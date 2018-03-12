16:16 (мск) РИА Новости

Около двух тысяч военных ЗВО проведут учения по штурму города в Ленобласти

Около 2 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) примут участие в учениях по штурму жилой и административной городской застройки на полигоне Лужский в Ленинградской области в конце марта 2018 года, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.