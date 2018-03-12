Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
С-500 «Прометей» — опыт России в развитии ПВО
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от "Российская газета"

13:49 (мск)"Российская газета"
В Петербурге семь человек пострадали от падения сосулекПетербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых на жителей города падала наледь. За три дня зарегистрировано семь таких случаев.
10 марта"Российская газета"
В Петербурге скончался лидер группы «Внезапный сыч»Сегодня в Санкт-Петербурге в реанимации скончался 52-летний лидер и основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский. Об этом сообщает официальный аккаунт рок-группы в одной из социальных сетей.
5 марта"Российская газета"
В Петербурге женщину сбили сразу две машиныВ Петербурге женщина попала под колеса сразу двух машин. Сейчас она в реанимации.
28 февраля"Российская газета"
В Петербурге предложили парковаться как в ШвецииВ Северной столице предложили уточнить правила парковки ради удобства уборки города. С такой инициативой выступил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, выступая перед депутатами городского парламента.
24 февраля"Российская газета"
В Петербурге пассажирский автобус попал в массовое ДТПНесколько машин и пассажирский автобус столкнулись в Пушкинском районе.
21 февраля"Российская газета"
В Петербурге вырастет плата за вывоз мусораСо следующего года петербуржцы будут платить за вывоз мусора по-новому — сейчас Смольный занимается разработкой единого тарифа на услуги регионального оператора. Изменения напрямую коснутся кошельков горожан: проанализировав результат ново­введения в других регионах, эксперты делают вывод, что сумма вырастет в разы.
21 февраля"Российская газета"
Чего ждать петербуржцам от нового закона о метроПетербургские депутаты взялись за разработку отдельного городского закона о метро. «РГ» решила выяснить, зачем такой документ понадобился именно сейчас и каковы могут быть последствия его принятия для простых петербуржцев в плане комфорта, уровня сервиса, а главное — цен на проезд.
21 февраля"Российская газета"
В Петербурге и Беларуси снимут кино о героях из ДагестанаПетербургские режиссеры Антон Сиверс и Леонид Пляскин снимут два фильма о героях из Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из продюсеров обоих проектов, руководителя Московского кавказского клуба Шамиля Джафарова.
21 февраля"Российская газета"
В Петербурге рабочие обрушили снег и лед на голову мальчикаВ Северной столице возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после падения снега и льда на голову мальчика.
20 февраля"Российская газета"
В Петербурге выделили новый вид древних акул с необычными зубамиДоцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов и доцент Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс описали ранее неизвестный науке вид древних акул, сообщает пресс-служба СПбГУ.
16 февраля"Российская газета"
В Петербурге школьница отравилась психотропамиВ Петербурге 13-летнюю школьницу на «скорой» увезли в больницу прямо с урока. По предварительной информации, она отравилась психотропными веществами.
14 февраля"Российская газета"
Коммунальщики Петербурга не справились со снегопадамиПетербуржцы жалуются на уборку города.
12 февраля"Российская газета"
Работник Пулково ответит в суде за падение с трапа бабушки и внучкиНачальник участка механических работ службы спецтранспорта компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково, предстанет перед судом. Его обвиняют в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека.
12 февраля"Российская газета"
При крушении Ан-148 погибли пятеро жителей Петербурга и ЛенобластиНа борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 было трое петербуржцев и двое жителей Ленобласти.
9 февраля"Российская газета"
Три человека пострадали при взрыве в петербургской многоэтажкеВ Петербурге три человека получили травмы при взрыве в многоэтажном доме по улице Репищева, 10.
9 февраля"Российская газета"
Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажкеВ Управлении МЧС по Санкт-Петербургу назвали предварительную причину взрыва в двенадцатиэтажном доме по улице Репищева, 10.
8 февраля"Российская газета"
Петербургские ученые нашли в Антарктиде лед старше миллиона летПетербургским ученым в ходе 63-й Российской антарктической экспедиции удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого может превышать 1,3 миллиона лет. В экспедиции приняли участие исследователи СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ и Санкт-Петербургского горного университета.
8 февраля"Российская газета"
Почему в Петербурге пропадают детские площадкиПоследние годы петербуржцы все чаще стали замечать странную тенденцию: с детских площадок начали пропадать игровые комплексы — ставшие уже привычными модульные конструкции с разнообразными горками, лесенками, мостиками и декоративными домиками. Власти утверждают, что сносят опасные сооружения ради самих детей. Однако жителям и общественниками такие аргументы кажутся не слишком убедительными.
5 февраля"Российская газета"
Самолет Петербург — Казань вернулся в Пулково из-за метелиРейс авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург — Казань был прерван из-за невозможности сесть в столице Татарстана. Как сообщили в пресс-службе компании, самолет вернулся в петербургский аэропорт Пулково.
1 февраля"Российская газета"
В Петербурге в перестрелке пострадал полицейскийВ Петербурге начато расследование обстоятельств перестрелки на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, в ходе которой было ранено три человека, один из них — сотрудник полиции.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь