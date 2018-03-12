В Челябинске в день выборов увеличат количество общественного транспортаГлава Челябинска Евгений Тефтелев поручил своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и начальнику управления транспорта Роману Болотову пересмотреть схему движения транспорта и усилить необходимые маршруты, чтобы горожане смогли без проблем добраться до своих избирательных участков 18 марта, сообщили НаканунеRU в пресс-службе городской мэрии.
Сергей Донской осмотрел челябинскую свалку и ЧЭМКМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках своего визита в Челябинск осмотрел городскую свалку и посетил ЧЭМК. Сейчас министр приехал в резиденцию губернатора, где проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области. Ранее Донской посетил предприятия «Мечела».
В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условийНочью 6 марта на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный. Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, по данным гидрометцентра области, днем прогнозируется небольшой снег, местами метели, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра могут достигать 13−18 м/с.
В Челябинске уничтожили «санкционку» из ПольшиВ Челябинске выявили санкционные товары. Как сообщили Накануне в Челябинской таможне, в регионе была обнаружена продукция, запрещенная к ввозу в Россию. «Санкционка» была выявлена в ходе проверки на внутреннем рынке.