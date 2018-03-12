5 марта Югополис

На Кубани высокопоставленного полицейского будут судить за взятку

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела — начальника следственного отдела ОМВД России по Тихорецкому району.