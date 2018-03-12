10 марта"Российская газета"В Петербурге скончался лидер группы «Внезапный сыч»Сегодня в Санкт-Петербурге в реанимации скончался 52-летний лидер и основатель рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский. Об этом сообщает официальный аккаунт рок-группы в одной из социальных сетей.
28 февраля"Российская газета"В Петербурге предложили парковаться как в ШвецииВ Северной столице предложили уточнить правила парковки ради удобства уборки города. С такой инициативой выступил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, выступая перед депутатами городского парламента.
21 февраля"Российская газета"В Петербурге вырастет плата за вывоз мусораСо следующего года петербуржцы будут платить за вывоз мусора по-новому — сейчас Смольный занимается разработкой единого тарифа на услуги регионального оператора. Изменения напрямую коснутся кошельков горожан: проанализировав результат нововведения в других регионах, эксперты делают вывод, что сумма вырастет в разы.
21 февраля"Российская газета"Чего ждать петербуржцам от нового закона о метроПетербургские депутаты взялись за разработку отдельного городского закона о метро. «РГ» решила выяснить, зачем такой документ понадобился именно сейчас и каковы могут быть последствия его принятия для простых петербуржцев в плане комфорта, уровня сервиса, а главное — цен на проезд.
21 февраля"Российская газета"В Петербурге и Беларуси снимут кино о героях из ДагестанаПетербургские режиссеры Антон Сиверс и Леонид Пляскин снимут два фильма о героях из Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из продюсеров обоих проектов, руководителя Московского кавказского клуба Шамиля Джафарова.
20 февраля"Российская газета"В Петербурге выделили новый вид древних акул с необычными зубамиДоцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов и доцент Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс описали ранее неизвестный науке вид древних акул, сообщает пресс-служба СПбГУ.
12 февраля"Российская газета"Работник Пулково ответит в суде за падение с трапа бабушки и внучкиНачальник участка механических работ службы спецтранспорта компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково, предстанет перед судом. Его обвиняют в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека.
8 февраля"Российская газета"Петербургские ученые нашли в Антарктиде лед старше миллиона летПетербургским ученым в ходе 63-й Российской антарктической экспедиции удалось собрать образцы древнейшего на планете льда, возраст которого может превышать 1,3 миллиона лет. В экспедиции приняли участие исследователи СПбГУ, Арктического и антарктического НИИ и Санкт-Петербургского горного университета.
8 февраля"Российская газета"Почему в Петербурге пропадают детские площадкиПоследние годы петербуржцы все чаще стали замечать странную тенденцию: с детских площадок начали пропадать игровые комплексы — ставшие уже привычными модульные конструкции с разнообразными горками, лесенками, мостиками и декоративными домиками. Власти утверждают, что сносят опасные сооружения ради самих детей. Однако жителям и общественниками такие аргументы кажутся не слишком убедительными.
1 февраля"Российская газета"В Петербурге в перестрелке пострадал полицейскийВ Петербурге начато расследование обстоятельств перестрелки на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, в ходе которой было ранено три человека, один из них — сотрудник полиции.