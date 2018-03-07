3 марта"Российская газета"Движение на всех ростовских трассах ограничили из-за погодыВ связи с продолжительным выпадением дождя и снега управление ГИБДД по Ростовской области и региональное министерство транспорта ввели ограничение движения на всех автодорогах, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
26 февраля"Российская газета"В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиковВ Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования — счетчиков для учета газа, воды, электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективней импортных аналогов.
5 февраля"Российская газета"На Дону решили судьбу спортивного наследия ЧМ-2018Построенные в Ростовской области к ЧМ-2018 спортивные объекты будут использоваться по своему прямому назначению. Тренировочные стадионы и базы поступят в распоряжение детских спортшкол, а на левом берегу Дона появится спортивный кластер. Об этом заявил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.
31 января"Российская газета"В Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства для болельщиков ЧМ-2018Донская столица готова к радушному приему футбольных болельщиков, подготовила для них богатую развлекательную программу. А чтобы они не растерялись на месте и смогли отведенное время использовать по максимуму, в Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства. Он пока единственный в России.
12 января"Российская газета"В Ростове опубликовали неизвестные фотографии Первой мировой войныУченые Южного научного центра Российской академии наук опубликовали неизвестные широкой публике фотографии, картины и плакаты Первой мировой войны. Большинство из представленных 500 раритетов ранее было доступно только сотрудникам архивов и музеев Ростовской области.
10 января"Российская газета"На Дону подвели итоги капитального ремонта многоквартирных домовВ Ростовской области подвели промежуточные итоги капитального ремонта многоквартирных домов. Как следует из отчета НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», практически все, что было намечено, сделали в срок.
27 декабря 2017"Российская газета"На Дону разработали рекомендации для пересечения границы с УкраинойВ пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области разработали рекомендации по пересечению российско-украинской границы на время новогодних праздников и Рождества. Путешественникам советуют отправляться за кордон общественным транспортом.