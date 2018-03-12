Около двух тысяч военных ЗВО проведут учения по штурму города в ЛенобластиОколо 2 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) примут участие в учениях по штурму жилой и административной городской застройки на полигоне Лужский в Ленинградской области в конце марта 2018 года, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
11 мартаРИА Новости
В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску хореографу Мариусу ПетипаС. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Мемориальную доску в честь 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа открыли в воскресенье на здании Академии Русского балета имени Вагановой на улице Зодчего России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
7 мартаРИА Новости
Санкт-Петербург примет чемпионат EuroSkills в 2022 годуС. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Санкт-Петербург получил право на проведение чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
В Петербурге добиваются выплаты зарплаты проходчикам тоннеля метроС. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выплату зарплаты рабочим «СМУ-11 Метрострой», которые из-за её задержек остановили проходку тоннеля от станции метро «Театральная» до «Горного института», во вторник 28 миллионов рублей поступили для распространения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.
В Петербурге мужчина ранил из ружья двух человек после ДТПС. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Петербурге обезоружили мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального УГИБДД.
27 февраляРИА Новости
В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемыйМОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково предъявлено обвинение в некачественном ремонте транспортного оборудования и выпуске его в эксплуатацию в связи с гибелью младенца при обрушении трапа, сообщается на сайте СК РФ.
В МДТ не было обысков и задержаний, сообщили в театреМОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Задержания и обыски в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге не проводились, сообщила пресс-служба театра в связи с новостями о задержании фигурантов дела о мошенничестве с деньгами на проектирование новой сцены.