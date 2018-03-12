6 марта Nakanune.ru

Сергей Донской осмотрел челябинскую свалку и ЧЭМК

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках своего визита в Челябинск осмотрел городскую свалку и посетил ЧЭМК. Сейчас министр приехал в резиденцию губернатора, где проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области. Ранее Донской посетил предприятия «Мечела».