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Новости от НИА Самара
11 марта
НИА Самара
На Московском шоссе образовалась большая трещина
10 марта самарцы снова начали бить тревогу: на Московском шоссе образовалась большая трещина.
10 марта
НИА Самара
В Советском районе Самары горел дом на 50 кв. метрах
Здание является нежилым.
9 марта
НИА Самара
Выпускник сызранской «вертолётки» погиб в Чечне при крушении МИ-8
В результате крушения всего погибли 6 человек, одному удалось выжить.
8 марта
НИА Самара
В Самарской области из-за гриппа и ОРВИ были полностью закрыты 8 школ
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 23,9%.
6 марта
НИА Самара
В Тольятти открылась бумажная фабрика
В церемонии открытия приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин и глава региона Дмитрий Азаров.
6 марта
НИА Самара
В Ленинском районе Самары приведут в порядок фасады еще 200 зданий
Работы необходимо выполнить до 20 мая. Об этом сообщил глава райадминистрации Дмитрий Титов.
6 марта
НИА Самара
В Промышленном районе Самары сгорел автомобиль
Пожар тушили 9 человек.
5 марта
НИА Самара
Самара — в топ-3 самых популярных городов ЧМ-2018 у туристов
Ожидается, что два миллиона иностранных туристов приедут в Россию на ЧМ-2018.
3 марта
НИА Самара
В Самаре 16 марта пройдет очередной социальный митинг протеста
«Горком КПРФ объявил о проведении очередного социального митинга протеста: 16 марта (пятница) в 15.30 у ДК “Нефтянник”, митинг согласован с администрацией», — сообщает Михаил Матвеев в Твиттере.
3 марта
НИА Самара
Дмитрий Азаров дал старт лыжным соревнованиям на лыжной базе «Чайка»
3 марта на лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам.
3 марта
НИА Самара
Самару ожидает потепление, снегопады и метели
Как сообщает Приволжское УГМС, 3 марта сохранится малооблачная морозная погода.
2 марта
НИА Самара
100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником
6 марта останется ровно 100 дней до старта ЧМ-2018. Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей: 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.
2 марта
НИА Самара
В Самарской области прошло учение УФСБ по обеспечению безопасности в гостиницах
Мероприятие состоялось в рамках подготовки к ЧМ-2018.
1 марта
НИА Самара
В Самаре наградили женщин — руководителей региона
1 марта в Самаре чествовали победительниц регионального конкурса «Женщина — руководитель года».
1 марта
НИА Самара
Кальян-бар около шоколадной фабрики в Самаре снесут
Строение возведено незаконно.
27 февраля
НИА Самара
Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018
Болельщикам необходимо заранее заказать и получить FAN ID.
26 февраля
НИА Самара
В Самаре на пересечении улицы Спортивной с Чкаловским переулком появится новый пешеходный переход
О сроках реализации планов по обустройству пешеходного перехода не сообщается.
26 февраля
НИА Самара
Легенда мирового футбола Петер Шмейхель снимает фильм о Самаре
Об этом сообщает Минспорта региона.
26 февраля
НИА Самара
Дмитрий Азаров возглавил Стратегический совет опорного вуза
Новая совещательная структура займется экспертной оценкой программы развития Политеха.
26 февраля
НИА Самара
В Самарской области продолжается набор в Молодёжный кадровый резерв
Требуемый возраст от 18 до 25 лет включительно.
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