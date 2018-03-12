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Новости от РИА "Воронеж"
15:05 (мск)
РИА "Воронеж"
Мать с 3-летним ребенком попали в больницу из-за отравления угарным газом
Причиной стала неправильная эксплуатация оборудования.
14:55 (мск)
РИА "Воронеж"
В Воронеже прекратили дело о махинациях с земельным участком на Ленинском проспекте
Силовики не нашли состава преступления в действиях застройщика и чиновников.
12:52 (мск)
РИА "Воронеж"
В верхнемамонском селе Ольховатка открыли детсад на 30 мест
На ремонт помещения из облбюджета выделили 5 млн рублей.
12:49 (мск)
РИА "Воронеж"
Движение по Театральному проезду в Воронеже запретят 14 марта
Ограничение связано с ремонтом оперного театра.
11:35 (мск)
РИА "Воронеж"
Жительницу Грибановского района наградили за спасение двоих тонущих детей
Надежда Перегудова вытащила из реки Савалы 13-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.
10:09 (мск)
РИА "Воронеж"
В Воронежской области вор-рецидивист сломал стену магазина топором
Мужчина скрывался от полиции в землянке.
11 марта
РИА "Воронеж"
Житель Воронежской области выиграл квартиру в жилищной лотерее
Номера счастливых билетов назвали 11 марта.
11 марта
РИА "Воронеж"
В воронежском микрорайоне Подгорное сгорела баня
Люди не пострадали.
11 марта
РИА "Воронеж"
Воспитанник воронежского детдома спел с Валерием Сюткиным на шоу «Ты супер!»
Харизматичный Алексей Фролов покорил жюри исполнением песни группы «Браво».
11 марта
РИА "Воронеж"
В Воронежской области утонула 8-летняя девочка
Ребенок провалился под лед в Петропавловском районе.
10 марта
РИА "Воронеж"
Главный синоптик области проведет бесплатную встречу с воронежцами в библиотеке
Александр Сушков расскажет об истории и планах развития гидрометцентра.
10 марта
РИА "Воронеж"
В Воронеже закрыли железнодорожный переезд на Машмете
По данным очевидцев, произошла поломка.
10 марта
РИА "Воронеж"
Воронежская полиция попросила автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снегопада
Водителям напомнили правила дорожного движения.
10 марта
РИА "Воронеж"
В Воронеже кража дизайнерского букета цветов 8 марта попала на видео
Букет стоил 10 тыс рублей.
10 марта
РИА "Воронеж"
В Воронежской области сбивший 3 пешеходов водитель попал под следствие
В ДТП погибла 19-летняя девушка.
9 марта
РИА "Воронеж"
К уборке снега на трассах Воронежской области привлекли более 100 спецмашин
За ситуацией на дорогах следят круглосуточно.
9 марта
РИА "Воронеж"
В Воронеже пропала 70-летняя женщина
Зинаида Шаламова ушла из дома 7 марта.
8 марта
РИА "Воронеж"
В Воронеже в преддверии праздника чествовали золотых и изумрудных юбиляров супружеской жизни
Три семейные пары-долгожители из Воронежа получили подарки в преддверии Международного женского дня, сообщила пресс-служба управления ЗАГС по Воронежской области во вторник, 6 марта. На торжественной церемонии супруги получили новые свидетельства о заключении брака.
7 марта
РИА "Воронеж"
Спасатели предупредили жителей Воронежской области о метели и тумане на 8 марта
Местами возможна гололедица.
7 марта
РИА "Воронеж"
Глава региона признался воронежским женщинам в любви
Александр Гусев поздравил жительниц области с 8 Марта.
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