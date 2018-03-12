8 марта РИА "Воронеж"

В Воронеже в преддверии праздника чествовали золотых и изумрудных юбиляров супружеской жизни

Три семейные пары-долгожители из Воронежа получили подарки в преддверии Международного женского дня, сообщила пресс-служба управления ЗАГС по Воронежской области во вторник, 6 марта. На торжественной церемонии супруги получили новые свидетельства о заключении брака.