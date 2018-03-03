3 марта Российская газета

Что произойдет, если лекарства начнут продавать в супермаркетах

Появятся ли лекарства в свободном доступе в магазинах, рядом с колбасой и пивом? И будет ли это на руку покупателям? В Минпромторге, который продвигает эту идею (законопроект уже прошел общественное обсуждение), считают, что аптеки станут конкурировать с супермаркетами, и это приведет к снижению цен. Значит, лекарства станут доступнее. Представители фармбизнеса говорят, что никакой конкуренции не будет, большинство аптек быстро разорятся, так что рецептурные препараты в итоге станет купить сложнее.