3 мартаРоссийская газетаСергей Кузнецов рассказал, что изменилось в застройке МосквыВ этом году исполнится шесть лет, как 35-летний Сергей Кузнецов занял пост главного архитектора Москвы. Срок не очень большой, но вполне достаточный для того, чтобы посмотреть, а что изменилось в застройке Москвы? Об этом и шел разговор на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты».
3 мартаРоссийская газетаЧто произойдет, если лекарства начнут продавать в супермаркетахПоявятся ли лекарства в свободном доступе в магазинах, рядом с колбасой и пивом? И будет ли это на руку покупателям? В Минпромторге, который продвигает эту идею (законопроект уже прошел общественное обсуждение), считают, что аптеки станут конкурировать с супермаркетами, и это приведет к снижению цен. Значит, лекарства станут доступнее. Представители фармбизнеса говорят, что никакой конкуренции не будет, большинство аптек быстро разорятся, так что рецептурные препараты в итоге станет купить сложнее.
2 мартаРоссийская газета«Союзмультфильм» показал новые серии «Простоквашино»В Москве для СМИ и членов съемочной группы прошел показ новых серий классического мультфильма «Простоквашино», созданного еще в советское время. Проект «Простоквашино. Возвращение» будет состоять из 30 серий, и станет полноценным современным мультсериалом. Хронометраж каждой новой серии сокращен и составляет 6,5 минут.
23 февраляРоссийская газетаМосква пережила самую холодную ночь годаСамую холодную ночь этого года пережили Москва и Подмосковье. Как передал ТАСС со ссылкой на федеральный Гидрометцентр, в столице столбики термометров опустились до отметки 18,4.
7 февраляРоссийская газетаЗапуск ракеты Falcon Heavy: Самые лучшие «фотожабы»Запуск ракеты Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX Элона Маска, стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, а прямой эфир запуска на YouTube одновременно смотрели 2,3 миллиона человек.
30 январяРоссийская газетаВС разъянил, как можно стать собственником недвижимости без документовВерховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными постройками — домами и дачами. У таких домов с историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация — бумаги о праве собственности на старый дом просто потерялись.
29 январяРоссийская газетаНанимателям квартир вернут уплаченные налогиЕсли арендный договор заключен на срок более 11 месяцев и зарегистрирован в Росреестре, арендатор сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от затраченных средств.
29 январяРоссийская газетаНовые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»Новый двигатель российского истребителя пятого поколения Су-57 показывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и способна создавать высокоинтеллектуальные цифровые системы.
18 январяРоссийская газетаПод Владимиром девочку с кровотечением выгнали из автобусаСотрудники Следственного комитета отреагировали на сообщения СМИ об инциденте с выгнанной из автобуса девочкой, у которой открылось носовое кровотечение, сообщила «РГ» представитель регионального СУ СК РФ Ирина Минина.