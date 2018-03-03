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Новости от Российская газета

3 мартаРоссийская газета
Сергей Кузнецов рассказал, что изменилось в застройке МосквыВ этом году исполнится шесть лет, как 35-летний Сергей Кузнецов занял пост главного архитектора Москвы. Срок не очень большой, но вполне достаточный для того, чтобы посмотреть, а что изменилось в застройке Москвы? Об этом и шел разговор на «Деловом завтраке» в редакции «Российской газеты».
3 мартаРоссийская газета
Что произойдет, если лекарства начнут продавать в супермаркетахПоявятся ли лекарства в свободном доступе в магазинах, рядом с колбасой и пивом? И будет ли это на руку покупателям? В Минпромторге, который продвигает эту идею (законопроект уже прошел общественное обсуждение), считают, что аптеки станут конкурировать с супермаркетами, и это приведет к снижению цен. Значит, лекарства станут доступнее. Представители фармбизнеса говорят, что никакой конкуренции не будет, большинство аптек быстро разорятся, так что рецептурные препараты в итоге станет купить сложнее.
2 мартаРоссийская газета
«Союзмультфильм» показал новые серии «Простоквашино»В Москве для СМИ и членов съемочной группы прошел показ новых серий классического мультфильма «Простоквашино», созданного еще в советское время. Проект «Простоквашино. Возвращение» будет состоять из 30 серий, и станет полноценным современным мультсериалом. Хронометраж каждой новой серии сокращен и составляет 6,5 минут.
28 февраляРоссийская газета
В индийской школе детей научат быть счастливымиНедалеко от индийского города Ченнаи (бывший Мадрас) в этом году должно начаться создание необычной школы-интерната Riverband.
23 февраляРоссийская газета
Москва пережила самую холодную ночь годаСамую холодную ночь этого года пережили Москва и Подмосковье. Как передал ТАСС со ссылкой на федеральный Гидрометцентр, в столице столбики термометров опустились до отметки 18,4.
14 февраляРоссийская газета
В Москве изменились правила оформления перепланировки квартирСогласовать перепланировку теперь можно онлайн.
14 февраляРоссийская газета
Стоимость ОСАГО повысят для нарушителей ПДДМВД поддержало введение повышающего коэффициента полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения. Но с некоторыми оговорками.
10 февраляРоссийская газета
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за высоких цен на билетыОперная певица Анна Нетребко возмутилась высокими ценами на билеты на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве и пригрозила больше не выступать в российской столице.
7 февраляРоссийская газета
В Германии обнародовали запрещенные детские именаВ Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
7 февраляРоссийская газета
Запуск ракеты Falcon Heavy: Самые лучшие «фотожабы»Запуск ракеты Falcon Heavy, проведенный компанией SpaceX Элона Маска, стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, а прямой эфир запуска на YouTube одновременно смотрели 2,3 миллиона человек.
6 февраляРоссийская газета
Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера ДагестанаВрио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана.
6 февраляРоссийская газета
Найден новый вирус, заражающий все Android-устройстваСпециалисты по кибербезопасности обнаружили новую угрозу для Android-устройств, которая очень быстро распространяется по миру.
30 январяРоссийская газета
ВС разъянил, как можно стать собственником недвижимости без документовВерховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными постройками — домами и дачами. У таких домов с историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация — бумаги о праве собственности на старый дом просто потерялись.
29 январяРоссийская газета
Нанимателям квартир вернут уплаченные налогиЕсли арендный договор заключен на срок более 11 месяцев и зарегистрирован в Росреестре, арендатор сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от затраченных средств.
29 январяРоссийская газета
Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»Новый двигатель российского истребителя пятого поколения Су-57 показывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и способна создавать высокоинтеллектуальные цифровые системы.
23 январяРоссийская газета
В Бурятии арестован совершивший нападение на школу подростокПодросток, напавший на школу в городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, по решению суда сегодня помещен под арест на два месяца — до 19 марта.
19 январяРоссийская газета
Садоводов избавили от платы за добычу водыГосдума поддержала освобождение садоводов от уплаты до 2020 года пошлины за добычу воды. Законопроект кабмина принят в первом чтении.
18 январяРоссийская газета
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентовАИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок на выдачу «семейной ипотеки с государственной поддержкой» по ставке 6 процентов.
18 январяРоссийская газета
Под Владимиром девочку с кровотечением выгнали из автобусаСотрудники Следственного комитета отреагировали на сообщения СМИ об инциденте с выгнанной из автобуса девочкой, у которой открылось носовое кровотечение, сообщила «РГ» представитель регионального СУ СК РФ Ирина Минина.
17 январяРоссийская газета
Врач Трампа посоветовал ему похудеть и делать зарядкуПрезидент США Дональд Трамп полностью здоров благодаря «великолепным генам», хотя ему не помешало бы немного похудеть и ежедневно делать зарядку.
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Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
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