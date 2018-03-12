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Новости от РИА "Воронеж"

15:05 (мск)РИА "Воронеж"
Мать с 3-летним ребенком попали в больницу из-за отравления угарным газомПричиной стала неправильная эксплуатация оборудования.
14:55 (мск)РИА "Воронеж"
В Воронеже прекратили дело о махинациях с земельным участком на Ленинском проспектеСиловики не нашли состава преступления в действиях застройщика и чиновников.
12:52 (мск)РИА "Воронеж"
В верхнемамонском селе Ольховатка открыли детсад на 30 местНа ремонт помещения из облбюджета выделили 5 млн рублей.
12:49 (мск)РИА "Воронеж"
Движение по Театральному проезду в Воронеже запретят 14 мартаОграничение связано с ремонтом оперного театра.
11:35 (мск)РИА "Воронеж"
Жительницу Грибановского района наградили за спасение двоих тонущих детейНадежда Перегудова вытащила из реки Савалы 13-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.
10:09 (мск)РИА "Воронеж"
В Воронежской области вор-рецидивист сломал стену магазина топоромМужчина скрывался от полиции в землянке.
11 мартаРИА "Воронеж"
Житель Воронежской области выиграл квартиру в жилищной лотерееНомера счастливых билетов назвали 11 марта.
11 мартаРИА "Воронеж"
В воронежском микрорайоне Подгорное сгорела баняЛюди не пострадали.
11 мартаРИА "Воронеж"
Воспитанник воронежского детдома спел с Валерием Сюткиным на шоу «Ты супер!»Харизматичный Алексей Фролов покорил жюри исполнением песни группы «Браво».
11 мартаРИА "Воронеж"
В Воронежской области утонула 8-летняя девочкаРебенок провалился под лед в Петропавловском районе.
10 мартаРИА "Воронеж"
Главный синоптик области проведет бесплатную встречу с воронежцами в библиотекеАлександр Сушков расскажет об истории и планах развития гидрометцентра.
10 мартаРИА "Воронеж"
В Воронеже закрыли железнодорожный переезд на МашметеПо данным очевидцев, произошла поломка.
10 мартаРИА "Воронеж"
Воронежская полиция попросила автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снегопадаВодителям напомнили правила дорожного движения.
10 мартаРИА "Воронеж"
В Воронеже кража дизайнерского букета цветов 8 марта попала на видеоБукет стоил 10 тыс рублей.
10 мартаРИА "Воронеж"
В Воронежской области сбивший 3 пешеходов водитель попал под следствиеВ ДТП погибла 19-летняя девушка.
9 мартаРИА "Воронеж"
К уборке снега на трассах Воронежской области привлекли более 100 спецмашинЗа ситуацией на дорогах следят круглосуточно.
9 мартаРИА "Воронеж"
В Воронеже пропала 70-летняя женщинаЗинаида Шаламова ушла из дома 7 марта.
8 мартаРИА "Воронеж"
В Воронеже в преддверии праздника чествовали золотых и изумрудных юбиляров супружеской жизниТри семейные пары-долгожители из Воронежа получили подарки в преддверии Международного женского дня, сообщила пресс-служба управления ЗАГС по Воронежской области во вторник, 6 марта. На торжественной церемонии супруги получили новые свидетельства о заключении брака.
7 мартаРИА "Воронеж"
Спасатели предупредили жителей Воронежской области о метели и тумане на 8 мартаМестами возможна гололедица.
7 мартаРИА "Воронеж"
Глава региона признался воронежским женщинам в любвиАлександр Гусев поздравил жительниц области с 8 Марта.
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