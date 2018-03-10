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Новости от "Российская газета"

10 марта"Российская газета"
В Сочи водитель Lexus погиб в ДТП с автобусомВ Красной Поляне столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Lexus.
10 марта"Российская газета"
Разрушенный взрывом дом в Краснодаре попал на видеоВ Сети появилось видео с места взрыва в многоэтажке Краснодара.
7 марта"Российская газета"
В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 40 млн рублейЦентральный суд Сочи приговорил застройщика, обманувшего 29 дольщиков на общую сумму в 40 миллионов рублей, к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.
6 марта"Российская газета"
В Сочи в честь 100 дней до ЧМ-2018 дельфины сыграли в футболНеобычным матчем дельфинов в Сочи отметили сто дней до чемпионата мира по футболу. Местный дельфинарий на день превратился в необычное футбольное поле, а его обитатели продемонстрировали себя в качестве мастеров популярной игры.
1 марта"Российская газета"
Сочинский стадион «Фишт» впечатлил делегацию ФИФАС сочинского стадиона «Фишт» стартовал второй этап финального операционного визита делегации ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». За три дня специалисты осмотрят три стадиона, которые уже летом примут матчи футбольного чемпионата мира.
26 февраля"Российская газета"
Центр Краснодара из-за непогоды частично обесточенВ понедельник утром без электроэнергии оказались жители нескольких улиц в центральной части Краснодара.
24 февраля"Российская газета"
Фото: Автомобиль из «Бриллиантовой руки» в Сочи «пробил» стену домаВ центре Сочи на парковке по адресу улица Островского, 39 появился необычный стрит-арт, изображающий «Москвич-412», пробивший стену дома.
22 февраля"Российская газета"
В Минтрансе прокомментировали ситуацию с отгрузкой в порту НовороссийскаМинтранс и Росморречфлот принимают меры по урегулированию ситуации с отгрузкой нефтепродуктов с танкеров в морском порту Новороссийска.
19 февраля"Российская газета"
Ушел из жизни старейший журналист Кубани Иван ЛотышевВ понедельник, 19 февраля, на 97-м году жизни в Краснодаре умер заслуженный журналист Кубани, краевед, публицист и писатель Иван Павлович Лотышев.
15 февраля"Российская газета"
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и третьего ребенкаРоссияне могут использовать бесплатную квоту на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для рождения второго и третьего ребенка. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
9 февраля"Российская газета"
На Кубани задержали осквернившего икону подросткаВ Горячем Ключе задержан 18-летний студент монтажного техникума, опубликовавший на своей странице в соцсети фотографию, на которой он тушит сигарету об икону.
7 февраля"Российская газета"
В Краснодаре прошла акция памяти по погибшему в Сирии пилоту Су-25Эта акция памяти, организованная стихийно самими людьми, неожиданным образом сплотила краснодарцев.
2 февраля"Российская газета"
В Краснодаре флешмоб «Случайный вальс» завершился хороводомВ пятницу в сквере имени маршала Г. К. Жукова столицы Кубани состоялся танцевальный флешмоб «Память в танце. Случайный вальс», посвященный празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.
31 января"Российская газета"
Приставы взыскали 119 млн рублей в пользу жертв банды «цапков»119 миллионов рублей списали сотрудники Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФСП России по Краснодарскому краю с банковских счетов Надежды Цапок — матери главаря банды из станицы Кущевской.
29 января"Российская газета"
На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огняНа Кубани полиция завершила проведение проверки по факту осквернения мемориала Вечного огня в городе Абинске.
13 января"Российская газета"
На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метелиНа Кубани до 15 января объявлено штормовое предупреждение.
5 января"Российская газета"
СК сообщил детали расстрела трех человек в кафе на КубаниВ пятницу Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило новые подробности расследования уголовного дела об убийстве трех человек, которое произошло 31 декабря в станице Ладожской Усть-Лабинского района.
5 января"Российская газета"
Под Сочи в ДТП с участием четырех машин погибли три человекаМассовое дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали три человека, произошла на 10-м километре автомобильной дороги Адлер — Альпика-Сервис.
2 января"Российская газета"
На жителя Кубани завели дело за кражу елкиПолицейские Тихорецкого района Кубани задержали молодого человека, подозреваемого в краже ели из городского парка.
28 декабря 2017"Российская газета"
Краснодарец собрал коллекцию холодного оружия эпохи РенессансаЭкспозиция «Холодный блеск клинка. Оружие XVI—XVII вв.» открылась на днях в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. За стеклами витрин мерцает сталь рапир и шпаг, откованных мастерами Франции, Италии, Испании — все подлинные предметы из уникальной коллекции жителя столицы Кубани Сергея Папиашвили.
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