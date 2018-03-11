2 марта НИА Самара

100 дней до ЧМ-2018 Самара отметит большим спортивным праздником

6 марта останется ровно 100 дней до старта ЧМ-2018. Мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет шесть матчей: 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.