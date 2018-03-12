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Новости от Nakanune.ru

16:22 (мск)Nakanune.ru
В Челябинске открывается производство по выпуску йогуртов, рисового и соевого молокаВ Челябинской области открывается инновационное производство по выпуску растительных напитков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.
09:54 (мск)Nakanune.ru
В Челябинске в день выборов увеличат количество общественного транспортаГлава Челябинска Евгений Тефтелев поручил своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и начальнику управления транспорта Роману Болотову пересмотреть схему движения транспорта и усилить необходимые маршруты, чтобы горожане смогли без проблем добраться до своих избирательных участков 18 марта, сообщили НаканунеRU в пресс-службе городской мэрии.
7 мартаNakanune.ru
В Магнитогорске суд оставил под стражей главврача-депутатаВ Магнитогорске суд продлил срок содержания под стражей главному врачу городской больницы № 2 и депутату Артему Черепанову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
7 мартаNakanune.ru
Борис Дубровский поручил ЗВУ организовать обсуждение послания Президента и подключиться к работе над проектом Стратегии-2035Губернатор Борис Дубровский обсудил с активистами движения «За возрождение Урала» послание Президента РФ Владимира Путина и проект Стратегии развития Челябинской области до 2035 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
7 мартаNakanune.ru
Энергетики восстановили электроснабжение 14 тысяч жителей ЗлатоустаСпециалисты «Челябэнерго» оперативно восстановили электроснабжение жителей части Златоуста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
7 мартаNakanune.ru
20 тысяч жителей Златоуста остались без электроснабжения из-за непогодыОколо 29 тысяч жителей Златоуста остались без электроснабжения из-за обрыва грозотроса. 9 тысяч потребителей удалось запитать по резервным схемам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Челябэнерго».
6 мартаNakanune.ru
Сергей Донской осмотрел челябинскую свалку и ЧЭМКМинистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках своего визита в Челябинск осмотрел городскую свалку и посетил ЧЭМК. Сейчас министр приехал в резиденцию губернатора, где проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области. Ранее Донской посетил предприятия «Мечела».
6 мартаNakanune.ru
На Южном Урале уволилась директор школы, где во время ссоры один из учащихся ударил ножом другогоВ Челябинской области расторгнуты трудовые отношения с директором Смольнинской общеобразовательной школы, где во время ссоры между учащимися один из подростков ударил ножом другого.
6 мартаNakanune.ru
Глава Минприроды России осматривает челябинские предприятия «Мечела»Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской начал свой визит в Челябинск с посещения «Мечела», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
6 мартаNakanune.ru
На Южном Урале сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным дальнобойщикомВ Челябинской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем фуры. Когда грузовик остановился, автоинспекторы почувствовали запах алкоголя от мужчины, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области.
6 мартаNakanune.ru
В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условийНочью 6 марта на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный. Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, по данным гидрометцентра области, днем прогнозируется небольшой снег, местами метели, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра могут достигать 13−18 м/с.
5 мартаNakanune.ru
«Это для нас мощный импульс». Борис Дубровский прокомментировал заявление президента о проведении саммита ШОС в ЧелябинскеГубернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал заявление президента Владмира Путина о проведении саммита ШОС в Челябинске, сообщили Накануне в пресс-службе главы региона.
5 мартаNakanune.ru
Борис Дубровский поздравил боксера Сергея Ковалева с защитой титула чемпиона мира по версии WBOГубернатор Борис Дубровский поздравил южноуральского боксера Сергея Ковалева с защитой титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,4 кг, сообщили НаканунеRU в пресс-службе главы региона.
5 мартаNakanune.ru
В челябинском общежитии, где обрушились перекрытия, эвакуируют жильцовВ общежитии № 53 на улице Гагарина в Челябинске эвакуируют жильцов — после обрушения пола выявлены еще несколько трещин в перекрытиях, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Южному Уралу.
5 мартаNakanune.ru
ВСМ Челябинск — Екатеринбург включена в схему территориального планирования в области федерального транспортаУральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск — Екатеринбург включена в схему территориального планирования в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
1 мартаNakanune.ru
Борис Дубровский: Полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом перед отечественными промышленниками в области экологииГубернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что все задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, абсолютно адекватны и достижимы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
1 мартаNakanune.ru
В Челябинске уничтожили «санкционку» из ПольшиВ Челябинске выявили санкционные товары. Как сообщили Накануне в Челябинской таможне, в регионе была обнаружена продукция, запрещенная к ввозу в Россию. «Санкционка» была выявлена в ходе проверки на внутреннем рынке.
28 февраляNakanune.ru
В Челябинске рушится дом — на место выехали чиновники и оперативные службыВ Челябинске на глазах разрушается жилой дом. Все началось с первого этажа — в доме № 53 на улице Гагарина между полом и стеной появилась огромная дыра, сам пол провалился и начал трескаться.
28 февраляNakanune.ru
В Челябинске 31 перевозчика подозревают в сговоре из-за повышения стоимости проезда в маршруткахУФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при синхронном повышении цены на проезд в маршрутках с 23 до 25 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.
28 февраляNakanune.ru
Директора Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории заключили под стражу по обвинению во взяточничествеДиректора Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории заключили под стражу — его обвиняют в получении взятки.
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