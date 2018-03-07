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Новости от "Российская газета"

7 марта"Российская газета"
В Ростове задержали мужчину, сообщившего о минировании школВ Ростове-на-Дону сотрудники полиции установили и задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сообщении о ложном минировании городских школ. В результате было эвакуировано несколько тысяч школьников.
5 марта"Российская газета"
В Ростовской области официально открыт Год детского спортаНа торжественную церемонию открытия Года детского спорта в Ростовской области приехала легенда мирового фигурного катания, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.
5 марта"Российская газета"
В Ростове за крупную взятку задержан начальник таможенного постаВ Ростове-на-Дону задержан начальник Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере.
3 марта"Российская газета"
Движение на всех ростовских трассах ограничили из-за погодыВ связи с продолжительным выпадением дождя и снега управление ГИБДД по Ростовской области и региональное министерство транспорта ввели ограничение движения на всех автодорогах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
3 марта"Российская газета"
Роспотребнадзор не обнаружил на авиазаводе в Таганроге следов таллияСпециалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области проверили Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, где произошло массовое отравление рабочих высокотоксичным химическим веществом — таллием.
27 февраля"Российская газета"
В Ростовской области рассказали об экономических целях регионаПравительство Ростовской области опубликовало итоги социально-экономического развития за 2017 год. Регион сохранил высокие темпы роста, несмотря на общероссийское замедление экономики.
26 февраля"Российская газета"
В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиковВ Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования — счетчиков для учета газа, воды, электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективней импортных аналогов.
22 февраля"Российская газета"
МЧС предупредило жителей Дона об аномальных морозахВ последнюю декаду февраля в Ростовской области ожидаются снегопады и сильные морозы до — 25 градусов.
19 февраля"Российская газета"
В Ростове умерла мать режиссера Кирилла СеребренниковаМать режиссера Кирилла Серебренникова Ирина умерла сегодня в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.
5 февраля"Российская газета"
На Дону решили судьбу спортивного наследия ЧМ-2018Построенные в Ростовской области к ЧМ-2018 спортивные объекты будут использоваться по своему прямому назначению. Тренировочные стадионы и базы поступят в распоряжение детских спортшкол, а на левом берегу Дона появится спортивный кластер. Об этом заявил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.
3 февраля"Российская газета"
В Волгодонске уволилась отрезавшая школьнице волосы учительницаВ лицее № 16 Волгодонска учительница математики, вступив в конфликт с ученицей, взяла ножницы и отрезала ей прядь волос.
31 января"Российская газета"
В Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства для болельщиков ЧМ-2018Донская столица готова к радушному приему футбольных болельщиков, подготовила для них богатую развлекательную программу. А чтобы они не растерялись на месте и смогли отведенное время использовать по максимуму, в Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства. Он пока единственный в России.
25 января"Российская газета"
На колокольном фестивале в Краснодаре определили лучших звонарейНа фестиваль «Святочный перезвон», который состоялся в кубанской столице в минувшие выходные, съехались 27 участников из разных уголков края, а также Республики Адыгея и Ростовской области.
13 января"Российская газета"
Ростовчанин сдался полиции после убийства знакомогоВ Ростове-на-Дону возбуждено дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
12 января"Российская газета"
В Ростове опубликовали неизвестные фотографии Первой мировой войныУченые Южного научного центра Российской академии наук опубликовали неизвестные широкой публике фотографии, картины и плакаты Первой мировой войны. Большинство из представленных 500 раритетов ранее было доступно только сотрудникам архивов и музеев Ростовской области.
11 января"Российская газета"
На Дону сотрудницу банка обвинили в краже денег пенсионеровВ Ростовской области сотрудница одного из банков незаконно снимала деньги со счетов пенсионеров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
10 января"Российская газета"
Видео: Ростовский хоккеист сделал предложение девушке после матчаКапитан ХК «Ростов» Андрей Леонов после матча первенства ВХЛ с командой «Юниор-Курган» сделал предложение своей девушке.
10 января"Российская газета"
На Дону подвели итоги капитального ремонта многоквартирных домовВ Ростовской области подвели промежуточные итоги капитального ремонта многоквартирных домов. Как следует из отчета НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», практически все, что было намечено, сделали в срок.
28 декабря 2017"Российская газета"
В Ростове таксистка вернула пассажирам забытые четыре миллиона рублейВ Ростове-на-Дону водитель одного из региональных таксопарков Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в салоне машины четыре миллиона рублей.
27 декабря 2017"Российская газета"
На Дону разработали рекомендации для пересечения границы с УкраинойВ пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области разработали рекомендации по пересечению российско-украинской границы на время новогодних праздников и Рождества. Путешественникам советуют отправляться за кордон общественным транспортом.
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