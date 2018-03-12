28 февраля Коммерсантъ-Online

Российским вузам снизили оценки

В 2018 году в топ-50 предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) смогли попасть только восемь вузов РФ (в прошлом году их было 11). За год Россия утратила лидирующие позиции в двух предметных областях — в «Физике и астрономии» и «Театральном искусстве». В Минобрнауки ранее заявляли, что продвижение именно в предметных рейтингах считают признаком эффективности вуза, и даже предлагали лишить дополнительного финансирования те заведения, которые не попадают в первую сотню мировых рейтингов. Однако идею не поддержало правительство. В экспертном сообществе отмечают, что снижение результатов связано с методологией рейтингования.