7 марта"Российская газета"В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 40 млн рублейЦентральный суд Сочи приговорил застройщика, обманувшего 29 дольщиков на общую сумму в 40 миллионов рублей, к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.
6 марта"Российская газета"В Сочи в честь 100 дней до ЧМ-2018 дельфины сыграли в футболНеобычным матчем дельфинов в Сочи отметили сто дней до чемпионата мира по футболу. Местный дельфинарий на день превратился в необычное футбольное поле, а его обитатели продемонстрировали себя в качестве мастеров популярной игры.
1 марта"Российская газета"Сочинский стадион «Фишт» впечатлил делегацию ФИФАС сочинского стадиона «Фишт» стартовал второй этап финального операционного визита делегации ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». За три дня специалисты осмотрят три стадиона, которые уже летом примут матчи футбольного чемпионата мира.
31 января"Российская газета"Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды «цапков»119 миллионов рублей списали сотрудники Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФСП России по Краснодарскому краю с банковских счетов Надежды Цапок — матери главаря банды из станицы Кущевской.
5 января"Российская газета"СК сообщил детали расстрела трех человек в кафе на КубаниВ пятницу Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило новые подробности расследования уголовного дела об убийстве трех человек, которое произошло 31 декабря в станице Ладожской Усть-Лабинского района.
28 декабря 2017"Российская газета"Краснодарец собрал коллекцию холодного оружия эпохи РенессансаЭкспозиция «Холодный блеск клинка. Оружие XVI—XVII вв.» открылась на днях в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. За стеклами витрин мерцает сталь рапир и шпаг, откованных мастерами Франции, Италии, Испании — все подлинные предметы из уникальной коллекции жителя столицы Кубани Сергея Папиашвили.