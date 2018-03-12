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Новости от Югополис

14:04 (мск)Югополис
​В Краснодаре трамвай врезался в «Ниву»ДТП произошло около больницы скорой помощи.
13:15 (мск)Югополис
​​ФАС дала ВТБ разрешение купить акции «Магнита» у ГалицкогоФедеральная антимонопольная служба России разрешила ВТБ купить 29,1% акций «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого. Это произошло, по сообщению замглавы ФАС Андрея Кашеварова, 7 марта.
12:00 (мск)Югополис
Житель Апшеронска украл с чужой банковской карты 400 тыс. рублейПротив подозреваемого в краже заведено уголовное дело.
10:17 (мск)Югополис
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старениеИсследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона узнали, как катание на велосипеде влияет на процесс старения.
11 мартаЮгополис
В дома пострадавших от непогоды 25 тысяч жителей Краснодара вернули свет11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стал сильный ливень с градом.
9 мартаЮгополис
​В Новороссийске на зебре автомобиль такси сбил двух человекАвария произошла 9 марта на Кутузовском кругу со стороны улицы Магистральной на пешеходном переходе.
7 мартаЮгополис
​Мэр Анапы распорядился убрать с пляжей курорта пиво, горки и батутыЮрий Поляков потребовал привести пляжные территории в надлежащее состояние к началу туристического сезона.
7 мартаЮгополис
​В апреле начнутся прямые полеты из Краснодара в Болонью«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс Краснодар — Болонья.
7 мартаЮгополис
В Краснодаре задержали двух серийных карманниковОбоим подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
6 мартаЮгополис
В Новороссийске после скандала с дракой учеников из школы № 12 уволился директорРуководитель учебного заведения написал заявление об увольнении по собственному желанию.
6 мартаЮгополис
В Сочи погиб водитель врезавшейся в столб «Тойоты»ДТП произошло 5 марта в 20.30 на улице Транспортной в Сочи.
6 мартаЮгополис
В 2018 году планируется строительство Западного обхода КраснодараНаучно-технический совет госкомпании «Автодор» утвердил вариант Дальнего западного обхода Краснодара: новая трасса соединит автомобильную краевую дорогу Краснодар — Темрюк — хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон».
6 мартаЮгополис
Двое жителей Кубани расстреляли мужчину и угнали его автомобильВ Лабинске произошел инцидент со стрельбой и угоном машины, потерпевший находится в больнице.
6 мартаЮгополис
В Сочи автомобиль протаранил балкон домаДТП произошло в понедельник, 5 марта на улице Виноградной. Произошедшее сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.
5 мартаЮгополис
​С бывшего руководства «Геленджик-банка» взыщут около 189 млн рублейТакое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края.
5 мартаЮгополис
На Кубани высокопоставленного полицейского будут судить за взяткуВторой отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела — начальника следственного отдела ОМВД России по Тихорецкому району.
5 мартаЮгополис
Кубанские полицейские выявили подпольный алкогольный цехВ ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Северском районе сотрудники регионального ГУ МВД России и Росгвардии осмотрели территорию одного из местных заводов.
5 мартаЮгополис
​Снегопад заставил закрыть часть горнолыжных трасс в СочиВ ночь на 5 марта в горах Сочи выпало 80 см снега.
5 мартаЮгополис
​В Геленджике произошел крупный пожар на складеЗагорелся склад со вторсырьем на улице Тельмана.
2 мартаЮгополис
Лоукостер «Победа» запускает рейсы из Краснодара в ТбилисиПредполагается, что самолеты будут летать по этому маршруту трижды в неделю.
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