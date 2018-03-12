21 февраля "Российская газета"

Чего ждать петербуржцам от нового закона о метро

Петербургские депутаты взялись за разработку отдельного городского закона о метро. «РГ» решила выяснить, зачем такой документ понадобился именно сейчас и каковы могут быть последствия его принятия для простых петербуржцев в плане комфорта, уровня сервиса, а главное — цен на проезд.