31 января "Российская газета"

В Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства для болельщиков ЧМ-2018

Донская столица готова к радушному приему футбольных болельщиков, подготовила для них богатую развлекательную программу. А чтобы они не растерялись на месте и смогли отведенное время использовать по максимуму, в Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства. Он пока единственный в России.