6 марта "Российская газета"

В Сочи в честь 100 дней до ЧМ-2018 дельфины сыграли в футбол

Необычным матчем дельфинов в Сочи отметили сто дней до чемпионата мира по футболу. Местный дельфинарий на день превратился в необычное футбольное поле, а его обитатели продемонстрировали себя в качестве мастеров популярной игры.