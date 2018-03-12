Mail.Ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
s
s
<!-- rb: 6032?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6032?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
<!-- rb: 6030?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6030?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
<!-- rb: 6029?_SITEZONE=15&brandsafety=0 --><!-- /rb: 6029?_SITEZONE=15&brandsafety=0 -->
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Лионель Месси показал первое фото новорожденного сына
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти Перри
Католическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
Самые необычные похоронные обряды в мире
Собака, которая умеет читать
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
16
Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8
На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
Новости от Pro Город Самара
15:08 (мск)
Pro Город Самара
Известного самарского журналиста, художника, сценариста проводили в последний путь
Попрощаться с Ильей Поляковым пришли поклонники его творчества и друзья.
14:01 (мск)
Pro Город Самара
Самарский облсуд не восстановил Кирилина в должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Сегодня, 12 марта, в Самарском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на отстранение от должности генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
13:55 (мск)
Pro Город Самара
В Самарской области большегрузам запретят ездить по дорогам до 1 мая
Ограничения не будут распространяться на авто экстренных служб.
12:25 (мск)
Pro Город Самара
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор на Стара-Загора
В течение дня специалисты приедут: откачают воду, уберут наледь.
11:22 (мск)
Pro Город Самара
«СКС»: «Трещину на Московском шоссе устранять будем не мы. Работы там очень трудоемкие»
Коммунальщики сегодня приступили к устранению протечки.
10 марта
Pro Город Самара
В Самаре на окраине города нашли сразу четырех брошенных медведей
Животные были найдены на одной из стоянок Куйбышевского района.
9 марта
Pro Город Самара
В Новокуйбышевске ищут родственников дезориентированной пенсионерки
Женщину нашли на улице Пирогова.
9 марта
Pro Город Самара
Самарцев предупреждают об отключениях светофоров на Московском шоссе
Отключения связаны с проведением работ, но каких именно — не уточняется.
9 марта
Pro Город Самара
В Самарской области водитель KIA пошел на обгон и убил 3-летнего ребенка
Также в результате ДТП пострадала молодая женщина.
7 марта
Pro Город Самара
Самарская область может стать пилотным регионом для проекта «Билет в будущее»
Уже подписали соглашение с АСИ.
7 марта
Pro Город Самара
Самарские ученые разработали уникальный крем против старения
Применение лечебного крема поможет избежать серьезных последствий диабета.
6 марта
Pro Город Самара
В Тольятти автовоз на ходу «потерял» иномарку
Данных о пострадавших нет.
6 марта
Pro Город Самара
В Самаре на Московском шоссе закрыли центральную полосу реверсивных светофоров
Изменения были согласованы с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
6 марта
Pro Город Самара
Самарской области выделили более 25 млн рублей на развитие сельской медицины
Минздраву РФ из резервного фонда правительства выделили более 3 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ для организации медицинской помощи в малых населенных пунктах.
6 марта
Pro Город Самара
В Новокуйбышевске из квартиры на Ворошилова вывезли 7 КамАЗов мусора
Сотрудники обслуживающей организации два дня разбирали завалы «нужных вещей», чтобы добраться до требующих замены труб.
6 марта
Pro Город Самара
В Новокуйбышевске роддом закроют на санитарную обработку
Будущих мам будут принимать в Самаре.
5 марта
Pro Город Самара
«Аммиачная паника»: какие последствия ждать Новокуйбышевцам после аварии на НЗМП
Кандидат биологических наук Сергей Симак рассказал: стоит ли бояться, и насколько опасна «аммиачная» экологическая катастрофа.
5 марта
Pro Город Самара
В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака
Жительницы города жалуются на невыносимый зуд кожи головы и боятся облысеть.
4 марта
Pro Город Самара
В Самарской области женщина выпила уксус и отправилась в больницу
Уксус оказался 70-процентным.
4 марта
Pro Город Самара
В Самаре планируют установить более 600 дорожных камер
Также на совещании говорилось об оснащении пешеходных переходов специальным оборудованием.
Показать ещё
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России
В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Новый Touareg отправился на премьеру своим ходом (видео)
В России к ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
В Женеве между Aston Martin и Rolls-Royce разгорелась перепалка
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус
Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Биткоин и не только: какие криптовалюты получат женщины на 8 Марта
«Чего хотят мамы»: самое трогательное видео к 8 марта
Space X запустила ракету Falcon 9 с самым тяжелым грузом
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Екатерина Андреева наслаждается отдыхом на Мальдивах
Джанабаева примерила белоснежную шубу
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
RSS
Все новости
Главные новости
Политика
Экономика
Общество
События
Спорт
Мобильная
Приложение
Использование материалов
Обратная связь