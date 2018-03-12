09:56 (мск)Коммерсантъ-OnlineЗавхоз отличился в АргентинеПосол России в Аргентине Виктор Коронелли рекомендовал арестованного по делу о контрабанде кокаина завхоза дипмиссии Али Абянова для работы в других загранучреждениях МИДа незадолго до окончания его работы в Буэнос-Айресе. Как следует из характеристики (имеется в распоряжении «Ъ»), руководитель диппредставительства был уверен в честности и порядочности своего подчиненного. В плюс завхозу господин Коронелли ставил и то, что тот «умеет хранить гостайну».
11 мартаКоммерсантъ-OnlineРоссийские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиямиНациональная полиция Ирландии Garda отметила активизацию деятельности в стране военной разведки и службы внешней разведки России. Как отмечает контрразведывательное и контртеррористическое подразделение Garda, российские спецслужбы активно собирают информацию об ирландских компаниях, занимающихся разработкой технологий, инфраструктурными проектами, научной работой, и следят за ними.
7 мартаКоммерсантъ-OnlineПрокуроры ищут насилие в интернатах. На Южном Урале и в Зауралье расследуют случаи педофилии в детских домахПрокуратуры Челябинской и Курганской областей проводят проверки детских домов и интернатов по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Причиной стали сообщения о сексуальном насилии над воспитанниками одного из интернатов в Челябинской области. Результаты проверок пока не оглашаются, сообщения о новых фигурантах и аналогичных преступлениях в других учреждениях Следственный комитет России (СКР) не комментирует.
7 мартаКоммерсантъ-OnlineОтъезд с переобучениемЗначительная часть пользующейся интернетом молодежи готова уехать из России на заработки. Это следует из опроса совершеннолетних россиян в возрасте до 24 лет. Исследование проводилось компанией ResearchMe. Четверть респондентов готовы работать за рубежом в сфере обслуживания, столько же могут пренебречь карьерным ростом в течение ближайших нескольких лет после переезда за границу.
5 мартаКоммерсантъ-Online«Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом»«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины», уведомив об этом партнера. В ответ Киев уже потребовал от монополии компенсации за отказ поставлять с 1 марта газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту от 2009 года. В связи с этим «Нафтогазу» придется закупать сырье в Европе, где оно, по расчетам Украины, на 34% дороже российского.
4 мартаКоммерсантъ-OnlineСнегопад в Москве закончится 8 мартаСнегопад, начавшийся в Москве в ночь на воскресенье, продолжится и в понедельник, а после небольшого перерыва осадки возобновятся: еще один большой снегопад столичные власти ожидают 7—8 марта. По словам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, в совокупности за эти дни в столице может выпасть месячная норма осадков. Снегопад, начавшийся в воскресенье, может стать рекордным для 4 марта. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, аэропорты отправляют и принимают рейсы по фактической погоде. Ослабление осадков ожидается в понедельник.
4 мартаКоммерсантъ-OnlineСвобода от дачиВ начале XX века вишневые сады застраивали дачами, чтобы сдавать их. Прошло сто лет, и история повторяется. Сегодня горожане не хотят копаться в грядках и конопатить дом, как это делали в советское время их родители, им нужен загородный дом, куда можно приехать отдохнуть на выходные. И желательно, чтобы это был не их дом.
3 мартаКоммерсантъ-OnlineЗубная фея затянула поясаНекоммерческая организация Delta Dental представила ежегодный доклад о выплатах Зубной феи — вымышленного персонажа, который оставляет под подушкой ребенка небольшую сумму вместо выпавшего молочного зуба. Выяснилось, что в 2017 году родители, которые обычно исполняют ее роль, сократили сумму компенсации на 11%: средняя сумма за один выпавший молочный зуб составила $4,13. При этом наиболее ценным стал первый зуб — $5,70. Общие выплаты по стране при этом составили $271 млн.
2 мартаКоммерсантъ-OnlineИмпортные тарифы на сталь и алюминий обрушили биржиРешение Дональда Трампа о введении жестких импортных пошлин на сталь и алюминий вызвало резко негативную реакцию со стороны инвесторов и ряда стран мира, опасающихся, что меры американского президента приведут к глобальной торговой войне. Индекс Dow Jones закрылся со снижением в 420 пунктов, о планах ответных мер против США уже заявили в ЕС, Канаде, Бразилии и Китае.
2 мартаКоммерсантъ-Online«Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать»В Министерстве обороны США не удивлены словами президента России о новейшем вооружении, в Великобритании посчитали их еще одним поводом «не ослаблять оборону», а в Швеции предлагают незамедлительно начать переговоры по вопросам стратегической стабильности. «Ъ» собрал комментарии зарубежных официальных лиц и политиков на послание Владимира Путина Федеральному собранию.
1 мартаКоммерсантъ-Online«Газпром» подморозил Украину«Нафтогаз» советует сократить потребление газа в промышленности страны на несколько дней из-за отказа «Газпрома» начать поставки с 1 марта. Потребление газа на Украине, как и в целом в Европе, находится на сезонных максимумах из-за морозов. Ограничения предполагается снять на следующей неделе, а до этого Киев увеличит закупки газа по реверсу, собираясь выставить счета за эти объемы «Газпрому».
1 мартаКоммерсантъ-Online«Его слова могут рассматриваться как послание Вашингтону»1 марта президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В этом году его выступление длилось почти два часа, большую часть которых господин Путин посвятил рассказу о последних достижениях России в новейших видах вооружения. Как отреагировали иностранные СМИ на речь президента России — в подборке «Ъ».
28 февраляКоммерсантъ-OnlineРоссийским вузам снизили оценкиВ 2018 году в топ-50 предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) смогли попасть только восемь вузов РФ (в прошлом году их было 11). За год Россия утратила лидирующие позиции в двух предметных областях — в «Физике и астрономии» и «Театральном искусстве». В Минобрнауки ранее заявляли, что продвижение именно в предметных рейтингах считают признаком эффективности вуза, и даже предлагали лишить дополнительного финансирования те заведения, которые не попадают в первую сотню мировых рейтингов. Однако идею не поддержало правительство. В экспертном сообществе отмечают, что снижение результатов связано с методологией рейтингования.
28 февраляКоммерсантъ-Online«Нафтогаз» отыгрался на транзитеСтокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в рамках спора с «Газпромом» по контракту на транзит. Согласно решению арбитража, которое приводит «Нафтогаз», «Газпром» должен будет заплатить украинской компании $4,6 млрд за недостаточные объемы транзита в 2009—2017 годах. Изначально «Нафтогаз» требовал $16 млрд.
28 февраляКоммерсантъ-OnlineИрак предложил «Роснефти» войти в Киркук с ВР«Роснефть» может получить доступ к нефтяным месторождениям Киркука через сотрудничество с ВР, заявил глава миннефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Российская компания заключила контракты на покупку нефти Киркука и выплатила $1,3 млрд предоплаты в то время, когда регион контролировался Иракским Курдистаном. Теперь, когда Багдад восстановил контроль над провинцией, соглашения «Роснефти» заморожены. Посол Ирака в России подтвердил информацию «Ъ» о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин собирается обсудить этот вопрос с властями Ирака в ходе визита в Багдад.