия из-за гриппа и ОРВИС. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Учебный процесс в 20 классах девяти школ Санкт-Петербурга приостановлен на неделю из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
6 мартаРИА Новости
Почти каждый посетивший Петербург колумбиец теряет паспорт, заявил консулМОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Практически каждый колумбиец, побывавший в Санкт-Петербурге, теряет в этом городе паспорт, сообщил РИА Новости консул Колумбии в России Эрнандо Пиньерос.
3 мартаРИА Новости
В Ленинградской области женщина попала в ДТП, не уступив дорогу поездуМОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Женщина, выехавшая на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, столкнулась с товарным поездом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.
3 мартаРИА Новости
В Петербурге водитель извинился за угрозы пешеходам, которых чуть не сбилС. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Генпрокуратура в своем официальном Telegram-канале опубликовала видео извинений водителя внедорожника, который в Петербурге угрожал пешеходам, показывая поддельное удостоверение прокурора.
1 мартаРИА Новости
Дрозденко: Гатчина станет новым современным городом с бесплатным wi-fiМОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Гатчина станет новым современным городом, территория которого будет полностью покрыта бесплатным wi-fi, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
1 мартаРИА Новости
В Петербурге мужчина ранил из ружья двух человек после ДТПС. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Петербурге обезоружили мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального УГИБДД.
27 февраляРИА Новости
В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемыйМОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково предъявлено обвинение в некачественном ремонте транспортного оборудования и выпуске его в эксплуатацию в связи с гибелью младенца при обрушении трапа, сообщается на сайте СК РФ.
23 февраляРИА Новости
ГИБДД сообщила о трех пострадавших в ДТП с 12 автомобилями в ПетербургеС. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении 12 автомобилей на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
22 февраляРИА Новости
Минпромторг: в Санкт-Петербурге планируется создать модный кластерМОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в создании нескольких кластеров для развития отечественной легкой промышленности и моды.
21 февраляРИА Новости
В МДТ не было обысков и задержаний, сообщили в театреМОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Задержания и обыски в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге не проводились, сообщила пресс-служба театра в связи с новостями о задержании фигурантов дела о мошенничестве с деньгами на проектирование новой сцены.
21 февраляРИА Новости
В Петербурге ожидаются холода до минус 24 градусовС. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Морозы до минус 22−24 градусов ожидаются ближайшей ночью в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
21 февраляРИА Новости
Источник: двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона в ПетербургеМОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Двое рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона на строительной площадке в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
21 февраляРИА Новости
В ГИБДД объяснили, зачем водитель въехал в переход метро в ПетербургеС. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Пенсионер въехал на автомобиле в подземный переход у метро «Московская» в Санкт-Петербурге, чтобы испытать возможности своей машины, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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